В республике Алтай автоматизирована работа Фонда капитального ремонта

Компания «Эттон» внедрила автоматизированную систему капитального ремонта многоквартирных домов республики Алтай. Об этом CNews сообщили в «Эттон».

Информационно-аналитический комплекс «Регион. Электронное ЖКХ» ведет работу в основных направлениях сферы капитального ремонта республики Алтай: контроль использования денежных средств и мониторинг очередности проведения капитального ремонта согласно нормативным документам.

С помощью модуля «Мониторинг жилищного фонда» в республике Алтай сформирована единая региональная база технических паспортов домов, а также реестр аварийного и ветхого жилья. Полные технические данные позволяют планировать финансирование и отслеживать ход программ капремонта в модуле «Формирование региональных программ». Учет собранных денежных средств на капитальный ремонт и осуществляет контроль их целевого использования ведет модуль «Биллинговый центр».

Республика Алтай стала 12 регионом, в котором работает комплексная информационно-аналитическая система «Регион. Электронное ЖКХ». Решение входит в официальный Реестр отечественного ПО и рекомендовано к внедрению в государственных организациях в госкорпорациях, указали в «Эттон».