Schneider Electric представила ИБП Galaxy VX повышенной надежности c поддержкой ECOnversion

Schneider Electric объявила о расширении линейки ИБП серии Galaxy V моделями Galaxy VX мощностью 1000, 1250 и 1500 кВт. Как рассказали CNews в компании, Galaxy VX - это высокоэффективное масштабируемое решение по бесперебойному питанию, предназначенное как для крупных дата-центров, так и для промышленных применений. Использование запатентованных решений - 4-х уровнего инвертора и режима экономии электроэнергии ECOnversion, позволяет снизить операционные расходы и удовлетворить строгим требованиям бизнеса. Построение отказоустойчивых систем с резервированием N+1 возможно на базе встроенного резервирования, расширение мощности возможно как в пределах 1500 кВт (с шагом 250 кВт), так и выше, путем параллельного подключения нескольких систем.

Ключевым преимуществом всех ИБП линейки Galaxy V является готовность к неблагоприятным условиям: это широкий диапазон входных напряжений (до 600 В), долговременная работа с сохранением всех своих параметров при температурах до +40С включительно, а также мощное зарядное устройство. Благодаря последнему, ИБП может обеспечивать быструю зарядку батарей, что наиболее актуально для современных решений, построенных с использованием Li-ion технологий. Кроме них, ИБП поддерживает традиционные свинцово-кислотные батареи и решения на базе маховиков.

«При выборе современных ИБП таких мощностей заказчики хотят получить максимально надежное решение с оптимальными эксплуатационными расходами и одновременно с этим снизить свои капитальные расходы, - сказал Павел Пономарев, менеджер по развитию направления «Трехфазные ИБП» подразделения IT Division компании Schneider Electric. - Возможность поэтапного наращивания мощности ИБП по мере роста мощности нагрузки и полноценное фронтальное обслуживание - все это позволяет сэкономить на капитальных расходах, а наличие инновационной технологии инвертора - позволяет увеличить надежность решения и получить КПД более 96% в обычном режиме работы (двойное преобразование) и более 99% в режиме ECOnversion в широком диапазоне мощностей нагрузок. Благодаря сочетанию нулевого времени переключения из режима ECOnversion в режим двойного пробразования, обеспечения подзарядки батарей и коррекции входного коэффициента мощности использование данной технологии полностью безопасно для нагрузки».

Наличие большого цветного ЖК-дисплея с поддержкой русского языка, возможность выбора способа ввода кабеля (верх/низ) без дополнительных аксессуаров и возможность бесплатного проведения нагрузочного тестирования без подключения реальной нагрузки (функция SPoT) гарантируют максимальное удобство, как при пуско-наладке, так и при дальнейшей эксплуатации ИБП.