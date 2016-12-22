FoodBand перевела свою инфраструктуру в «облако» Cloud4Y

Компания Cloud4Y начала предоставлять облачные ресурсы компании FoodBand («ФВ Север»). В дальнейшем планируется размещение данных в «облаке» в соответствии с требованиями ФЗ-152, сообщили CNews в Cloud4Y.

FoodBand — московская компания, которая занимается круглосуточной доставкой суши, пиццы и воков на дом в Москве. Компания работает с 2013 г. Охват аудитории компании составляет более 100 тыс. москвичей в неделю, что обязывает компанию постоянно поддерживать высокий уровень сервиса, зависящий, в первую очередь, от скорости заказа и быстродействия сайта. Для экономии затрат и обеспечения клиентам положительного опыта взаимодействия компания воспользовалась услугой «Облачный сервер» и перевела свою инфраструктуру в «облако» Cloud4Y.

Как отметили в Cloud4Y, «клиенты, в первую очередь, оценивают компанию по красоте и удобству интерфейса программы (сайта, приложения и т.д.). Тем не менее, самое важное для компании — чтобы система обработки заказов и хранения информации была, прежде всего, предельно быстрой и функциональной. В этом случае “облако” является оптимальным решением, поскольку стандартный подход в условиях высоких нагрузок в пиковые часы, выходные и праздники порождает многочисленные задержки и хаос».