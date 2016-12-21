Конструктор чат-ботов Inf.Ai от «Наносемантики» интегрирован с Viber

Платформа Inf.Ai, разработанная резидентом «Сколково» — компанией «Наносемантика», интегрирована с Viber. Теперь инфы — чат-боты от Inf.Ai — общаются с пользователями не только на сайте, в социальных сетях и Telegram, но и в этом мессенджере, сообщили CNews в фонде «Сколково».

На платформе любой пользователь может без программирования создать бота, который будет помогать пользователям Viber выбирать товары, отвечать на вопросы или сообщать об акциях и специальных предложениях. Интеграция с Viber доступна всем владельцам чат-ботов Inf.Ai.

Inf.Ai — конструктор чат-ботов для общения с пользователями на естественном языке, доступный по модели SaaS. Он позволяет создавать чатботов с помощью простого интерфейса и не требует навыка программирования. Inf.Ai использует технологии автоматизации диалога, разработанные «Наносемантикой», игроком российского рынка конструирования чат-ботов. По словам разработчиков, миссия Inf.Ai — предоставить широкому кругу пользователей возможности для строительства чат-ботов, ранее доступные только крупным корпоративным клиентам «Наносемантики».

«Мы ожидаем, что уже в наступающем году использование чат-ботов в мессенджерах станет стандартной практикой для e-commerce и всех, кто ведет бизнес онлайн. Боты сокращают путь пользователя к покупке и любой другой конверсии и общаются с ним в естественной для него среде и самым естественным образом — в мессенджере, с помощью обычного человеческого диалога, — отметил Андрей Максимов, руководитель проекта, менеджер по развитию компании «Наносемантика». — В России — около 60 миллионов человек пользуются Viber, и теперь пользователи Inf.Ai получили доступ к этой аудитории. Процесс настройки прост и под силу обычному владельцу малого бизнеса или маркетологу, он не требует особых навыков программирования».

Альберт Ефимов, руководитель робототехнического центра в ИТ-кластере фонда «Сколково», со своей стороны заявил: «Искусственный интеллект, в частности, виртуальные помощники, чат-боты — наиболее бурно развивающаяся сегодня отрасль информационных технологий. “Наносемантика” — один из наших наиболее перспективных проектов, и “Сколково” делает все, чтобы стратегические планы экспансии Inf.ai стали реальностью».