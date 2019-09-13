CNews поздравляет с Днем программиста!

8-битный праздник с российскими корнями

Сегодня во многих странах планеты празднуют День программиста (в английском языке – Day of the Programmer). День программиста отмечается во многих российских компаниях, и не только в ИТ-отрасли. В високосные годы праздник выпадает на 12 сентября, в остальные годы — на 13 сентября.

Традиция праздновать День программиста на 256 день с начала года зародилась в России, в 2002 г., с подачи сотрудников веб-студии «Параллельные технологии» Валентина Балта и Михаила Червякова. Позже они собрали подписи под обращением к Правительству России в поддержку признания 256 дня года официальным праздником программистов.

Проект указа президента России «О Дне программиста» был подготовлен и внесен в правительство РФ 24 июля 2009 г. Министерством связи и массовых коммуникаций РФ. 11 сентября 2009 г. Президент России Дмитрий Медведев подписал Указ №1034, которым День программиста получил в России статус официального праздника.

День Программиста, официальный праздник в России

Для программистов число 256 имеет множество символических значений. Это двойка в восьмой степени, это максимальное число, которое можно выразить с помощью восьмиразрядного байта, и одновременно это «сотка» в шестнадцатеричной системе.

Как праздновали в доисторические времена

До появления официального праздника День программиста также отмечали 19 июля – в день, когда первый в истории человечества программист Ада Августа Лавлейс (Augusta Ada King, Countess of Lovelace), дочь Джорджа Байрона (George Byron), которая еще в 1843 г. создала первую программу для аналитической машины Чарлза Бэббиджа (Charles Babbage). С ее подачи аналитическую машину применяли для решения уравнений Бернулли, выражающих закон сохранения энергии для движущейся жидкости. День программиста также праздновали 10 декабря – в день рождения самой Ады.

Какое-то время День программиста праздновался 4 апреля – в честь цифрового обозначения даты 4.04, похожей на запись ошибочной страницы «404» («страница не найдена»). Кроме того, у католиков на 4 апреля выпадает День святого Исидора Севильского, официального покровителя Интернета.

Мотиватор ко Дню программиста

В России программисты также отмечают профессиональный праздник 22 апреля, или 22.04. Эта дата связана с кодировкой специальности 220400 «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем».

Помимо Дня программиста, сотрудники ИТ также отмечают Международный день интернета (4 апреля) и День системного администратора, выпадающий на последнюю пятницу июля. В России эти праздники не имеют официального статуса.

CNews.ru поздравляет всех причастных к Дню программиста!

С Праздником, дорогие друзья!