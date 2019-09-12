«Микрон» списал расходы на УЭК — провалившийся электронный паспорт для россиян

УЭК на списание

Как стало известно CNews, главному отечественному производителю микрочипов зеленоградскому предприятию «Микрон» в 2019 г. удалось в своей финансовой отчетности официально списать некоторые расходы прошлых лет. В их числе были затраты, касающиеся не взлетевшего проекта единой универсальной электронной карты гражданина (УЭК). Об этом CNews рассказала гендиректор «Микрона» Гульнара Хасьянова.

Напомним, УЭК, идею создания которой поддержал действующий премьер-министр России Дмитрий Медведев в начале своего президентского срока (2008-2012 гг.), представляет собой пластиковую карту с чипом, сочетающую в себе элементы удостоверения личности и платежное приложение. По замыслу создателей, она предназначалась для упрощенного получения различных госуслуг и в перспективе должна была заменить значительную часть гражданских документов: водительское удостоверение, полис социального страхования, полис ОСАГО и т. д.

Проект под эгидой Сбербанка, банков «Уралсиб» и «Ак барс» (учредивших юрлицо ОАО «УЭК») стартовал в 2009 г., а в качестве массового и общероссийского был похоронен в декабре 2016 г., когда Госдума приняла законопроект об отмене УЭК как обязательного инструмента предоставления госуслуг — в связи с началом разработки полноценных электронных паспортов.

В отношении УЭК «Микрон» занимался разработкой и выпуском чипов для карточек. «По проекту УЭК при плановом объеме эмиссии карт 120 млн фактический объем поставок составил 1 млн микросхем. После закрытия проекта в 2017 г. часть продукции была использована в других проектах, таких как СКЗИ (средства криптографической защиты информации; — прим. CNews) и карты доступа, остальное мы были вынуждены списать в убытки (более 2/3)», — сообщила CNews пресс-служба «Микрона», не уточнив, о какой сумме идет речь.

«Микрон» объяснил многомиллиардные убытки списанием своих расходов на УЭК

Порядок расходов предприятия на проект можно оценить по высказываниям экс-президента АФК «Система» (основной акционер «Микрона») Михаила Шамолина. Еще находясь в упомянутой должности, он в апреле 2014 г. сообщал «Ведомостям», что сотрудничество «Микрона» с УЭК стало причиной того, что по итогам 2013 г. АФК «Система» вычла из своей прибыли $357,9 млн. Виной тому стал срыв сроков массовой выдачи универсальной карты, объяснял он тогда изданию. По его словам, «Микрон» должен был изготовить определенное количество чипов для этих карт, потратился на оборудование, но поставки в том объеме, на который рассчитывал завод, из-за переноса сроков не начались, и он недополучил выручку.

«Специфика микроэлектронного производства — основные расходы производятся до начала технологического цикла (разработка, материалы, производство, резервы), — отметила в разговоре с CNews пресс-служба “Микрона”. — Цикл длинный, т. е. при таком масштабном ответственном проекте мы были вынуждены осуществлять большой объем закупок и расходов из своих средств задолго до получения финансирования и идти на риски в интересах соблюдения сроков проекта».

Когда и как были списаны расходы

Разговор с Гульнарой Хасьяновой, из которого CNews узнал о списании расходов на УЭК, состоялся 24 июля 2019 г. В тот день «Микрон» обнародовал данные управленческой отчетности по одноименной группе компаний (непосредственно «Микрон» в ней играет ключевую роль), собранные по международным стандартам (МСФО).

В соответствии с ними группа впервые за несколько лет продемонстрировала прибыль — в размере 584 млн. руб. При этом, месяцем ранее CNews обратил внимание на отчетность «Микрона» (не всей группы) в соответствии с российскими бухгалтерскими стандартами (РСБУ). В соответствии с ней, предприятие по итогам 2018 г. не только не смогло переломить многолетнюю тенденцию работы в минус, но и рекордно усугубило свои отрицательные показатели. Чистый убыток отчетного периода составил 4,4 млрд руб., последних девяти лет — 15,2 млрд руб.

Со слов Хасьяновой можно было заключить, что именно списанием различных расходов, в первую очередь на УЭК, и объясняется столь разительное расхождение в отчетности по МСФО для группы и по РСБУ для главного ее актива. То есть разовое списание в убыток было впервые осуществлено для РСБУ.

«В соответствии с требованиями стандартов финансовой отчетности МСФО списание производилось в 2012-2017 гг. по мере фактических расходов, по стандартам РСБУ списание было произведено в 2018 г.», — говорится в комментарии пресс-службы компании.

Как пояснил CNews привлеченный финансовый эксперт, списание с баланса активов, которые гарантированно не могут быть использованы и не принесут прибыль, по стандартам отчетности действительно влечет за собой уменьшение показателя чистой прибыли на сумму списанных активов. По его словам, компаниям такие списания рано или поздно приходится осуществлять для прозрачности отчетности — в интересах ее заинтересованных пользователей: акционеров, инвесторов и пр.

При этом у CNews к «Микрону» остался вопрос, как получилось, что по МСФО списание расходов на УЭК осуществлялось в те годы, когда проект был очевидно жив, и понесенные расходы подразумевали получение прибыли в будущем. Пресс-служба компании подтвердила, что списания за 2012-2017 гг. были сделаны поэтапно, а не одновременно и задним числом, но ответить на вышеупомянутый вопрос на момент выхода публикации не смогла.



Технические подробности проекта

Как рассказали CNews представители «Микрона», микросхема для УЭК была разработана в 2012 г. силами ОАО «НИИМЭ и Микрон» (предыдущее юрлицо предприятия). В том же году чип успешно прошел сертификацию ОАО «УЭК».

«Это однокристальный микропроцессор с поддержкой криптографии и дуальным интерфейсом, в которой все основные функции интегрированы в операционную систему, — отмечают собеседники редакции. — В отличие от импортных аналогов, использующих Java-машину как основной инструмент реализации программных приложений, операционная система чипа “Микрона” с предустановленными приложениями обеспечивал 90% функций, предусмотренных в УЭК, без загрузки дополнительных апплетов. Это обеспечивает высокий уровень надежности, создает возможность использования отечественной криптографии наряду с зарубежной, экономит ресурсы энергонезависимой памяти и сокращает время персонализации карт. Чип работает по контактному и радио-интерфейсу и имеет энергонезависимую память, обеспечивающую хранение данных как минимум в течение 10 лет».

Электронный паспорт, победивший УЭК

На данный момент идея распространить УЭК в качестве удостоверение личности уже окончательно изжила себя в контексте создания полноценного электронного паспорта, однако несколько лет эти проекты существовали параллельно, причем создание паспорта буксовало ничем не меньше УЭКа.

Перспективой получения вместо классического бумажного общегражданского паспорта пластиковой карточки с электронным чипом наших граждан обнадежила еще предыдущая команда Минкомсвязи во главе с Николаем Никифоровым. Внедрение электронного паспорта в 2012 г. было заявлено одной из главных целей министерства до 2018 г. Причем конкретно эту цель — «100% граждан имеет возможность получить внутренний паспорт нового поколения для электронной идентификации» — команда Никифорова намеревалась достичь гораздо раньше.

Уже в конце апреля 2014 г. появились данные о том, что пилотный паспортный проект был запущен в Крымском управлении Федеральной миграционной службы (ФМС).

Несмотря на развернувшуюся активность чиновников, два года спустя, в апреле 2016 г. Правительство России предписало МВД отложить массовый выпуск электронных паспортов до 15 марта 2018 г. По официальной формулировке, постановление было выпущено для содействия избирательным комиссиям перед выборами в Госдуму 18 сентября 2016 г., но дата отсрочки покрывала интервал, включающий в себя также и выборы Президента 11 марта 2018 г.

Реанимирован проект был уже при новом главе Минкомсвязи Константине Носкове. По последним данным, выпуск и выдача в России бумажных документов, удостоверяющих личность прекратятся в 2022 г., а получить электронный паспорт граждане страны смогут в 2020 г.