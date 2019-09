Ряды поставщиков ИТ-услуг редеют из-за «особенностей ведения бизнеса» в России

По итогам 2018 г. пятерка лидеров среди поставщиков ИТ-услуг в России не изменилась — в нее вошли «Ланит», «Техносерв», «Крок», «Ай-Теко» и ITG. Аналитики отмечают спад в работе компаний «Компьюлинк» и Maykor, которые столкнулись с претензиями от правоохранительных органов. Сокращение количества игроков на российском рынке ИТ-услуг эксперты объясняют «особенностями ведения бизнеса в стране».



Лидеры рынка

По итогам 2018 г. лидером среди поставщиков ИТ-услуг в России осталась группа компаний «Ланит» — ей принадлежит свыше 10% рынка, в то время как все остальные поставщики не смогли занять более 5% каждый. Такие данные содержатся во второй части исследования Competitive Profiles and 2018 Analysis of Leading IT Services Players in Russia, обнародованного компанией IDC.

На втором месте по-прежнему находится «Техносерв», несмотря на то, что его выручка в 2018 г. заметно упала. Третье место занял «Крок», показавший годовой рост выручки на 20% в рублях. На четвертом и пятом местах находятся компании «Ай-Теко» и ITG. Аналитики IDC отмечают, что по сравнению с прошлым годом изменений в первой пятерке лидеров не произошло.

Напомним, уже в 2019 г. против «Техносерва» было подано несколько исков. В августе Арбитражный суд Москвы начал процедуру банкротства интегратора «Техносерв АС», который входит в состав группы «Техносерв». В июле в шаге от банкротства оказалась компания «Техносерв консалтинг», некогда один из основных активов «Техносерва» по линии работы с госсектором. Основатели и бывшие владельцы «Техносерва» Алексей и Дмитрий Ананьевы также являются ответчиками по многочисленным искам на сотни миллиардов рублей и сейчас, предположительно, живут в одной из европейских стран.

Ряды поставщиков редеют

В исследовании IDC отмечается усиление позиций компаний «Инфосистемы Джет» и Softline, которые входят в десятку лидеров. «Инфосистемы Джет» хорошо себя показали в установке и поддержке оборудования, а также в аутсорсинге информационных систем. Softline идет на пользу сосредоточенность на облачном направлении и интеграционных проектах.

Вместе с тем по итогам 2018 г. было отмечено ухудшение положения компаний «Компьюлинк» и Maykor, работа которых вызвала вопросы у правоохранительных органов. Если «Компьюлинк» продолжает функционировать как компания, то Maykor перестала существовать в прежнем виде, продав ключевые подразделения GMCS и «БТЕ».

На российском рынке сокращается число поставщиков ИТ-услуг

Напомним, президент «Компьюлинка» Михаил Лящ был арестован в сентябре 2018 г. Вскоре он был переведен под домашний арест, а впоследствии получил возможность посещать офис своей организации, принимая непосредственное участие в управлении бизнесом, но официально продолжает оставаться под домашним арестом.

Лящ подозревается в мошенничестве, его арест связывают с прогоревшим проектом по созданию мобильного приложения стоимостью 90 млн руб. На фоне его задержания прошли обыски у президента Maykor Сергея Сульгина, который с 2006 по 2012 гг. занимал пост председателя совета директоров «Компьюлинка».

По словам старшего аналитика IDC Василия Агапова, при относительной стабильности российской экономики в 2018 г., некоторые поставщики ИТ-услуг столкнулись с «особенностями ведения бизнеса в стране», в результате чего их ряды поредели. «Ожидать кардинальных изменений в 2019 г. пока не приходится, поэтому, вероятнее всего, рынок продолжит развиваться в условиях неопределенности», — отмечает Агапов.

Состояние рынка

По итогам 2018 г. объем российского рынка ИТ-услуг достиг $5,10 млрд. В долларах рынок показал годовой спад на 1%, в рублях — рост на 7,2%. Самый быстрый рост показал сегмент хостинга обслуживания и администрирования ПО, а также хостинга инфраструктурных услуг. В таких сегментах как консалтинг и кастомизация ПО или разработка заказного ПО рост был меньше, однако эти услуги востребованы среди заказчиков, которые проводят цифровую трансформацию или импортозамещение.

В 2018 г. на рынке наиболее отчетливо прослеживалась следующая тенденция: ИТ-компании все чаще получали крупные проекты, которые могли бы выполнить традиционные поставщики ИТ-услуг. Это усилило присутствие ИТ-компаний на рынке. В настоящий момент крупные компании типа «Роснефти», «Сбербанка», «Лукойла», «Газпром нефти», МТС, РЖД, «Росатома» и «Транснефти» сфокусированы на наращивании внутренних ИТ-компетенций, и это может затормозить развитие российского рынка ИТ-услуг в среднесрочной перспективе.

По итогам 2017 г. объем российского рынка ИТ-услуг составил $5,16 млрд. Годовой рост рынка в долларах составил 20,7%, а в рублях — 5,1%. Разницу в темпах роста в зависимости от валюты аналитики объясняли повышением курса рубля по отношению к доллару.