Крупный российский интегратор выдает сотрудникам криптовалюту на мелкие радости жизни

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Группа компаний «РАМАКС» разработала и начала использовать блокчейн-платформу, через которую ее сотрудники смогут зарабатывать токены за различные достижения. Токены можно будет обменять, например, на курсы английского, транспортные карты или абонемент в музеи. На платформе есть свой краудфандинг и механизм выбора соцпакетов.



Платформа для мотивации сотрудников

Группа компаний «Рамакс» внедрила корпоративную блокчейн-платформу WORK'N'ROLL (W&R) собственной разработки, через которую сможет вознаграждать сотрудников за различные достижения. Об этом компания сообщает на своем сайте. Вознаграждение выплачивается в виде виртуальных монет — токенов или коинов — которые сотрудники могут обменять на различные бенефиты, бонусы и привилегии. Кроме выпуска токенов на платформе возможны прямые peer-2-peer переводы.

Авторы идеи считают, что возможность получения подобного поощрения будет мотивировать сотрудников работать лучше. Применение блокчейна в некотором смысле поставит в равное положение сотрудников, находящихся в компании на позициях разного уровня, благодаря чему платформа должна стать доверенной и конфиденциальной средой для всего штата. На момент публикации настоящего материала «Рамакс» не ответил на вопрос CNews, могут ли сотрудники организовать черный рынок по продаже корпоративных токенов.

Блокчейн-платформа, на которой базируется W&R, имеет открытый исходный код, а интерфейсная часть и бэкэнд с бизнес логикой принадлежат компании. Разработчики отмечают, что в такой конфигурации решение не имеет прямых аналогов, и что конкурирующие продукты направлены в основном на автоматизацию выплат в криптовалюте. «Рамакс» намеревается предложить платформу HR-службам различных компаний.

Группа компаний «Рамакс» объединяет ряд российских системных интеграторов и разработчиков ПО. История компании началась в 1993 г. с бизнеса по поставке портативных ПК и внедрению мобильных технологий. В рейтинге «CNews Analytics: Крупнейшие поставщики ИТ для транспортных компаний 2018» «Рамакс» занимает второе место с совокупной выручкой от ИТ-проектов в транспортной отрасли за 2018 г. на уровне 3,2 млрд руб. В число заказчиков компании входят «Почта России», Федеральный кадастровый центр «Земля», «Аэрофлот», ВТБ, Tele2 и др.

Как заработать и на что потратить

Заработать токены можно за такие достижения, как закрытие проекта, вывод на рынок продукта, получение коммерческой прибыли от реализации продукции, а также исполнение различных поручений. Через внутренний маркетплейс сотрудники могут потратить токены на ежегодный соцпакет или на дополнительные привилегии, такие как курс английского, транспортные карты или абонемент в музеи.

В системе предусмотрен функционал бенефитов — динамический соцпакет, который предполагает ежегодное начисление каждому сотруднику определенного количества токенов. По словам руководителя проекта Александра Дроздова, программа оказалась популярной, принеся платформе 500 новых пользователей. Смысл программы в том, что соцпакет персонализируется для каждого пользователя. Выбор пакетов на 2019 г. проходил уже через платформу.

Группа компаний «РАМАКС» будет поощрять сотрудников криптовалютой

В будущем через маркетплейс планируется продавать аналог опционов на продукты. Токены станут цифровыми активами, определяющими долю сотрудников в будущей прибыли.

В системе есть своя краудфандинговая платформа «Банк идей», где сотрудники могут публиковать собственные идеи или поддерживать токенами идеи коллег. На основе этой поддержки будет рассчитываться рейтинг каждой идеи. Если в дальнейшем идея будет воплощена в реальной продукт, токены автора и инвесторов дадут им право на часть прибыли от этого продукта или на специальные бонусы «за вклад в развитие компании».

Технические особенности

Изначально W&R должна была быть просто платформой для учета времени и трудозатрат по проектам. Сейчас через платформу ведется учет времени, которое сотрудники тратят на пресейлы, в планах у авторов проекта организация учета финансовых потоков по продукту.

Для работы с платформой сотруднику нужен электронный почтовый ящик на внутреннем или внешнем ресурсе, адрес которого будет служить идентификатором. Несмотря на открытость платформы, идентификация с корпоративной почты дает право на участие в бенефитной программе.

После авторизации пользователь автоматически получает набор крипто-кошельков, через которые будут проводиться транзакции. В наборе есть общий платформенный кошелек, доступный для всех пользователей, и кошелек конкретной компании в ГК, где работает сотрудник. Есть и третий кошелек — конкретного подразделения, сотрудником которого является пользователь. Через этот кошелек руководитель подразделения может поощрить работника за какие-либо заслуги.

Просмотреть данные в системе можно в двух режимах — для конкретных сотрудников или по конкретным проектам. Переключаясь между режимами просмотра, пользователь может управлять разными типами кошельков.