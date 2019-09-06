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Конференция CNews «Биометрическая идентификация: прогнозы и задачи» состоится 1 октября

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1 октября 2019 г. в Москве CNews проведет конференцию «Биометрическая идентификация: прогнозы и задачи».

1 октября 2019 г. в Москве CNews проведет конференцию «Биометрическая идентификация: прогнозы и задачи».

Современное состояние дел на рынке биометрии

  • Поддержка развития биометрических технологи со стороны государства;
  • Проблемы качества и точности различных технологий биометрической идентификации;
  • ЕБС как драйвер развития российского рынка биометрических технологий;
  • Как ограничения на сбор и хранение персональной информации сказываются на развитии биометрических технологий.

Современные решения

  • Распознавание речи и голоса: что тормозит развитие технологии;
  • Распознавание отпечатков пальцев: самые популярные решения для СКУД;
  • Идентификация как услуга – перспективы развития сервисной модели на рынке биометрических технологий;
  • Новые применения Face Recognotion: управление пассажиропотоком, билетные решения;
  • Новые векторы развития: мультимодальная биометрия, распознавание контекста;
  • Методы защиты биометрических систем от взлома.

Практическое применение биометрической индентификации

  • Биометрия в основе «умных городов»;
  • Биометрия в системах удаленной идентификации клиентов банков;
  • Персонализизация на основе биометрических данных;
  • Биометрические идентификаторы как эффективный инструмент в рекламе и маркетинге.

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «Биометрическая идентификация: прогнозы и задачи».

Подтвердили выступление с докладом и участие в дискуссии:

Сергей Путятинский, заместитель председателя правления, Московский кредитный банк;
Андрей Шурыгин, руководитель Дирекции Биометрических технологий, Почта Банк;
Андрей Сабынин, управляющий директор блока ИТ Альфа Банк Казахстан;
Анатолий Скородумов, начальник управления по обеспечению информационной безопасности, Банк Санкт-Петербург;
Ольга Алексюк, начальник отдела развития цифровых платежных сервисов, ПСБ;
Павел Чеботарев, руководитель управления по развитию инициатив в сфере финансовых технологий, Совкомбанк;
Артём Харченко, руководитель отдела предотвращения мошенничества, «Тинькофф»;
Алексей Мунтян, эксперт по защите персональных данных и информационной безопасности.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences.

Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету:

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 доб. 403, e-mail: events@cnews.ru, Теличева Наталья.

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