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Рейман требует 2 миллиарда у принадлежащего ему «Ангстрема»

Бизнес Законодательство Инвестиции и M&A Интеграция Инфраструктура Электроника
, Текст: Игорь Королев

Леонид Рейман требует взыскать 2,2 млрд руб. с завода «Ангстрем», совладельцем которого он является. Параллельно структуры, связанные с Рейманом и владеющие 50% акций завода, находятся под угрозой банкротства.

Иск к «Ангстрему» на 2 млрд рублей

ООО «Альтернатива Капитал» подало в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании задолженности с зеленоградского микроэлектронного завода «Ангстрем». Сумма задолженности составляет 2,17 млрд руб.

Фонд «Альтернатива Капитал» создавался бывшим министром связи Леонидом Рейманом и госбанком ВТБ. В 2013 г. он приобрел оператора дальней связи «Межрегиональный транзиттелеком» (МТТ).

Иск от собственного акционера

Сейчас, согласно данным базы «Контур-Фокус», единственным участником «Альтернатива Капитал» является Леонид Рейман. Структуры, связанные с Рейманом, является также совладельцами завода «Ангстрем» (юридическое лицо - АО «Ангстрем»).

По 25% акций АО «Ангстрем» принадлежат АО «Контрактфинансгрупп», ООО «Ангстрем Инвест» и «Российской электронике» (структуре госкорпорации «Ростех»). Первые две из этих структур считаются связанными с Рейманом.

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Леонид Рейман, экс-министр связи и совладелец «Ангстрема»

В числе прочего компании «Ангстрем Инвест» принадлежала ООО «Группа Ангстрем», которая, в свою очередь, официально принадлежала Рейману. Некоторое время «Группе Ангстрем» принадлежал и «Контрактфинансгрупп».

В 2016 г. в Федеральную антимонопольную службу подавалось ходатайство «Группы Ангстрем» о покупке 50% акций «Ангстрем», принадлежащих двум обозначенным компаниям.

Банкротство двух акционеров «Ангстрема»

В настоящее время «Группа Ангстрем» ликвидирована и присоединена к «Альтренатива Капитал», структуре Реймана, подавший сейчас иск к «Ангстрему». В отношении «Контрактфинансгрупп» и «Ангстрем-Инвест» в Арбитражный суд Москвы поданы иски о банкротстве.

Истцом в обоих случаях выступает одна и та же структура - ООО «Хозайрон глобал конслатинг», принадлежащая некоему Андрею Боксеру. В случае с «Контрактфинансгрупп» суд уже принял решение о банкротстве и введении в компании конкурсного производства. Сумма долга, из-за которой была начата процедура банкротства, составляет всего 1 млн руб.

Пресс-служба «Ангстрема» не ответила на запрос CNews об иске от «Альтренатива Капитал». Леонид Рейман отказался от комментариев, сославшись на то, что он в отпуске.

Как Рейман покупал и терял «Ангстремы»

Завод «Ангстрем» исторически входил в одноименную зеленоградскую группу компаний. В нее также входили дизайн-центр «Ангстрем-М» и строящийся завод «Ангстрем-Т».

Основные надежды группы были связаны как раз с «Ангстрем-Т». В 2007 г. госбанк ВЭБ предоставил заводу под гарантии Правительства кредитную линию объемом 815 млн евро. Средства предназначались для закупки оборудования немецкой фабрики AMD.

С реализацией проекта возникли трудности: оборудование долгое время пролежало на складе в Германии. Затем его все-таки завезли в Россию. Утверждалось, что производство на «Ангстрем-Т» было открыто в 2016 г., однако публично оно не демонстрировалось.

В 2004 г. по 50% акций в АО «Ангстрем» и «Ангстрем-М» приобрел предприниматель Сергей Веремеенко. Он же инициировал проект по закупке оборудования для «Ангстрем-Т» под правительственные гарантии. Сам «Ангстрем-Т» тогда принадлежал «Ангстрему» и «Ангстрем-М».

Однако с 2007-2008 гг. структуры «питерской группы связистов», считавшейся связанной с Рейманом, скрытно приобрели доли Веремеенко в предприятиях «Ангстрема». Затем, в 2011 г., Рейман ушел с госслужбы и официально объявил о наличии у него интереса в предприятиях «Ангстрема».

В том числе в 2012 г. принадлежащая Рейману «Группа Ангстрем» приобрела 100% акций «Ангтсрем-Т». Но предприятие не смогло расплатиться с долгами ВЭБ. В начале 2019 г. ВЭБ забрал себе 100% акций предприятие и также инициировал процедуру его банкротства.

Проблемы есть и у АО «Ангстрем». В начале 2019 г. иск к заводу о взыскании задолженности на 912 млн руб. подал банк «Зенит». До этого в 2016 г. был обанкрочен «Ангстрем-М». В том же году иски о банкротстве стали подаваться и к самому АО «Ангстрем».

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