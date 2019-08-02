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У создателей «Эльбрусов» выручка от военных разработок выросла в 14 раз

Бизнес Финансовые результаты Интеграция Электроника ИТ в госсекторе
, Текст: Денис Воейков
Военные НИРы и ОКРы создателя серверов на «Эльбрусах» — партнера разработчика этих чипов — стремительно вытесняют из общей выручки предприятия гражданские работы. Первые за четыре года выросли на порядок, вторые — по ключевому некогда заказчику упали до нуля.

Все силы на оборонку

Как обнаружил CNews, создатель отечественных серверов на российских процессорах «Эльбрус» — Институт электронных управляющих машин им. И. С. Брука (ИНЭУМ, входит в «Ростех») — за последние четыре года увеличил объем научно-исследовательских и опытно конструкторских работ (НИР и ОКР) для военных в 14 раз.

Из отчетных документов организации следует, что если в 2014 г. по договорам с организациями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) таких работ было выполнено на 14,7 млн руб., то в 2018 г. — уже на 212,2 млн руб.

При этом общий объем НИРов и ОКРов за этот же период уменьшился с 409,4 млн руб. до 293,8. В частности, по соответствующим контрактам с Минпромторгом в 2014 г. ИНЭУМ выполнил работ на 387,6 млн руб., а в 2018 г. министерство не заказало у института вообще ничего.

Работы ИНЭУМ по приоритетным направлениям

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Общий объем НИР и ОКР, млн руб. 409,5 496,7 185,9 179,1 293,8
Объем НИР и ОКР для Минпромторга, млн руб. 387,6 441,0 100,5 6,0 0
Объем НИР и ОКР для ОПК, млн. руб. 14,8 26,7 59,9 142,5 212,2

Источник: ИНЭУМ, CNews Analytics

ИНЭУМ выступает технологическим партнером разработчика процессоров «Эльбрус» — компании МЦСТ. Организации связаны как минимум на уровне Александра Кима, который одновременно выступает гендиректором обеих структур, по данным ЕГРЮЛ, имеет миноритарную долю в МЦСТ и, по отчетным данным ИНЭУМ, имеет долю в его уставном капитале в 9,1%.

Итоги 2018 г. для ИНЭУМ

По итогам 2018 г. выручка ИНЭУМ составила 293,8 млн руб., что больше показателя предыдущего года, когда выручка института составила 412,9 млн руб., примерно на 13%.

Выручка по поставке военной продукции составила 209,8 млн руб., по поставке гражданской продукции — 201,3 млн руб., а прочая выручка — 55 млн руб., говорится в годовом отчете организации.

Чистая прибыль ИНЭУМ также выросла. В 2018 г. она составила 39,2 млн руб., в то время как годом ранее была на уровне 29,7 млн руб., то есть сейчас увеличилась примерно на 32%.

Финансовые показатели ИНЭУМ

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Общая выручка, млн руб. 506,2 598,0 723,7 412,9 466,0
Чистая прибыль 12,7 13,6 40,2 29,7 39,2

Источник: ИНЭУМ, CNews Analytics

В отчетных документах организации говорится, что загрузка производственных мощностей института сейчас составляет 90 %.

Основные направления деятельности

Среди приоритетных направлений деятельности ИНЭУМ в отчетный период отмечается выполнение НИОКР в интересах безопасности, направленных на создание «конкурентоспособных отечественных аппаратно-программных микропроцессорных платформ, и создание технологического базиса для обеспечения «технологической независимости и информационной безопасности отечественных компьютерных технологий».

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Создатели «Эльбрусов» нарастили выручку от разработок для Минобороны и других игроков рынка ОПК в 14 раз

Также в организации нацелены на разработку, внедрение и производство отечественных вычислительных систем, управляющих комплексов, информационно-вычислительных сетей различного назначения — для использования в системах государственного и военного управления, а также при проведении критически важных для национальной экономики и безопасности исследований и разработок.

Помимо этого институт занимается созданием бионических протезов конечностей, инновационных систем взаимодействия человека с электронными устройствами, созданием нейрореабилитационных комплексов, отечественной импортозамещающей базы мехатронных компонентов для разработки и производства роботизированных изделий.

Среди конкретных проектов главными в ИНЭУМ считают разработку серверов на основе отечественных многоядерных микропроцессоров «Эльбрус» со средствами защиты информации от несанкционированного доступа, разработку масштабируемой серверной системы для создания ЦОДов и суперЭВМ петафлопсной производительности.

Среди других ключевых проектов отчетного периода — разработка комплекса технических и программных средств на базе отечественных микропроцессоров «Эльбрус-1С+» и «МЦСТ R1000», а также участие в разработке программной документации на средства тестирования ОС «Эльбрус-Д».

Прогнозы на 2019 год

Что касается прогнозов относительно деятельности ИНЭУМ в 2019 г., то в начале июля 2019 г. CNews писал, что в конце 2018 г. институт заключил с Минобороны контракт на поставку 1 тыс. своих серверов на процессорах «Эльбрус», и по всей видимости именно он, по расчетам ИНЭУМ, принесет организации 50% плановой выручки в 2019 г.

Сумма контракта ИНУЭМ с Минобороны в отчетных документах не прописана. Однако известно, что 27 сентября 2018 г. Минобороны разместило на сайте госзакупок извещение о закрытом аукционе на поставку министерству тысячи серверов «Эльбрус 801-РС» в двух разных модификациях. Стартовая цена контракта была выставлена на уровне 400 млн руб. В силу закрытого характера процедуры, подробности выбора поставщика и итоговая цена контракта опубликованы позже не были.

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