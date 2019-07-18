Россиян оставят без бумажных паспортов. Электронная альтернатива почти готова

Россия перейдет на электронные паспорта раньше запланированных сроков. Выпуск и выдача бумажных документов, удостоверяющих личность прекратятся в 2022 г., а получить электронный паспорт граждане страны смогут в 2020 г.

Новые паспорта для россиян

В России в 2022 г. будет прекращен выпуск бумажных паспортов с целью перехода на их электронные аналоги. Об этом сообщил вице-премьер Максим Акимов на совещании Правительства.

Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании сообщил, что окончательный переход России на электронные паспорта должен состояться в 2023 г. Изначально завершение перехода было запланировано на 2025 г., но, несмотря на столь оптимистичные прогнозы, перед организаторами стоит еще много нерешенных задач.

В частности, на 18 июля 2019 г., по словам Медведева, не была полностью проработана безопасность нового вида документа. Помимо этого, еще предстоит решить вопрос удобства перехода на электронные паспорта для пожилых россиян.

Наполнение электронного паспорта и срок действия

Согласно заявлению Акимова от 17 июля 2019 г., новый российский паспорт сможет заменить собой не только водительские права и СНИЛС. Несмотря на то, что на момент публикации материала полный перечень данных, которые будут зашиты в его чипе, еще не был утвержден Правительством, в список, по словам Акимова, уже входят адрес проживания владельца, ИНН и «разного рода страховые свидетельства».

Максим Акимов показывает электронный паспорт гражданина России образца 2019 г.

В случае, если сохраненные чипе данные потеряли актуальность (к примеру, изменилось место жительства), внести коррективы смогут специально уполномоченные ведомства. Срок действия электронного паспорта составит 10 лет.

К слову, бумажные карточки СНИЛС были отменены в апреле 2019 г. – вместо них россияне при первом трудоустройстве будут получать номер в электронном виде, который они смогут узнать в мобильном приложении или на сайте Пенсионного фонда. Все выданные ранее свидетельства остаются действительными, обменивать их не нужно.

Изменения в сроках выпуска

Россияне смогут получить электронный паспорт намного раньше запланированного срока отказа от выдачи документа старого формата. Выдача, по данным «Коммерсанта», начнется в июле 2020 г., хотя первоначально Правительство планировало запустить выдачу электронных паспортов в 2021 г. Пилотным городом станет Москва, а займутся ею те отделения ОВД, что приступили к выдаче загранпаспортов нового образца.

История электронных паспортов началась с I квартала 2013 г. подготовкой Федеральной миграционной службой (ФМС) России первого соответствующего законопроекта. В документе были прописаны первые сроки начала перевода страны на новые паспорта – 1 января 2015 г. В сентябре 2013 г. были установлены срок прекращения выдачи в России бумажных паспортов – 2025 г., а также срок их действия – 2030 г. Тогда же была назначена новая, вторая по счету дата начала выдачи электронных паспортов – 2016 г.

В августе 2014 г. появились первые изображения, демонстрирующие формат будущих электронных паспортов. На них была запечатлена пластиковая карта размерами 54х86 мм с указанными на ее лицевой стороне ФИО владельца, даты и места его рождения, пола, номера и даты оформления удостоверения, а также срока действия паспорта. Судя по опубликованной 18 июля 2019 г. фотографии Максима Акимова, держащего в руке современную версию электронного паспорта, его концепция за пять лет не изменилась. Актуальный вид электронного паспорта – это небольших размеров пластиковая карта со встроенным в нее чипом NFC. На сам пластик нанесен уникальный QR-код, плюс присутствует дополнительная голографическая защита.

Оригинальный дизайн электронного паспорта, предложенный в 2014 г.

В начале 2016 г. Минэкономразвития России сообщило о третьем переносе начала выдачи электронных паспортов, на этот раз на 1 января 2017 г., а в апреле 2016 г. сроки вновь передвинули, теперь на «после 15 марта 2018 г.), то есть после выборов Президента России. 9 октября 2018 г. Правительство России в пятый раз перенесло перевод россиян на электронные удостоверения личности, на 2021 г., и новый перенос на июль 2020 г. стал шестым по счету.

К тому моменту, когда будет прекращена выдача бумажных паспортов, количество отделений ОВД по всей стране, в которые россияне смогут обратиться за электронным документом, достигнет 3000 при нынешних 1100. Не исключена возможность подключения к выдаче и многофункциональных центров (МФЦ), однако на 18 июля 2019 г. этот вопрос находился на стадии обсуждения.

Вместо паспорта – мобильное приложение

В дополнение к паспорту в виде пластиковой карты будет выпущен его аналог в виде мобильного приложения для смартфона, о чем сообщил Максим Акимов в ноябре 2018 г.

Как отметил Дмитрий Медведев, оба вида удостоверения личности будут содержать информацию о других документах владельца, по которым можно идентифицировать его. Сюда входят, в частности, СНИЛС и водительское удостоверение при их наличии у гражданина.

Проработкой защиты хранящейся в электронном паспорте информации, отметил Максим Акимов, займутся российские компании. В процессе, по данным «Коммерсанта», примут участие НИИ «Восход», Гознак и ПАО «Микрон», а за создание мобильного приложения будет отвечать госразработчик, который будет утвержден в августе 2019 г. ПО выпустят для американских платформ Google Android и Apple iOS, а также для российской «Авроры», известной также как Sailfish OS. Требования к его криптозащите уже согласованы с Федеральной службой безопасности (ФСБ).

Вместо электронной карты

До начала разработки концепции электронных паспортов в России существовал схожий проект электронного удостоверения личности – универсальной электронной карты (УЭК), идею которой поддерживал Дмитрий Медведев во время своего президентства. Старт разработке карты, которой занималось ООО «УЭК», был дан в 2009 г., а тестовое внедрение УЭК в качестве замены бумажных паспортов началось в октябре 2011 г. в Москве и ряде российских регионов, включая Волгоградскую и Новгородскую области.

Универсальная электронная карта

Массовое распространение УЭК началось в I квартале 2013 г., и к концу IV квартала 2013 г. было подано свыше 190 тыс. заявлений на получение карты и выпущено более 147 тыс. самих карт. Это оказалось значительно ниже изначальных планов, которые предполагали существенно более крупные объемы эмиссии карт на 2013 г. – около 3 млн.

В декабре 2016 г. Госдума приняла законопроект об отмене УЭК как обязательного инструмента предоставления государственных и муниципальных услуг в связи с разработкой электронного удостоверения личности гражданина России. Тем не менее, уже выпущенные карты остались действительными до истечения срока действия.