Выход флагмана Samsung Galaxy Note 10 может быть сорван

Samsung сокращает производство чипов

Влияние торговой войны между Южной Кореей и Японией на собственном опыте ощутил технологический гигант Samsung Electronics, вынужденный снизить темпы производства чипсетов, предназначенных для будущего флагманского смартфона. Из-за этого Galaxy Note 10, официальная презентация которого намечена на 7 августа 2019 г., может оказаться в дефиците.

По заявлению неназванного представителя Samsung, слова которого цитирует южнокорейское издание The Investor, в июле 2019 г. компания сократила на 10% производство однокристальных платформ Exynos 9825. The Investor отмечает, что данное решение могло быть принято в связи с торговыми ограничениями, недавно введенными Японией в отношении Южной Кореи.

Напомним, Samsung закупает в Японии (например, у компании Sumitomo Chemical) редкие материалы, в частности фторированный полиимид и фтористый водород, которые необходимы для производства микрочипов и дисплеев для смартфонов, а также прочих компонентов современной техники.

Samsung сократил на 10% производство чипов Exynos 9825 из-за последствий торговой войны между Южной Кореей и Японией

Из-за конфликта между двумя государствами импорт данных материалов затруднен, а с учетом того, что Япония производит около 90% фторированных полиимидов и 70% травильного газа, поиск альтернативных поставщиков, тем более в сжатые сроки, представляется сложной задачей.

Альтернатива есть

Впрочем, помимо поисков новых поставщиков материалов для собственного чипа, Samsung может прибегнуть к помощи своего давнего партнера-чипмейкера – американской Qualcomm.

Samsung выпускает смартфоны не только на чипах Exynos, но и на микросхемах Snapdragon, производством которых как раз и занимается Qualcomm. Смартфоны на базе Exynos традиционно поставляются на местный рынок, а также экспортируются в Европу, Азию и Россию.

Торговая война между Южной Кореей и Японией

В начале июля 2019 г. правительство Японии наложило ограничения на поставки в Южную Корею редких материалов, используемых в производстве электроники. Теперь для экспорта в Корею японским компаниям необходимо получать особое разрешение на каждую поставку в отдельности, причем срок его получения может достигать 90 дней.

Тем не менее, правительство Японии, скорее всего, не будет вводить полный запрет на экспорт редких материалов, поскольку он может нанести серьезный ущерб производству чипов и электроники в мировых масштабах. Во всяком случае, такого мнения придерживается Ли Су Бин (Lee Su-Bin), аналитик корейской Daishin Securities.

Предвестником торговых санкций Южной Кореи в отношении Японии принято считать решение, вынесенное южнокорейским судом в 2018 г., в соответствии с которым японские компании Mitsubishi Heavy Industries и Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp были обязаны выплатить компенсации корейцам, пострадавшим от эксплуатации со стороны японских властей в ходе Второй мировой войны.

Другие проблемы Samsung

Samsung страдает не только от противостояния Южной Кореи и Японии. По технологическом гиганту больно ударила также и торговая война между США и Китаем, рынок последнего из которых является источником значительной части доходов компании.

По данным Bloomberg, к непосредственным последствиям торговой войны для Samsung относятся спад спроса на смартфоны и замедление темпов строительства дата-центров, которые привели к спаду цен на рынке памяти.

Компания также испытывает трудности с продажами OLED-экранов для смартфонов, причина – недостаточный спрос на iPhone X, где эти экраны используются.

Samsung является крупнейшим производителем OLED-дисплеев, которые используются в том числе в iPhone. В 2018 г. в этом сегменте у компании наметился спад, вызванный тем, что спрос на iPhone X оказался меньше ожидаемого. Во II квартале Samsung потребовала у Apple компенсацию за то, что реальные поставки экранов для iPhone оказались ниже договорных оценок.

По итогам II квартала 2019 г. операционная прибыль Samsung упала на 56% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. и составила $5,6 млрд.