Агонизирующий ИТ-институт «Ростеха» против воли заплатит 100 миллионов за российское «железо»

Находящемуся в шаге от банкротства ИТ-институту «Ростеха» придется выплатить за приобретенную им в 2016 г. компьютерную технику около 100 млн руб. Чтобы получить причитающиеся ему деньги, производителю пришлось прибегнуть к помощи суда.

ЦНИИ ЭИСУ проиграл «Крафтвэю» в суде

Как обнаружил CNews, реальная долговая нагрузка находящегося на грани банкротства Центрального НИИ экономики, информатики и систем управления (ЦНИИ ЭИСУ, основан в 1969 г., с 2014 г. входит в «Ростех») увеличилась на 101,7 млн руб. Именно столько институту придется выплатить по решению суда компании «Крафтвэй» — российскому производителю компьютерной техники (преимущественно на зарубежных компонентах).

Данная сумма складывается из основного долга за неоплаченный поставленный товар в размере 96 млн руб. и пени в 5,7 млн руб. Кроме того, «дочке» «Ростеха» необходимо уплатить 200 тыс. руб. госпошлины за судебное разбирательство.

С исковыми претензиями к ЦНИИ ЭИСУ «Кратвэй» обратился в Арбитражный суд Москвы 29 марта 2019 г. Претензии компании были удовлетворены служителями Фемиды в полном объеме 13 июня.

ЦНИИ ЭИСУ придется по суду отдать «Крафтвэю» 100 млн руб. за компьютерную технику

Как следует из судебных документов, ЦНИИ ЭИСУ в ходе разбирательства против удовлетворения требований истца возражал, однако его аргументация оказалась крайне слабой. «Ответчик указывает, что истцом не были предоставлены документы, предусмотренные условиями контракта, а именно счет на оплату и счет-фактура, которые, в совокупности с товарной накладной по форме ТОРГ-12 и актами об оказанных услугах, являются основанием для оплаты, — говорится в заключении суда. — Однако приведенные доводы не соответствуют действительности, так как указанные документы были предоставлены истцом ответчику непосредственно вместе с товаром».

За что не заплатил ЦНИИ ЭИСУ

Анализ судебного решения и сайта госзакупок, показывают, что 29 апреля 2016 г. «Крафтвэй» был выбран ЦНИИ ЭИСУ единственно возможным поставщиком компьютерной и копировально-множительной техники на указанную выше сумму в 96 млн руб. со сроком исполнения договора до 31 декабря 2016 г.

В техзадании была прописана поставка 284 автоматизированных рабочих мест должностных лиц (АРМ ДЛ), 205 АРМ ДЛ «с функциями АРМ ОБИ» (ОБИ — обеспечение безопасности информации), 28 АРМ ОБИ, 217 принтеров для бумаги формата А4, пять принтеров для бумаги формата А3, 173 многофункциональных устройств (МФУ) для бумаги формата А4, четыре коммутатора, пять серверов приложений, 236 устройств защиты объектов оснащения от утечки информации по каналу ПЭМИН (побочные электромагнитные излучения и наводки).

Все АРМы и серверы должны были строиться на зарубежных процессорах — заявленная требуемая частота в 3 ГГц ни в одном отечественном чипе не реализована. На все АРМы и серверы поставщику необходимо было установить аппаратно-программные модули доверенной загрузки, имеющий сертификат соответствия по требованиям безопасности в системе сертификации Минобороны по второму уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей.

-На все АРМы требовалось предустановить ОС Microsoft Windows 7 и пакет офисного ПО Microsoft Office 2010, на серверы приложений — ОС Windows Server 2008 и СУБД Microsoft SQL Standard Server 2008.

Все порты АРМов должны были быть оборудованы устройствами для опечатывания не менее чем двумя должностными лицами, при этом несанкционированное подключение периферийных устройств, кабелей и т. п. должно было приводить к нарушению целостности оттиска печати.

Катастрофические проблемы ЦНИИ ЭИСУ

Напомним, в конце мая 2019 г. CNews стало известно, что многолетние крайне серьезные проблемы ЦНИИ ЭИСУ довели его рабочий коллектив до непосредственного обращения к Президенту России Владимиру Путину, в котором не получающие много месяцев зарплату сотрудники пожаловались на свое бедственное положение.

Сложившуюся ситуацию подписанты коллективного письма связывали с «бездарностью» непосредственного руководства и отсутствием должного внимания «Ростеха» к проблемам этого стратегического предприятия.

На тот момент институт имел кредиторскую задолженность в размере 4,45 млрд руб., счета института были арестованы ФНС или Службой судебных приставов (автоматическая невозможность участвовать в конкурсах на заключение новых контрактов), задолженность по зарплате по разным данным составляла от 106 до 120 млн руб.

В настоящее время в Арбитражном суде Москвы рассматриваются шесть исков о признании ЦНИИ ЭИСУ банкротом — от компаний «Т-платформы», «Рамэк-ВС» и «Авикомп сервисез», от НПП «Рубин», НПО «Русские базовые информационные технологии» и воздухоплавательного центра «Авгуръ».

По данным CNews, по итогам 2018 г. ЦНИИ ЭИСУ продемонстрировал чистый убыток на уровне 1,75 млрд руб.

Несколько фактов о ЦНИИ ЭИСУ

Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления был образован в 1969 г. Его главной задачей стало обеспечение руководства федеральных органов власти при принятии ими решений о стратегических и тактических задачах развития оборонной промышленности страны.

До 1998 г. институт находился в ведении Миноборонпрома, с 1999 по 2010 гг. — Минпромторга, затем — Минобороны. В 2014 г. был передан «Ростеху».

Сейчас организация позиционируется как общесистемный институт информационно-технологического и экономико-аналитического профиля, который действует в оборонно-промышленном комплексе и выступает ведущей организацией, осуществляющей научно-техническое сопровождение и выполнение ключевых работ по проблемам совершенствования, модернизации, развития технической основы управления и связи в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Среди продукции института — операционные системы семейства «Заря», ОС «Рассвет», аппаратно-программный модуль доверенной загрузки «Центурион», программно-аппаратный комплекс «Паутина», ПО системы мониторинга и диагностики «Аргус», ПО системы резервного копирования «Ковчег», геоинформационная система «Позиция», система оптического распознавания текста «Буквоед» и др.

До введения в отношении России в 2014 г. известных экономических санкций ЦНИИ ЭИСУ запомнился рынку «антиимпортозамещением» — переводом расчета зарплат сотрудников Минобороны с «1С» на SAP ERP HCM. В проекте принимали участие внедренцы из «Рамэк-ВС», свидетельства о чем можно было найти в их резюме на хедхантинговых сайтах.