Цены на SSD устремились к историческому минимуму. Флеш-память будет стоить считанные центы

Аналитики TrendForce предсказали, что к концу года SSD емкостью 512 ГБ и 1 ТБ будут продаваться по цене ниже $0,1 за гигабайт, то есть по самой низкой цене в истории рынка. В настоящий момент цены на SSD для оригинальных производителей ПК снижаются уже шестой квартал подряд.

Исторический минимум

Цены на твердотельные накопители могут достичь своего исторического минимума — уже к концу года оригинальные производители ПК смогут закупать SSD емкостью 512 ГБ и 1 ТБ по цене ниже $0,1 за гигабайт. Это приведет к тому, что накопители на 512 ГБ займут второе место по популярности, сразу после 256 ГБ SSD, оттеснив накопители на 128 ГБ. К таким выводам пришло подразделение DRAMeXchange исследовательской компании TrendForce, специализирующееся на рынке памяти.

TrendForce отмечает, что в 2018 г. использование SSD в ноутбуках преодолело рубеж в 50%, а в 2019 г. этот показатель будет колебаться между 60% и 65%. При этом контрактные цены на SSD емкостью 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ снизились более чем на 50% со времен своего максимума в 2017 г.

В настоящий момент цены на SSD для оригинальных производителей ПК снижаются уже шестой квартал подряд, причем квартальный спад для SATA SSD составляет 15-26%, а в случае с PCIe SSD колеблется на уровне 16-37%.

В феврале CNews писал, что с начала 2018 г. цены на SSD емкостью 1 ТБ упали более чем на 50%, а с начала 2019 г. — на 15%. Основной причиной снижения цен источники тайваньского ресурса The Digitimes называли продолжающееся падение стоимости флеш-памяти NAND, вызванное снижением активности покупателей на рынке ПК.

Причины падения цен

TrendForce объясняет сложившуюся ситуацию избыточными поставками на рынке памяти NAND, что заставляет производителей вести ценовую войну, предлагая товар дешевле, чем конкуренты.

Во II квартале 2019 г. цены продолжают падать из-за избыточных запасов памяти у производителей ПК и других устройств. Отношение вендоров к продажам своих устройств на конечном рынке стало более взвешенным, поэтому они снижают имеющийся сейчас уровень запасов памяти, что и делает текущие поставки на рынок NAND избыточными.

Цены на SSD стремятся к историческому минимуму, а ценовой разрыв между PCIe SSD и SATA SSD сокращается

Дополнительной причиной для ценовой войны является желание поставщиков SSD сбыть с рук имеющиеся у них запасы 64-слойной и 72-слойной памяти. Свою роль играет также эффект сравнения цен, вызванный появлением на рынке памяти Intel 3D QLC SSD. Напомним, технология QLC, вышедшая на рынок в 2018 г., увеличивает плотность записи данных и снижает стоимость единицы объема памяти.

Прогноз на будущее

Спрос на SSD может несколько ожить в III квартале 2019 г. благодаря пиковому сезону и появлению новых устройств Apple. Кроме того, многие поставщики NAND заявили о своем намерении сократить производство, чтобы иметь возможность контролировать уровень насыщения рынка. Несмотря на эти меры и факторы, исследователи прогнозируют дальнейшее снижение цен на SSD.

На рынке можно ожидать более широкого распространения SSD с интерфейсом PCIe — им будет принадлежать примерно половина рынка, поскольку PCIe SSDs и SATA SSD практически сравняются в цене. Во II квартале средние контрактные цены на премиальные PCIe SSD и SATA SSD отличались менее чем на 6%, а для других PCIe SSD и SATA SSD разница могла составлять почти 0%. TrendForce делает вывод, что PCIe SSD заменят интерфейсы SATA и станут основным рынком в этом году.

Проанализировав продукцию различных поставщиков SSD, исследователи также пришли к выводу, что все главные производственные линии уже выпускают как основной продукт 64-слойные или 72-слойные SSD объемом 256 ГБ и 512 ГБ с интерфейсом PCIe. Новейшие 96-слойные SSD также постепенно вводятся в производство с I квартала 2019 г.