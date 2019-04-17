Прибыль и выручка IBM резко упали. Продажи мейнфреймов провальны

Финансовые результаты IBM за I квартал 2019 г. оказались заметно ниже в сравнении с последней четвертью 2018 г. Компания отчиталась о снижении прибыли практически во всех сегментах бизнеса, в особенности в секторе мейнфреймов. Ставка на «облака» тоже не сработала – после роста в 2018 г. выручка компании здесь тоже сократилась в годовом исчислении.

Не самое успешное начало года

Компания IBM опубликовала финансовый отчет за I квартал 2019 г. в котором сообщила о сокращении выручки и прибыли в годовом исчислении. Размер выручки за отчетный период составил $18,2 млрд вместо ожидаемых $18,46 млрд, и это на 4,7% меньше в сравнении с I кварталом 2018 г. Итоговая чистая прибыль компании в первой четверти 2019 г. достигла $1,6 млрд, сократившись на 5% в годовом исчислении. Прибыль, подсчитанная без учета общепринятых принципов бухгалтерского учета (Generally Accepted Accounting Principles, GAAP), составила уже $2 млрд, но в этом случае наблюдается уже 12% обвал в годовом исчислении.

Мейнфреймы не покупают

Одной из основных причин падения прибыли IBM эксперты компании назвали не лучшую ситуацию, сложившуюся на рынке мейнфреймов – высокопроизводительных отказоустойчивых серверов, выпускаемых IBM с 1952 г. В 2000 г. она запустила новую линейку мейнфреймов IBM Z, в 2017 г., одновременно с выходом нового поколения серверов, переименованную в IBM z Systems.

Крупногабаритные мейнфреймы IBM все меньше интересуют заказчиков

В I квартале 2019 г. выручка от этого сегмента бизнеса компании сократилась на 11,5% до $1,33 млрд в сравнении с показателями за первую четверть 2018 г. Результаты в итоге оказались ниже даже самых мрачных прогнозов аналитиков финансовой компании FactSet – они ожидали, что мейнфреймы принесут компании, по меньшей мере, $1,37 млрд.

Облака спасут IBM?

Провальные показатели деятельности IBM в сегменте мейнфреймов дополняют ее достижения в «облаках». Здесь компания тоже не добилась роста выручки – напротив, она упала на 2% в сравнении с первой четвертью 2018 г, достигнув отметки в $5,037 млрд. Эти результаты тоже отразились на суммарном снижении выручки IBM.

Ситуация может измениться к лучшему после закрытия в II квартале 2019 г. сделки по приобретению Red Hat, американской компании, занимающейся разработкой и поддержкой решений на основе ПО с открытым исходным кодом. О заключении соглашения между сторонами стало известно в октябре 2018 г., и IBM заплатила за Red Hat $34 млрд.

Результаты I квартала 2019 г. не самые утешительные для IBM и ее акционеров

IBM уверена, что приобретение Red Hat поможет ей стать мировым лидером в области гибридных облачных технологий. Red Hat войдет в состав подразделения IBM Hybrid Cloud в качестве самостоятельной независимой единицы.

Выплаты акционерам

В I квартале 2019 г. размеры выплат акционерам IBM составили в общей сложности $2,3 млрд. Эта сумма включает $1,4 млрд дивидендов и $900 млн, затраченных на выкуп акций.

За весь 2018 г. акционерам IBM было выплачено $10,1 млрд, $5,7 млрд из которых – дивиденды, а ;4,4 млрд – сумма, выделенная на выкуп акций.

Раньше было лучше?

IV квартал 2018 г. оказался для IBM более удачным по сравнению с началом 2019 г. Выручка, конечно, сократилась на 3% в сравнении IV кв. 2017 г., но, тем не менее, составила $21,8 млрд, превысив ожидания аналитиков – по их прогнозам, она должна была превысить $21,75 млрд.

IBM уверена в возможности роста финансовых показателей в 2019 г.

Суммарная выручка компании за весь 2018 г. равна $79,6 млрд, что на 1% больше, чем в 2017 г. $19,2 млрд из этой суммы принес облачный сегмент бизнеса IBM, и это уже на 12% больше, чем в 2017 г. Чистая прибыль за 2018 г. составила $8,72 млрд.

По результатам 2018 г. число сотрудников IBM составило в пределах 350,6 тыс. человек. О своих планах по сокращению штата компания пока не заявляла – в последний раз массовые увольнения она устраивала в 2015 г., когда своей работы лишились 111 тыс. ее сотрудников (около 26% персонала). IBM, в целом, знаменита своим умением разом увольнять десятки тысяч человек – в 1993 г. компанию, основанную в 1911 г., покинули 60 тыс. работников.