AMD перевела свои мобильные процессоры на 12 нм. У Intel пока 14 нм

С переводом производства на новый техпроцесс 12 нм, процессоры AMD Ryzen Pro и Athlon Pro Mobile ожидаемо получили увеличение тактовых частот, прирост производительности и экономичности при сохранении TDP. Ноутбуки на новых чипах ожидаются до конца квартала.

Мобильность для профессионалов, и не только

Компания AMD анонсировала выпуск новых мобильных процессоров линейки AMD Ryzen Pro второго поколения, а также мобильных чипов начального уровня AMD Athlon Pro второго поколения. Все новые мобильные процессоры AMD оснащаются интегрированной графикой Radeon Vega.

По сравнению с первым поколением Ryzen Pro и Athlon Pro, анонсированным в прошлом году, новые чипы сменили производственный техпроцесс с 14 нм на 12 нм, в результате чего нормы энергопотребления всех новых чипов остались в пределах 15 Вт, но при этом повысились тактовые частоты ядер, производительность и время автономной работы.

Мобильные чипы прямого конкурента AMD, компании Intel, до сих пор выпускаются с нормами техпроцесса 14 нм. Попытки Intel перевести производство на нормы 10 нм пока почти не увенчались успехом. Первый процессор компании, Core i3-8121U, выпущенный на базе архитектуры Cannon Lake по техпроцессу 10 нм и появившийся в китайской версии ноутбука Lenovo IdeaPad 330 в мае 2018 г., так и не появился на рынке в существенных количествах: в России этот ноутбук продавался уже на чипах Intel восьмого поколения и AMD Ryzen, во всех случаях с нормами 14 нм. Новое поколение мобильных процессоров Intel с нормами 10 нм и архитектурой Ice Lake, могут и вовсе задержаться до 2020 г. по причине возникших у Intel трудностей с интеграцией поддержки интерфейса PCI Express 4.0.

Линейка представленных сегодня новых процессоров AMD Ryzen 2 Pro представлена тремя сериями – Ryzen 3 Pro 3300U, Ryzen 5 Pro 3500U и Ryzen 7 Pro 3700U, все они включают четыре вычислительных ядра с 8 вычислительными потоками, а также интегрированную графику Radeon Vega 6, Vega 8 или Vega 10.

Процессоры начального уровня Athlon Pro 300U оснащены двумя вычислительными ядрами с четырьмя вычислительными потоками, и оснащаются встроенной графикой Radeon Vega 3.

AMD Ryzen Pro и Athlon Pro второго поколения

По собственным данным AMD, новые процессоры обеспечивают прирост производительности до 16% при многопоточных вычислениях, и способны обеспечить автономную работу ноутбука до 12 часов в офисных задачах и до 10 часов при просмотре видео.

Особенности архитектуры. Производительность

Новые процессоры AMD Ryzen 2 Mobile 3, 5 и 7 выполнены на базе процессорной микроархитектуры Zen+ в связке с графическими ядрами Vega, и представляют собой обновление линейки AMD Ryzen Mobile, представленного в сентябре 2018 г.

Процессор, серия Ядер /потоков TDP Частота, турбо / базовая Встроенная графика Ядер GPU Частота GPU, Max Кэш-память, L2+L3 AMD Ryzen 7 PRO 3700U 4 / 8 15 Вт 4,0 / 2,3 ГГц Vega 10 10 1400 МГц 6 МБ AMD Ryzen 5 PRO 3500U 4 / 8 15 Вт 3,7 / 2,1 ГГц Vega 8 8 1200 МГц 6 МБ AMD Ryzen 3 PRO 3300U 4 / 8 15 Вт 3,5 / 2,1 ГГц Vega 6 6 1200 МГц 6 МБ AMD Athlon PRO 300U 2 / 4 15 Вт 3,3 / 2,4 ГГц Vega 3 3 1000 МГц 5 МБ AMD

Помимо нового техпроцесса, повышенных тактовых частот, производительности и энергосбережения, дизайн новых чипов в целом сохранил прежние наработки архитектуры Zen. Так, новые чипы AMD Ryzen 2 Mobile оснащены аппаратными декодерами видео 4K с кодеками H.265 и VP9, технологиями FreeSync и ShartShift, а также встроенной поддержкой криптозащиты и интегрированным сопроцессором безопасности.

Функции новых AMD Ryzen 2 Mobile

В наличии также интегрированная поддержка до двух дисплеев 4K и до четырех дисплеев 1080p, интерфейсы HDMI 2.0 и DisplayPort.

Переход на техпроцесс 12 нм обеспечил мобильным процессорам AMD Ryzen Pro 3000 рост производительности по сравнению с предшественниками, в том числе, до 14% при создании мультимедийного контента и работе с повседневными офисными заданиями.

Сравнение производительности разных поколений чипов AMD

Согласно внутренним итогам тестирования AMD, новый флагманский процессор Ryzen 7 Pro 3700U обеспечивает значительный прирост производительности по сравнению с чипом AMD Pro A12-9800B, особенно в тестовых пакетах PC Mark 10 (60%), 3D Mark 11 (128%) и Cinebench NT (187%).

Сравнение производительности чипов AMD и Intel

По традиции, в своих презентациях AMD не стесняется противопоставлять свои новинки чипам главного конкурента. В этот раз новый флагманский чип Ryzen 7 Pro 3700U конкурирует с Intel Core i7-8650U и Core i7-7600U. В офисном пакете PC Mark 10 чипы идут на равных, однако уже в мультимедийном многопоточном процессорном тесте Cinebench новый Ryzen 7 Pro 3700U вырывается вперед, а в графическом тесте 3D Mark 11 уходит вперед с большим отрывом – что неудивительно с учетом встроенных десяти ядер Radeon Vega.

Доступность

Компания позиционирует чипы Ryzen 2 Pro как платформу для выпуска мощных профессиональных ноутбуков под управлением MS Windows. Недорогие процессоры Athlon Pro 300U предназначены для создания доступных мобильных ПК класса «хромбук» с соответствующей программной обвязкой.

Согласно официальным данным AMD, первые коммерческие партии ноутбуков на мобильных процессорах нового поколения от HP, Lenovo и других производителей ожидаются до конца второго квартала 2019 г.