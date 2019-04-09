AMD перевела свои мобильные процессоры на 12 нм. У Intel пока 14 нм
Мобильность для профессионалов, и не только
Компания AMD анонсировала выпуск новых мобильных процессоров линейки AMD Ryzen Pro второго поколения, а также мобильных чипов начального уровня AMD Athlon Pro второго поколения. Все новые мобильные процессоры AMD оснащаются интегрированной графикой Radeon Vega.
По сравнению с первым поколением Ryzen Pro и Athlon Pro, анонсированным в прошлом году, новые чипы сменили производственный техпроцесс с 14 нм на 12 нм, в результате чего нормы энергопотребления всех новых чипов остались в пределах 15 Вт, но при этом повысились тактовые частоты ядер, производительность и время автономной работы.
Мобильные чипы прямого конкурента AMD, компании Intel, до сих пор выпускаются с нормами техпроцесса 14 нм. Попытки Intel перевести производство на нормы 10 нм пока почти не увенчались успехом. Первый процессор компании, Core i3-8121U, выпущенный на базе архитектуры Cannon Lake по техпроцессу 10 нм и появившийся в китайской версии ноутбука Lenovo IdeaPad 330 в мае 2018 г., так и не появился на рынке в существенных количествах: в России этот ноутбук продавался уже на чипах Intel восьмого поколения и AMD Ryzen, во всех случаях с нормами 14 нм. Новое поколение мобильных процессоров Intel с нормами 10 нм и архитектурой Ice Lake, могут и вовсе задержаться до 2020 г. по причине возникших у Intel трудностей с интеграцией поддержки интерфейса PCI Express 4.0.
Линейка представленных сегодня новых процессоров AMD Ryzen 2 Pro представлена тремя сериями – Ryzen 3 Pro 3300U, Ryzen 5 Pro 3500U и Ryzen 7 Pro 3700U, все они включают четыре вычислительных ядра с 8 вычислительными потоками, а также интегрированную графику Radeon Vega 6, Vega 8 или Vega 10.
Процессоры начального уровня Athlon Pro 300U оснащены двумя вычислительными ядрами с четырьмя вычислительными потоками, и оснащаются встроенной графикой Radeon Vega 3.
По собственным данным AMD, новые процессоры обеспечивают прирост производительности до 16% при многопоточных вычислениях, и способны обеспечить автономную работу ноутбука до 12 часов в офисных задачах и до 10 часов при просмотре видео.
Особенности архитектуры. Производительность
Новые процессоры AMD Ryzen 2 Mobile 3, 5 и 7 выполнены на базе процессорной микроархитектуры Zen+ в связке с графическими ядрами Vega, и представляют собой обновление линейки AMD Ryzen Mobile, представленного в сентябре 2018 г.
|Процессор, серия
|Ядер /потоков
|TDP
|Частота, турбо / базовая
|Встроенная графика
|Ядер GPU
|Частота GPU, Max
|Кэш-память, L2+L3
|AMD Ryzen 7 PRO 3700U
|4 / 8
|15 Вт
|4,0 / 2,3 ГГц
|Vega 10
|10
|1400 МГц
|6 МБ
|AMD Ryzen 5 PRO 3500U
|4 / 8
|15 Вт
|3,7 / 2,1 ГГц
|Vega 8
|8
|1200 МГц
|6 МБ
|AMD Ryzen 3 PRO 3300U
|4 / 8
|15 Вт
|3,5 / 2,1 ГГц
|Vega 6
|6
|1200 МГц
|6 МБ
|AMD Athlon PRO 300U
|2 / 4
|15 Вт
|3,3 / 2,4 ГГц
|Vega 3
|3
|1000 МГц
|5 МБ
AMD
Помимо нового техпроцесса, повышенных тактовых частот, производительности и энергосбережения, дизайн новых чипов в целом сохранил прежние наработки архитектуры Zen. Так, новые чипы AMD Ryzen 2 Mobile оснащены аппаратными декодерами видео 4K с кодеками H.265 и VP9, технологиями FreeSync и ShartShift, а также встроенной поддержкой криптозащиты и интегрированным сопроцессором безопасности.
В наличии также интегрированная поддержка до двух дисплеев 4K и до четырех дисплеев 1080p, интерфейсы HDMI 2.0 и DisplayPort.
Переход на техпроцесс 12 нм обеспечил мобильным процессорам AMD Ryzen Pro 3000 рост производительности по сравнению с предшественниками, в том числе, до 14% при создании мультимедийного контента и работе с повседневными офисными заданиями.
Согласно внутренним итогам тестирования AMD, новый флагманский процессор Ryzen 7 Pro 3700U обеспечивает значительный прирост производительности по сравнению с чипом AMD Pro A12-9800B, особенно в тестовых пакетах PC Mark 10 (60%), 3D Mark 11 (128%) и Cinebench NT (187%).
По традиции, в своих презентациях AMD не стесняется противопоставлять свои новинки чипам главного конкурента. В этот раз новый флагманский чип Ryzen 7 Pro 3700U конкурирует с Intel Core i7-8650U и Core i7-7600U. В офисном пакете PC Mark 10 чипы идут на равных, однако уже в мультимедийном многопоточном процессорном тесте Cinebench новый Ryzen 7 Pro 3700U вырывается вперед, а в графическом тесте 3D Mark 11 уходит вперед с большим отрывом – что неудивительно с учетом встроенных десяти ядер Radeon Vega.
Доступность
Компания позиционирует чипы Ryzen 2 Pro как платформу для выпуска мощных профессиональных ноутбуков под управлением MS Windows. Недорогие процессоры Athlon Pro 300U предназначены для создания доступных мобильных ПК класса «хромбук» с соответствующей программной обвязкой.
Согласно официальным данным AMD, первые коммерческие партии ноутбуков на мобильных процессорах нового поколения от HP, Lenovo и других производителей ожидаются до конца второго квартала 2019 г.