Минкомсвязи придется заплатить «Ростелекому» 464 миллиона за грехи прежнего руководства

Новой команде Минкомсвязи Константина Носкова придется расплатиться по долгам, оставленным ей командой Николая Никифорова. Если министерству не удастся обжаловать приговор суда на возмещение «Ростелекому» 464 млн руб. за неоплаченные услуги в 2017 г., то логично ожидать нового иска от оператора на сходную сумму — за 2018 г.

Счет Минкомсвязи на 464 миллиона

Как выяснил CNews, Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций придется перечислить в пользу «Ростелекома» 464,1 млн руб., которые ведомство задолжало оператору до своей реструктуризации — в тот период, когда оно еще называлось Министерством связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязи).

Такое решение принял Арбитражный суд Москвы, опубликовавший его в полном объеме 13 февраля 2019 г. Поводом для судебного разбирательства стал иск «Ростелекома» «о взыскании неосновательного обогащения» в размере 464,1 млн руб. Он был подан оператором 1 февраля 2018 г. «Ростелеком» потребовал оплатить выполненные им в 2017 г. работы по поддержке и развитию госсистемы паспортно-визовых документов нового поколения. Контракт на эти работы с оператором заключен не был, но он обязан их осуществлять в соответствии со своим статусом единственного исполнителя в рамках этого проекта, которым его ранее наделил Президент России.

«Отсутствие заключенного государственного контракта само по себе не может являться основанием для отказа в удовлетворении исковых требований», — решили судьи.

Старому руководству Минкомсвязи не удалось сэкономить 464 млн руб. Расплачиваться придется новому руководству

Изначально ответчиками по иску помимо Минкомсвязи были также заявлены МВД, ФСБ, Минобороны, МИД и Федеральное агентство морского и речного транспорта — государственные пользователи паспортно-визовой ГИС. Однако в ходе разбирательства, в конце сентября 2018 г. единственным надлежащим ответчиком осталось ИТ-министерство.

На оспаривание вердикта суда о взыскании сотен миллионов у Минкомсвязи есть время до 13 марта 2019 г. «Мы не согласны, будем обжаловать», — заверили CNews в пресс-службе министерства.

В «Ростелекоме» от каких-либо комментариев в отношении данного разбирательства отказались.

Некоторые подробности

В материалах решения суда служители Фемиды напоминают, что концепция рассматриваемой госинформсистемы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения была утверждена распоряжением Правительства России от 15 марта 2005 г. №277-р. «Создание данной системы было обусловлено необходимостью повышения эффективности борьбы с угрозой терроризма и незаконной миграции, а также совершенствования паспортного и пограничного контроля», — поясняется в документах. Для исполнения этой концепции 5 августа 2005 г. было принято распоряжение Правительства № 1156-р.

Назначение «Ростелекома» единственным исполнителем по поддержке, обеспечению функционирования и развитию системы было определено распоряжением Президента России от 4 июня 2011 г. №357-рп. На его основе «Ростелеком» предоставлял «и предоставляет» порты и оборудование узлов доступа для оказания услуг связи объектам системы, принадлежащим ее пользователям.

Из материалов дела можно заключить, что последний раз деньги за свои работы «Ростелеком» получил по контрактам с Минкомсвязи за 2016 г. По их истечении Минкомсвязи 30 декабря 2016 г. направило в адрес оператора письмо, в котором просило обеспечить функционирование каналов связи системы с 1 января 2017 г. — «для обеспечения информационно-телекоммуникационного взаимодействия». Позже, 17 апреля 2017 г. министерство направило еще одно письмо с просьбой обеспечивать ИКТ-взаимодействие участников в рамках системы — «в связи с высокой важностью [ее] бесперебойного функционирования».

«Несмотря на отсутствие государственных контрактов истец в течение всего 2017 года оказывал услуги, увеличивая объем услуг связи в связи с вводом новых объектов или передислокацией действующих объектов ведомственных сегментов пользователей системы на основании писем Минкомсвязи в связи с обращениями к нему пользователей», — отмечают судьи.

Минкомсвязи не расплатилось из-за МВД?

Из публичных судебных документов следует, что Минкомсвязи в ходе разбирательства настаивало на том, что надлежащим ответчиком по иску, а следовательно и должником «Ростелекома», следует считать МВД.

Суд признал, что по итогам совещания у первого зампреда Правительства Игоря Шувалова в ноябре 2017 г. Минкомсвязи, МВД и Минфину было дано поручение представить предложения о внесении изменений в тематическое законодательство в части передачи полномочий по обеспечению ИКТ-взаимодействия в рамках рассматриваемой информсистемы от Минкомсвязи к МВД.

«Однако до настоящего времени никаких изменений в части передачи полномочий от ответчика к МВД не внесено, — указывают судьи. — Более того, письмами от 24 ноября 2017 г. и от 11 января 2018 г. МВД уведомило ответчика об отказе от принятия полномочий».

А кто заплатит за 2018 г.?

Примечательно, что в судебных документах говорится, что «на момент рассмотрения настоящего спора истец продолжает оказывать услуги по обеспечению функционирования и развития системы». Моментом рассмотрения здесь следует считать 17 декабря 2018 г., когда была объявлена так называемая резолютивная часть решения суда — без подробностей.

В этой связи логичным будет предположить, что при благоприятном для «Ростелекома» исходе данного разбирательства (если обжалования Минкомсвязи ни к чему не приведут), то оплату услуг за 2018 г. оператор также потребует с профильного ИТ-ведомства. На данный момент в картотеке судебной системе такого иска не зарегистрировано.

Избирательность российского правосудия

В свете данного дела можно вспомнить, что ранее российские служители Фемиды в сходных случаях принимали различные, противоречащие друг другу решения.

В конце декабря 2017 г. CNews писал, что, невзирая на отсутствие заключенного между сторонами контракта, Минобороны по решению суда придется выплатить «Воентелекому» 400 млн руб. за услуги, которые оператор был обязан оказывать министерству «в любом случае… для обеспечения безопасности государства».

Такой вердикт суда противоречил выводам другого дела. Как писал CNews в начале декабря 2017 г., воспользовавшись тем, что в конце марта 2016 г. НИИ «Восход» из ФГУПа превратился во ФГБУ, а переназначение нового юрлица единым подрядчиком по федеральному медицинскому ЦОДу официально состоялось только в конце июня 2016 г., Минздрав не заплатил «Восходу» за II квартал года (период «пересменки»), а заодно и за первый.

Формально поводом для неплатежей послужило именно отсутствие госконтракта, хотя «Восход» тоже очевидно никаким образом не мог прервать исполнение социально значимого проекта — невзирая на наличие или отсутствие у него на руках контракта. Тем не менее, суд тогда встал на сторону нерасплатившегося Минздрава. «Восход» денег так и не получил.