Крупнейший российский производитель ИБП продал их в 2018 г. на 1,4 млрд. Среди заказчиков — РЖД и «Ростех»

Рост выручки крупнейшего отечественного производителя ИБП замедлился, однако ее объемы по итогам 2018 г. составили 1,4 млрд руб., что эквивалентно 12% российского сегмента рынка онлайн-ИБП.

Замедление «Парус электро»

Выручка российской компании «Парус электро», известной преимущественно как производитель источников бесперебойного питания (ИБП), по итогам 2018 г. составила примерно 1,4 млрд руб. Об этом сообщил гендиректор организации — Владимир Хлебников.

По сравнению с 2017 г. относительный рост бизнеса составил примерно 15%. Это существенно меньше аналогичных показателей последних лет, когда бизнес «Паруса» ежегодно как минимум удваивался. Если в 2014 г., по данным «Контур.фокус», его выручка достигла 75,6 млн руб., то в 2015 г. она выросла до 251,9 млн руб. (+233%). По итогам 2016 г. выручка была уже на уровне 546,9 млн руб. (+117%), по итогам 2017 г. — 1,22 млрд руб. (+123%).

При этом в самом «Парусе» динамикой своего развития довольны. Компания специализируется на наиболее дорогих системах, так называемых онлайн-ИБП — с преобразованием переменного тока в постоянный и обратно для увеличения надежности и уменьшения (до нуля) времени срабатывания. Их рынок в России в «Парусе» оценивают в 11 млрд руб. в год, полагая, что уже заняли на нем около 12%.

«Эта тенденция к росту в сегменте связана как с выбором определенной стратегии и тактики в сбытовой политике, так и с политикой импортозамещения, которая начала развиваться в стране последние три-четыре года», — уверен Владимир Хлебников.

«Парус электро» продал в 2018 г. своих ИБП на 1,4 миллиарда

В компании позиционируют себя в качестве крупнейшего отечественного производителя ИБП, уступающего по объемам продаж в нашей стране только мировым грандам, например, APCи Eaton. По заверению представителей «Паруса», его продукция в соответствии с классификацией Минпромторга имеет статус «произведенной на территории Российской Федерации».

Кто покупает ИБП «Парус электро»

В компании отмечают, что рынок госзаказа (закупки по федеральному закону 44 ФЗ) и в особенности гособоронзаказа в силу его специфики «Парусу» не интересен. «Не идем туда осмысленно», — говорит Хлебников.

В то же время так называемые компании с госучастием (закупающиеся по федеральному закону 223 ФЗ), которые по общепринятой терминологии также относятся к госсектору, становятся клиентами «Паруса» регулярно. Подавляющее большинство его публичных заказчиков — это именно госкомпании.

На сайте «Паруса» отмечены ВТБ, Промсвязьбанк, СУЭК, «Лукойл», ГАУ «Центр спортивной подготовки Республики Башкортостан», Уфимское приборостроительное производственное объединение, Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа, Центр информационных технологий Волгоградской области, КГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» министерства здравоохранения Хабаровского края и др.

При этом, судя по данным базы «Контур.фокус», в целом госсектор составляет лишь незначительную часть клиентуры «Паруса». Так, в 2018 г. крупнейшие госконтракты и договоры были подписаны с «РТ-информ» (100-процентная «дочка» «Ростеха»), «Транс телекомом», ФНС, Красноярской таможней, «Федеральной пассажирской компанией», РЖД, торговым домом «Евросибэнерго», «Российской телевизионной и радиовещательной сетью», «Газпром комплектацией». Их общая сумма составила примерно 110 млн руб. — порядка 8% от заявленной годовой выручки в 1,4 млрд руб.

Прицел на «солнце» и электрокары

«Парус электро» возник в 2011 г. путем выделения разработки ИБП в отдельную компанию из материнского холдинга «Связь инжиниринг». В настоящий момент в «Парусе» начали осваивать разработку и производство других видов преобразовательной техники: инверторов для солнечных электростанций и зарядных станций для электромобилей.

В отношении инверторов в головном холдинге «Связь инжиниринг» уже накоплены определенные компетенции. Они были сосредоточены в азовской компании «Гринмакс». Одноименное общество с ограниченной ответственностью было зарегистрировано в Москве в августе 2014 г. По данным «Контур.фокус» по итогам 2017 г. выручка компании составила 1 млрд руб. при чистой прибыли в 57 тыс. руб. В середине декабря 2018 г. на сайте Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц появилось сообщение: «ООО “Финсервис”, действуя в интересах ООО “Крайэлектро”, извещает всех кредиторов и заинтересованных лиц о намерении ООО “Крайэлектро” обратиться в Арбитражный суд Московской области с заявлением о признании ООО “Гринмакс” несостоятельным (банкротом)».

«С конца 2018 г. решено было перевести выручку “Гринмакс” на “Парус электро”, — говорит Хлебников. — Взяли этот сегмент на себя полностью. Развернули производство контейнеров (корпусов для инверторов с инфраструктурой: системами охлаждения, контроля доступа и пр.; — прим. CNews) в Подмосковье. У нас там есть площади, которые позволяют одновременно собирать до 20 контейнеров одновременно».

Отметим, что на показатели 2018 г. выручка от реализации солнечных инверторов пока не повлияла. В компании подчеркивают, что вышеупомянутые 1,4 млрд руб. — это продажа только ИБП. Насколько «солнце» скорректирует финансовые результаты 2019 г., ясно не вполне. В «Парусе» считают, что азовские мощности покрывают 70% российского рынка поставок солнечных инвенторов, однако полный объем этого рынка не приводят.

Что касается рынка зарядных станций для электромобилей, то в «Парусе» считают, что в отличие от западных стран, в России он пока находится в зачаточном состоянии из-за несовершенства местного законодательства. В компании надеются, что ситуация может измениться уже в 2019 г., чему «Парус» способствует на уровне работы в профильных бизнес-ассоциациях.

Что сейчас производит «Парус»

В линейке ИБП «Парус» сейчас производит различные устройства с показателями от 1000 ВА до 1560 кВА в одном конструктиве, модульные ИБП на силовых блоках 10, 20, 30, 40 и 50 кВА, промышленные системы бесперебойного питания c защитой до стандарта IP43, а также контейнерные решения по гарантированному электропитанию.

В «солнечном» сегменте компания выпускает инверторы для промышленной генерации от 750 кВт до 1250 кВт, устройства в контейнерном исполнении — до 2,5 МВт с трансформатором и КРУ.

По направлению зарядной техники для электромобилей осуществляется выпуск медленных зарядных станций переменного тока до 46 кВт, быстрых зарядных станций постоянного тока до 200 кВт, систем с модульной конструкцией на базе собственных модулей, контроллеры для интеграции в системы «умного» города.

«Парус сосредоточен на финишной сборке и упаковке в контейнеры (если необходимо, — отмечает Хлебников. — Промежуточные операции отдаются на аутсорсинг в России. У нас более 20 контрактных производителей электроники и пр.».

Помимо предприятия пор выпуску инверторов в Азове, в распоряжении «Паруса» и другие производственные мощности «Связь инжиниринга». Упомянутая площадка в Подмосковье, где производятся контейнеры, с 2017 г. занимает полезную площадь в 4,5 тыс. кв. м. в Ленинском районе Московской области. Кроме того, еще в 2006 г. материнский холдинг развернул завод полного цикла по производству силовой электроники и электротехники неподалеку от метро «Царицыно». Сейчас его площадь составляет 25 тыс. кв. м.