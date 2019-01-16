Рекордный процессор Intel получился «бесценным». Его можно купить только на аукционе

Флагманский процессор Intel Core i9-9990XE для десктопов с частотой 5 ГГц получился буквально «бесценным»: в Intel предложили системным интеграторам самим назначать цену чипа через закрытые онлайн-аукционы.

Дорогой, горячий, недоступный

Компания Intel планирует в ближайшее время представить новый высокопроизводительный процессор Core i9-9990XE для настольных ПК с рекордной тактовой частотой в турборежиме – до 5 ГГц.

Согласно информации из внутренних документов и данных техподдержки компании, подтвержденных порталу AnandTech многочисленными источниками, новый флагманский процессор позиционируется компанией как «внесистемный» (off roadmap), что с большой долей вероятности означает, что он не доберется до розничных прилавков.

В самой Intel даже не стали установить цену на новый чип. Вместо этого, как ожидается, что процессор Core i9-9990XE будет продаваться только системным интеграторам исключительно через систему закрытых интернет-аукционов.

По сообщениям источников AnandTech, аукционы по продаже Core i9-9990XE будут проводиться ежеквартально, при этом к самому первому аукциону с большой долей вероятности будет допущено не более трех системных интеграторов.



Розничная упаковка флагманских процессоров Intel

Такой необычный способ продажи процессора, по мнению обозревателей AnandTech, скорее всего, свидетельствует о том, что Intel не в состоянии выпускать большое количество таких чипов – скорее всего, речь идет о партиях Core i9-9990XE числом не более нескольких сотен в квартал.

Цена на процессор Intel Core i9-9980XE, ранее занимавший флагманскую позицию в «экстремальной» серии процессоров Intel для десктопов, в настоящее время установлена на уровне $1979.

Особенности нового флагмана

Новый флагманский процессор Core i9-9990XE помимо максимального числа в названии получил 14 вычислительных ядер, 28 одновременно исполняемых вычислительных потоков – столько же. Сколько же ядер/потоков у процессора i9-9940X ($1387), но при тактовых частотах 3,3 ГГц / 4,5 ГГц (турборежим) при максимальном энергопакете 165 Вт.

Семейства флагманских процессоров Intel

Новый флагман Core i9-9990XE работает на тактовых частотах 4,0 ГГц / 5,0 ГГц (турбо), а его TDP составляет непривычно большие по нынешним меркам 255 Вт. Для сравнения: предыдущий флагман i9-9980XE оснащен 18 ядрами (36 потоков), однако его тактовые частоты составляют 3,5 ГГц / 4,5 ГГц, при TDP 165 Вт.

Новый флагман Core i9-9990XE рассчитан под уже существующий процессорный разъем LGA2066, благодаря чему теоретически может эксплуатироваться с рядом материнских плат на базе чипсета Intel X299.

Процессоры Intel Skylake-X Refresh Название Цена Ядер /потоков TDP, Вт Частота, номинал / турбо, ГГц Кэш-память L3, МБ Кэш-память L3 на ядро, МБ DRAM DDR4, МГц PCIe, линий i9-9990XE Аукцион 14 / 28 255 4,0 / 5,0 ? ? 2 666 44 i9-9980XE $1979 18 / 36 165 3,0 / 4,5 24,75 1,375 2 666 44 i9-9960X $1684 16 / 32 165 3,1 / 4,5 22 1,375 2 666 44 i9-9940X $1387 14 / 28 165 3,3 / 4,5 19,25 1,375 2 666 44 i9-9920X $1189 12 / 24 165 3,5 / 4,5 19,25 1,604 2 666 44 i9-9900X $989 10 / 20 165 3,3 / 4,5 19,25 1,925 2 666 44 i9-9820X $889 10 / 20 165 3,3 / 4,2 16,5 1,65 2 666 44 i7-9800X $589 8 / 16 165 3,8 / 4,5 16,5 2,031 2 666 44

AnandTech

На практике системным интеграторам придется произвести отбор плат из-за большого энергопотребления нового процессора. В частности, подходящая системная плата должна обеспечивать питание для процессора с общей силой тока до 420 А (мощность порядка 546 Вт при рабочем напряжении 1,3 В), или порядка 30 А на вычислительное ядро.

Предыдущий флагман, процессор Intel Core i9-9980XE

Серийные системные платы на базе логики X299 под процессоры Socket 2066 при использовании с процессором Core i9-9990XE по иронии судьбы теряют гарантию Intel, отмечают обозреватели AnandTech. Таким образом, системные интеграторы вряд ли смогут получить от Intel компенсацию за вышедшие из строя компоненты, так что им придется обеспечивать конечным пользователям свои собственные гарантийные обязательства.