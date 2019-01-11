Начались массовые продажи «Эльбрусов» в гражданский сектор

Российские процессоры «Эльбрус» начали находить применение не только в госорганах, но и в коммерческих структурах с госучастием.

«Эльбрусы» — для коммерческих структур

Отечественные процессоры «Эльбрус» в составе различной компьютерной техники начали поставляться в структуры, не являющиеся госорганами. Об этом в своем открытом новогоднем поздравлении сообщил Александр Ким, генеральный директор и соучредитель МЦСТ — компании, разрабатывающей линейку упомянутых процессоров.

«Поставки продукции в гражданский сектор, их разнообразие и характер позволяют говорить о новой тенденции, — считает Ким. — Если в предыдущий год основные объемы закупок проводились госзаказчиками, а частными компаниями — в штучных количествах для целей апробации, то в прошедшем 2018 г. закупки в количестве десятков единиц были впервые выполнены в частные компании из сфер ТЭК и транспорта, а также в сегмент высшего образования. Выполнены поставки вычислительной техники на Сибирский химический комбинат и Нововоронежскую АЭС.

На сайтах двух последних организаций какой-либо однозначно интерпретируемой информации о закупках российского «железа» не представлено.

«Эльбрусы» пошли «в народ»

В пресс-службе МЦСТ в разговоре с CNews сообщили, что пока не готовы поделиться какими-либо подробностями об упомянутых поставках. Без ответов остались вопросы о конкретных названиях закупившихся организаций из сфер ТЭК, транспорта и высшего образования. Также в компании отказались сообщить сроки, объемы и ценовые параметры поставок.

Кто пользуется «Эльбрусами» в госсекторе

Отметим, что до сих пор было известно лишь об использовании «Эльбрусов» в министерствах и ведомствах. В частности, в августе-декабре 2016 г. МВД дооснастило ЦОД единой системы информационно-аналитического обеспечения своей деятельности серверными узлами на процессорах «Эльбрус». На них пришлось 202,3 млн руб. от 222-миллионной общей суммы поставки «железа». Исполнение контракта должно было завершиться в декабре 2016 г.

Из других ведомств отличилось Минкомсвязи, которое в 2016 г. с «железа» и софта IBM перевело на серверы на «Эльбрусах» и свободное ПО ведомственный сегмент госсистемы миграционного и регистрационного учета «Мир». Сумма одного из контрактов в рамках этого проекта составила 195,26 млн руб., второго — 49,5 млн руб. Исполнение обоих контрактов должно было завершиться в 2016 г.

Кроме того, в июле 2017 г. Минкомсвязи для развития своего сегмента госсистемы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения приобрело за 80,9 млн руб. вычислительную технику на «Эльбрусах».

Еще одной крупной известной госзакупкой техники на «Эльбрусах» стало приобретение Минобороны 1 тыс. рабочих станций двух разновидностей. Базовые сведения о проведении соответствующего тендера с начальной максимальной ценой контракта в 400 млн руб. появились в Сети в конце сентября 2018 г.

Наконец, на днях CNews обнаружил тендер, из условий которого стало ясно, что начать использовать «Эльбрусы» планируют в МИДе. Правда, весь 2019 г. министерство планирует в рамках этого проекта заниматься адаптацией специализированного ПО.