МВД выделило 1,65 млрд на поддержку ИТ-системы, за которую посадили ее создателей и приемщика

Печально известная ИТ-система МВД, из-за которой в разное время под арестом оказались высокопоставленный чиновник министерства, а также известные ИТ-бизнесмены Сергей Шилов и Алексей Нащекин, может принести в карман подрядчика, взявшегося ее обслуживать в 2019 г., свыше 1,6 млрд руб.

Техподдержка ИСОД — дороже ее создания

МВД готово заплатить 1,65 млрд руб. за техсопровождение своей сверхпроблемной главной ИС — единой системы информационно-аналитического обеспечения деятельности (ИСОД). Это следует из условий запущенного 27 декабря 2018 г. тендера в формате электронного аукциона, в котором упомянутая сумма фигурирует в качестве стартовой цены лота.

Заявки от соискателей будут приниматься до 24 января 2019 г. Торги намечены на 28 января 2019 г. Фронт работ рассчитан на срок до 20 декабря 2019 г.

Непосредственным заказчиком услуг выступает научно-производственное объединение «Специальная техника и связь» при МВД. Данная структура занималась созданием ИСОД, и этот проект стоил ее руководителю Андрею Нечаеву не только его поста, но и свободы.

МВД готово отдать за техподдержку ИСОД свыше 1,6 млрд рублей

Примечательно, что сумма основного стартового контракта на создание ИСОД (завершился в конце 2014 г.) составляла всего 1,4 млрд руб. Именно ее в итоге с Нечаева стали требовать в МВД.

Проблемы ИСОД

Андрей Нечаев был задержан в октябре 2017 г., после того как обстоятельствами его работы над системой заинтересовалось управление «М» ФСБ. Высокопоставленный чиновник-силовик обвинялся в том, что принял ИСОД у подрядчика и расплатился за нее, когда в системе не были готовы как минимум три компонента.

Арест Нечаева повлек за собой добровольную отставку замглавы МВД по тылу Александра Махонова, мотивированную в МВД тем, что Махонов нес личную ответственность за подчиненного ему Нечаева, являясь на момент расчета с подрядчиком главой департамента ИТ, связи и защиты информации в МВД.

В феврале 2018 г. по подозрению в пособничестве Нечаеву был задержан Сергей Шилов — глава AT Consulting. Данная компания выступила реальным создателем ИСОД — на субподряде у «формального» исполнителя контракта, НИИ автоматической аппаратуры им. академика В. С. Семенихина.Позже, 23 апреля Шилова выпустили из СИЗО под домашний арест, а в конце 2018 г. он оказался на свободе, но под подпиской о невыезде.

В связи с этим же делом в начале апреля 2018 г. был отправлен под арест до 10 июня 2018 г. гендиректор ООО «Национальные телематические системы» Алексей Нащекин, известный по работе в «Ростелекоме» и своим участием в ряде госпроектов, в том числе в создании «Электронного правительства» и системы «Платон». В конце апреля Нащекин был переведен под домашний арест.

Что предстоит поддерживать в ИСОД

ИСОД представляет собой набор информационных сервисов, предназначенных для подразделений полиции, специализирующихся на различных задачах. Также через систему можно осуществляться оборот документов внутри МВД, проводить видеоконференции федерального масштаба, передавать данные в регионы и предоставлять госуслуги гражданам.

Подрядчику МВД предстоит осуществлять управление обращениями пользователей ИСОД (прием, регистрация, классификация, координация работ, информирование и пр.), поддерживать оборудование и ПО, администрировать систему (резервное копирование данных, настройка ПО и оборудования, а также актуализация документации на сервисы в части устранения ошибок и замечаний). Кроме того, ему предписано проводить консультации и обучение пользователей, а также заниматься сертификацией — инспекционным контролем.

Как можно заключить по спецификации задействованного в ИСОД оборудования, основу «железа» ЦОДа системы составляют блейд-серверы и серверы IBM, серверные узлы «Эльбрус-4.4» и коммутаторы Brocade. Основу региональных программно-технических комплексов составляют серверное оборудование HP и сетевое оборудование Cisco.

«Железо» перечисленных вендоров (кроме производителя «Эльбрусов» — МЦСТ) преимущественно задействовано и в других подсистемах ИСОД. Крайне редкие упоминания в спецификациях ПО касаются различных версий ОС Linux, в частности Red Hat и Mandriva. Хотя, судя по техзаданию одного из тендеров МВД от 2014 г. со стартовой ценой контракта в 470 млн руб., в ИСОД крайне широко используется ПО Microsoft.