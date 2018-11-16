EPAM совершила крупнейшую сделку в истории

EPAM заплатит $55,5 млн за американскую компанию Continuum, специализирующуюся на продуктовом дизайне. Эта сделка стала крупнейшей в истории EPAM.

Сколько EPAM заплатил за Continuum

Американский офшорный разработчик ПО с белорусскими корнями EPAM Systems раскрыл подробности приобретения другой компании из США - Continuum, занимающейся инновационным дизайном продуктов. Сделка была совершена в марте 2018 г., но ее сумма до сих пор не раскрывалась.

Согласно документам EPAM, в момент приобретения за Continuum было заплачено $52,5 млн. Из этой суммы $5,4 млн были переданы за счет независимого третьего лица - эскроу-агента. Они будут передены продавцу в период от девяти до 12 месяцев при выполнении ряда условий.

Дополнительно при выполнении ряда условий EPAM может доплатить продавцам еще $3,1 млн в течение года после совершения сделки. Таким образом, общая сумма сделки по покупке Continuum составит до $55,6 млн, из которых $8,5 млн являются отложенными обязательствами.

Чем занимается Continuum

Штаб-квартира Continuum находится в Бостоне. Кроме того, компания обладает офисами в Милане (Италия), Шанхае (Китай) и Сеуле (Южная Корея).

Continuum работает с клиентами из сфер здравоохранения, финансовых сервисов, путешествий, гостиничного бизнеса. и розничных продуктов. Компания помогает своим клиентам в областях стратегии, физического и цифрового дизайна и технологий, а также оказывает услуги собственной лаборатории Made Real.

Крупнейшей сделкой в истории EPAM стала покупка EPAM за $55,5 млн американской компании Continuum

Приобретая Continuum, EPAM надеется усилить свои возможности по инновационному консалтингу и улучшить существующую практику цифрового и сервисного дизайна за счет введения человеко-ориентированного подхода в физический дизайн и продуктовую разработку.

В EPAM утверждают, что имеющиеся у Continuum студии и лаборатория Made Real являются «уникальными» местами, которые позволяют командам разработчикам вместе использовать продвинутые практики прототипирования, включая механическую, электрическую и роботехническую инженерию. При разработке используются экспериментальные инструменты для технологий дополненной и виртуальной реальности.

Какие крупные сделки были в истории EPAM

EPAM провела первичное размещение акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже в 2012 г. С тех пор EPAM стал активно скупать различные ИТ-компании.

До сих пор крупнейшей сделкой была покупка американо-индийского разработчика ПО для тестирования программных продуктов Alliance Global Services в 2015 г. Сумма той сделки составила $51,3 млн.

В том же году EPAM был приобретен разработчик цифровых стратегий - американская компания NavigationArts. Сумма сделки составила $26,7 млн.

В 2014 г. за $45,5 млн была приобретена американская компания GGA Software Services, занимающаяся разработкой приложений, баз данных, математическим моделированием и ИТ-поддержкой медицинских компаний.

В то же году за $36,8 млн была куплена гонконгская компания Joint Technology Development, специализирующаяся на цифровых стратегиях и разработке продуктов на основе пользовательского опыта. В 2012 г. был приобретен еще один разработчик цифровых стратегий - Empathy Lab - за $34 млн.

Недавно EPAM приобрел британское агентство по цифровой трансформации TH_NK (Think limited). Сумма этой сделки составит до $35,2 млн.