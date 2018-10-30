Российский сборщик серверов IBM начал выпуск американского сетевого «железа»

Старт OEM-сборки Extreme Networks

Как стало известно CNews, отечественный интегратор «Технопром» запускает в России OEM-сборку сетевого оборудования американской компании Extreme Networks.

«Технопром» известен в связи со своим проектом российской OEM-сборки серверов IBM для использования в органах госвласти, госкомпаниях, и банковском секторе, начатым в конце 2014 г., а также начавшимся в середине 2016 г. выпуском телекоммуникационного оборудования Brocade

Планирующиеся сейчас к выпуску коммутаторы и маршрутизаторы Extreme Networks ориентированы на заказчиков, которым требуется производительность, масштабируемость, совместимость с популярными на рынке решениями, соответствие отраслевым стандартам, а также надежность сетей передачи данных. Заявленные пользователи оборудования — сервис-провайдеры, центры обработки данных, корпоративные или кампусные сети.

Готовящиеся к выпуску решения в «Технопроме» позиционируют в качестве импортозамещающей техники.

Компания «Технопром» стала российским ОЕМ-партнером Extreme Networks

«В дополнение к уже выпускаемым нами решениям для ЦОД, позволяющим строить сети уровня ядра с одними из лучших в индустрии показателями TCO, компания планирует выпуск линейки продуктов для создания сетей уровня доступа и распределения, включая специализированные версии для использования в промышленности», — отметил Павел Филиппов, генеральный директор «Технопрома».

Что именно будет выпускаться

Как рассказали CNewsв «Технопроме», заказчикам компании станет доступно решение Extreme Networks для ЦОДов — так называемая Ethernet-фабрика на основе технологии Virtual Cluster Switching (VCS) и масштабируемый высокопроизводительный маршрутизатор операторского класса TP-B-MLX. Упомянутая Ethernet фабрика строится на конвергентных коммутаторах серии TP-B-VDX, включающих модульные модели и модели с фиксированными портами 10/40/100GE, объединенные посредством технологии Virtual Cluster Swithing (VCS) в единый логический коммутатор, работающий с минимальными задержками.

Маршрутизаторы TP-B-MLX, как заверяют в «Технопроме», способны обеспечить существенный масштаб производительности и экономию ресурсов заказчика. «С поддержкой OpenFlow в гибридном режиме маршрутизаторы Extreme MLX-серии обеспечивают высокий показатель плотности портов 10 GbE и 100 GbE для программно-определяемых сетей в сочетании с традиционной маршрутизацией», — добавляют в компании.

Что касается коммутаторов Extreme VDX, то на их базе в «Технопроме» продвигают новую концепцию построения ЦОДов — Virtual Cluster Switching. «VCS предназначена для создания единой сетевой инфраструктуры для ЦОД и позволяет упростить обслуживание виртуальной инфраструктуры, повысить ее автоматизацию, а также обеспечить максимальный уровень масштабируемости», — поясняют в организации.

«В ближайших планах компании выпуск на рынок коммутаторов для построения корпоративных и кампусных сетей с портами 1/10/40/100 GbE и поддержкой стекирования», — добавляют в «Технопроме».

Несколько фактов о «Технопроме»

По данным ЕГРЮЛ ООО «Технопром» было образовано 2 ноября 2011 г. Стопроцентным учредителем компании выступает АО «Сигма инвестментс», которое в свою очередь на 100% записано на Егора Арчинекова.

«Акционеры компании не раскрываются, — говорят в “Технопроме”. — Егор Арчинеков был одним из первых учредителей при регистрации компании, в настоящее время работает советником генерального директора».

По сведениям базы «Контур.фокус», по итогам 2017 г. выручка «Технопрома» составила 596,2 млн руб. при годовом росте в 9% и с показателем чистой прибыли в 8,4 млн руб. При этом у АО «Сигма инвестментс» в 2017 г. выручка была нулевой, хотя чистая прибыль при этом обозначена на уровне 88 тыс. руб.

По данным «Контур.фокуса», за «Технопромом» числится 27 госконтрактов на общую сумму в 1,5 млрд руб. Среди крупнейших госзаказчиков последнего времени — РЖД, АО «Глонасс» и Федеральное агентство по управлению госимуществом.