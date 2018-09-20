Техдиректор Lenovo: В Китае все компании ставят бэкдоры

Техничекий директор Lenovo объяснил журналистам, каких принципов придерживаются в корпорации при взаимодействии с властями Китая и других государств, требующими оставлять в продукции компании лазейки для доступа к данными пользователей.

Философия Lenovo

Lenovo, китайский производитель персональных компьютеров и мобильной электроники, готов внедрять бэкдоры (backdoor или «черный ход» – программа скрытого удаленного администрирования) в свою продукцию, если этого требует законодательство государств, на территории которых работает компания, в частности Китая. Об этом журналистам издания The Inquirer рассказал Питер Хортенсиус (Peter Hortensius), технический директор и глава стратегии бизнеса Lenovo в сфере ЦОДов, в рамках конференции Lenovo Transform.

Хортенсиус также подчеркнул, что подобная практика является обычной для технологических компаний, выходящих на рынок КНР. В то же время, пояснил техдиректор Lenovo, корпорация не станет удовлетворять требования властей о создании лазеек для слежки за пользователями на глобальном уровне.

«Если китайские власти потребуют бэкдоры по всему миру, мы им в этом откажем, – сказал Хортенсиус. – Если им понадобится лазейка в Китае, то, скажем так, все международные компании в КНР удовлетворяют подобные запросы».

Альянс Lenovo и Netapp

В рамках конференции Lenovo объявила о партнерстве с Netapp, американским поставщиком систем хранения данных (СХД), с целью выпуска и распространения продукции, адаптированной к особым требованиям Китая и сложившейся в стране облачной экосистемы. Журналисты The Inquirer высказали предположение, что уникальность создаваемого продукта специально для Китая заключается именно в наличии бэкдоров, позволяющих представителям госструктур свободно получать доступ к хранимой в СХД информации.

В соответствии с условиями соглашения, Netapp сможет воспользоваться производственными мощностями, каналами сбыта продукции, а также базой клиентов Lenovo.

Lenovo готова внедрять бэкдоры в свои решения, если этого потребуют власти Китая

Компании представили две совместно разработанных линейки продуктов в сфере СХД, включающие гибридные решения и устройства, построенные полностью на основе флеш-памяти. В первую категорию, к примеру, попадает серия гибридных СХД Thinksystem DE Series Hybrid Flash Array, флагман которой – DE 6000 H – предполагает установку дисков форм-факторов 2,5 и 3,5 дюйма, максимальную емкость в 2,88 ПБ и модулями расширения.

По данным IDC, во II квартале 2018 г. глобальные продажи СХД на основе флеш-памяти достигли $2 млрд, ознаменовав рост на 41,7% в сравнении с аналогичным периодом 2017 г. Поставки гибридных решений достигли $2,6 млрд, увеличившись на 20,8%.