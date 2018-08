Компания Филиппа Генса и «Систематики» поставит «Россетям» SAP на полмиллиарда

SAP за 455 миллионов

Оператор электрических сетей в России — компания «Россети» — определила исполнителя работ по поставке программ SAP, предоставлению сертификатов техподдержки со стороны разработчика, а также оказанию собственных услуг по технической поддержке софта. Им оказалась компания «Сайнер» — 100-процентная дочка «Консист». Эта организация в свою очередь на 50% принадлежит структурам «Систематики». Оставшиеся 50% в ЕГРЮЛ до сих пор записаны на имя скончавшегося в мае 2018 г. основателя «Ланита» Георгия Генса, но с пометкой, что эта доля перешла в доверительное управление его сыну Филиппу Генсу, который принял бизнес отца после его смерти.

Непосредственным заказчиком работ выступила «дочка» «Россетей» — Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала», передающая электроэнергию на территории Свердловской и Челябинской областей, а также Пермского края.

Начальная цена контракта в запущенном в конце июня 2018 г. конкурсе была выставлена на уровне 460 млн руб. Помимо «Сайнера», заявку на тендер также подавала компания «Айди — технологии управления». Однако в ходе двух переторжек она снизила цену лотв лишь на 170 тыс. руб. — до 459,83 млн руб. Предложение «Сайнера» оказалось привлекательнее, договор с ним будет заключен на 454,9 млн руб. Подрядчику предстоит поставить все необходимые лицензии в течение 20 дней с момента подписания договора.

Отметим, что практика использования в «Россетях» ПО SAPимеет многолетнюю историю. При этом в октябре 2015 г. российская структура подписала с немецким разработчиком соглашение о начале совместных работ, подразумевающей использование платформы S/4HANA для развития системы управления производственными активами «Россетей».

Что именно закупают «Россети»

Как следует из техзадания, «Россети» для своей уральской «дочки» приобретают права на 200 тыс. блоков (именно так это описано в документах) лицензий на SAP Advanced Metering Infrastructure for Energy Utilities — ПО инфраструктуры интеллектуального учета на энергопредприятиях, 1160 блоков на SAP Bill-To-Cash Management for Energy Utilities — ПО управления денежными потоками, 1050 блоков на SAP Enterprise Integration for Work Manager mobile app — мобильное ПО для интеграции предприятий, 1971 блок на SAP Meter Administration and Operations — ПО для администрирования и эксплуатации счетчиков.

Кроме того, заказчику требуются один блок SAP Process Orchestration — ПО для создания корпоративной шины данных, 1620 блоков на SAP Business Suite Professional User — ПО для автоматизации бизнес-процессов и 1160 блоков на SAP Sales Management and Customer Service for Energy Utilities — ПО для управления продажами и клиентскими сервисами.

ПО SAPбыло закуплено лишь со второй попытки

Анализ сайта госзакупок показывает, что «Россети» уже пытались закупить рассматриваемый пакет ПО SAPпо той же начальной цене, объявив соответствующий конкурс в апреле 2018 г. На тендер тогда также подались «Сайнер» и «Айди — технологии управления», а конкуренцию им попыталась составить «Тимидея групп».

Компании подали заявки, которые не были отвергнуты комиссией, однако заказчик неожиданно отменил подведение итогов со ссылкой на некое письмо от 13 июня 2018 г. № 95/2/7, не разъяснив в протоколе содержание этого документа.

В «Консисте» в разговоре с CNewsзаверили, что причины сворачивания процедуры «Россети» компании не объяснили.

Несколько фактов о «Россетях»

«Россети» были созданы в 2012 г. на базе «Холдинга МРСК», который был основан 26 октября 2007 г., выделившись из РАО «ЕЭС России».

По собственному утверждению организации, «Россети» сейчас являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Она управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 781 тыс. МВА.

В 2017 г. полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 748,2 млрд кВт∙ч. Численность персонала группы — 228 тыс. человек.

Имущественный комплекс «Россетей» включает в себя 36 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению госимуществом, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале организации.