Кудрин пообещал цифровизацию Счетной палате, чтобы «проводить меньше проверок, но видеть все»

Председатель Счетной палаты сообщил о намерении сделать из ведомства площадку по внедрению процессов цифровизации. По его мнению, палата должна отходить от традиционных проверок в пользу цифрового аудита. Это поможет проводить меньше проверок, при этом получая необходимый объем данных.

Цифровизация Счетной палаты

Счетная палата превратится в площадку по внедрению процессов цифровизации, в том числе в контрольно-надзорной деятельности. Об этом сообщил председатель ведомства Алексей Кудрин на первом заседании Совета по цифровизации экономики при Совете Федерации в Калининградской области.

«Мы считаем, что в контрольно-надзорной деятельности с учетом цифровизации можно существенно сократить нагрузку на предприятия, бизнес, бюджетные учреждения. В этом отношении мы можем проводить меньше проверок, но будем видеть все», — приводит его слова сайт Счетной палаты.

Цифровой контроль

Алексей Кудрин был утвержден Госдумой на посту председателя Счетной палаты в мае 2018 г. За него проголосовали 58,7% депутатов. В своем выступлении в парламенте по этому случаю он также отмечал что контроль следует совершенствовать за счет использования цифровых технологий.

«Аудит должен становиться цифровым. Традиционные проверки, конечно, тоже будут иметь место, но главной своей задачей я буду видеть не увеличение числа проверок, а снижение возможностей для нарушений и налаживание более гибких методов контроля, адекватных развитию цифровой экономики», — сообщил он тогда.

«Бесшовная ситуация»

В настоящий момент Кудрин отмечает, что госуправление в России не успевает за теми задачами, которые ставят перед ним бизнес и граждане. По его словам, цифровые технологии внедряются в различных министерствах с неодинаковой скоростью, причем некоторые ведомства только делают первые шаги в этом направлении. Отсюда проистекают сложности при обмене информацией, что приводит к трудностям при создании единой информационной системы.

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин

«При этом наша задача в том, чтобы у нас была «бесшовная» ситуация, когда все правительство, государство пользуется данными одинаково и постепенно открывает их и дает бизнесу и населению ими пользоваться для решения их задач. Одна из идей, разработанных ЦСР (Центром стратегических разработок — прим. CNews) — это государство как единая информационная платформа. Без такого качественного перехода мы не решим задачу государства как адекватного партнера бизнеса и населения», — полагает Алексей Кудрин.

По его мнению, 80% случаев, когда гражданину необходимо взаимодействие с государством, можно свести к 100 ключевым услугам. Эти услуги и необходимо цифровизировать, чтобы иметь возможность оказывать их через различные гаджеты. Срок оказания услуги при этом сократиться с нескольких недель или даже месяцев до нескольких часов. Однако для этого правительству понадобятся квалифицированные ИТ-кадры. «Нужно несколько тысяч программистов, чтобы обеспечить только потребности правительства», — считает Кудрин.

Чем занимается Счетная палата

Счетная палата — это высший орган внешнего государственного контроля в России. Ведомство контролирует расходование федерального бюджета, внешний и внутренний долг государства, использование кредитов, поступление в бюджет средств от управления и распоряжения федеральной собственностью, а также внебюджетные фонды и банки, включая Центробанк. Палата проводит ревизии и проверки, осуществляет экспертизу и дает заключения, по итогам чего информирует о нарушениях Федеральное собрание.

В своем нынешнем виде Счетная палата была создана согласно Конституции 1993 г., одновременно началось формирование областных контрольно-счетных палат в регионах. С 1997 г. такие ведомства начали появляться в городах, с 2006 г. — на районном уровне.

В 2017 г. Счетная палата выявила нарушений и недостатков при наполнении и расходование бюджета на 1865,6 млрд руб. В большинстве случаев речь идет о недостатках бухгалтерского учета. По мнению Кудрина, это технические нарушения, которых можно избежать.