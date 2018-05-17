Intel рассекретила характеристики первого 10 нм процессора

Intel опубликовала характеристики Core i3-8121U, своего первого процессора, выпущенного по 10 нм техпроцессу, на официальном сайте. Новинка уже задействована в китайской версии ноутбука Lenovo IdeaPad 330.

Первый 10 нм процессор Intel

Корпорация Intel раскрыла технические характеристики своего первого микропроцессора семейства Cannon Lake, выполненного в соответствии с 10 нм технологическим процессом.

Микросхема Intel Core i3-8121U содержит два ядра, каждое из которых способно обрабатывать до четырех потоков инструкций, и предназначена для устройств с повышенными требованиями к энергосбережению, таким как ноутбуки. Новинка работает на частоте 2,2 ГГц, но при решении ресурсоемких задач способна автоматически разгоняться до 3,2 ГГц благодаря поддержке технологии Intel Turbo Boost 2.0.

Кроме того, заявлена поддержка процессором до 32 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4 с пониженным энергопотреблением и максимальной пропускной способностью в 41,6 ГБ/сек, что на 22% быстрее схожего с ним по характеристикам 14 нм чипа Intel Core i3-8130U семейства Kaby Lake. Помимо этого, новинка поддерживает 16 каналов PCI Express вместо 12.

Core i3-8121U стал первым 10 нм процессором Intel







Стоит также отметить тот факт, что в перечне спецификаций полностью отсутствует какая-либо информация о графических возможностях процессора. Не исключено, что встроенного графического ускорителя в Core i3-8121U попросту нет, и именно поэтому первый ноутбук на базе этой микросхемы – Lenovo IdeaPad 330, представленный 14 мая 2018 г., оснащается дискретным видеоадаптером Radeon RX 540.

Подробнее об IdeaPad 330

Модифицированную версию Lenovo IdeaPad 330 на базе Core i3-8121U возможно приобрести с 15 мая 2018 г., но пока только в Китае. Ноутбук оснащен 8 ГБ оперативной памяти, жестким диском на 1 ТБ и 256 ГБ на твердотельном накопителе (SSD). Стоимость новинки составляет $450.

Российская версия Lenovo IdeaPad 330

В России ноутбуки также уже поступили в продажу и доступны в различных вариантах комплектации: от Intel Celeron Dual Core N4000 и AMD E2 с интегрированной графикой для повседневных домашних и офисных задач, до процессоров AMD Ryzen и шестиядерных Intel 8-го поколения Core i7 с видеокартой NVIDIA GeForce GTX1050. Дополнительно пользователям доступны сенсорный дисплей, сканер отпечатков пальцев и даже оптический привод для CD и DVD дисков. Приобрести устройство можно по цене от 16 тыс. руб.

Сложности Intel при переходе на 10 нм процесс

Напомним, что ранее на собрании, посвященном оглашению финансовых результатов за первый квартал 2018 г., Брайан Кржанич (Brian Krzanich), генеральный директор Intel, сообщил о решении корпорации отложить начало массового производства микропроцессоров по 10 нм техпроцессу до 2019 г. и сфокусироваться на работе над своими 14 нм процессорами. Кржанич настаивал, что никаких проблем при разработке 10 нм микросхем компания не испытывает, но существуют некоторые технические сложности при полномасштабном переходе на новый техпроцесс. Тогда же генеральный директор Intel сообщил о том, что новые чипы уже производятся и даже поставляются заказчикам, но малыми партиями.