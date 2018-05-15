«Т-платформы» на 5 месяцев затормозили 240-миллионный контракт по импортозамещению, но не будут наказаны

«Станкину» не удалось взыскать с «Т-платформ» 70 млн руб. за нарушение сроков исполнения работ, связанных с внедрением ИТ в металлобработку, головным заказчиком которых выступал Минпромторг.

«Т-платформы» избежали 70-миллионного штрафа

Московскому государственному технологическому университету «Станкин» не удалось взыскать с суперкомпьютерной компании «Т-платформы» неустойку в размере 70,4 млн руб. за ненадлежащее исполнение контракта, связанного с модернизацией процессов металлообработки за счет внедрения отечественных ИТ. Арбитражный суд Москвы отклонил соответствующий иск вуза в полном объеме.

Рассматриваемые работы относятся к договору между «Станкином» и «Т-платформами», заключенному 27 апреля 2015 г. на сумму в 241,5 млн руб. В его рамках выполнялась составная часть опытно-конструкторской работы (ОКР) «Разработка процессорных плат терминала и пульта ручного управления, терминала, пульта ручного управления и программирования и встроенного САМ-модуля» (от англ. Conditional Access Module, модуль условного доступа).

В базе данных «Контур.фокуса» информации об этом договоре нет. Поисковая система сайта госзакупок тендер с таким названием не обнаруживает. Однако известно, что данный договор по сути являлся субподрядом по отношению к контракту между Минпромторгом и «Станкином», заключенном 22 декабря 2014 г. за 511,5 млн руб. на ОКР «Масштабное импортозамещение технологий металлообработки за счет разработки отечественной микроэлектронной и программно-аппаратной системы числового программного управления станком со специализированным управляющим программным обеспечением мирового уровня».

«Т-платформы» не стали наказывать за затягивание работ в рамках полумиллиардного госзаказа Минпромторга

На обжалование «оправдательного» для «Т-платформ» приговора «Станкину» был отведен месяц с момента публикации полного судебного решения. Этот срок истекает 18 мая 2018 г. На момент публикации материала в пресс-службе «Станкина» не ответили на вопросы CNews, относительно того, согласны ли в вузе с выводами судей и не намерены ли как-то их оспаривать.

Суть претензий и контраргументы суда

Как следует из документов суда, исполнение договора между «Станкином» и «Т-платформами» было разбито на несколько этапов. Главные финансовые претензии университета к подрядчику связаны с тем, что тот сдал работы по первому этапу с нарушением срока на 131 день, а по второму — на 22 дня. Кроме того он на 150 дней задержал общее время окончания работ, которые были сданы 4 апреля 2017 г. вместо 5 ноября 2016 г.

Суд посчитал требования истца о многомиллионных штрафах для «Т-платформ» неподлежащими удовлетворению. В представленных «Станкином» актах сдачи-приемки работ по всем этапам все они имели статус «выполнены согласно утвержденному техническому заданию и ведомости исполнения в полном объеме и в установленные сроки».

Таким образом, с точки зрения суда, при принятии результатов работ по всем трем этапам истец подтвердил соблюдение ответчиком необходимых сроков. «Подписанием актов… стороны фактически продлили сроки по договору, а истец принял выполненные ответчиком работы в “новый” срок без каких-либо замечаний и претензий», — заключают судьи.