Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2018 года

CNews объявляет о начале подготовки к крупнейшему мероприятию российского ИКТ-сообщества. Одиннадцатый CNews FORUM 2017 пройдет 8 ноября 2018 г. в Москве.

Крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-руководителей и специалистов бизнеса и госструктур CNews FORUM в 2017 г. откроется в юбилейный десятый раз.

В этом году участие в дискуссиях CNews FORUM 2017 примут более 1500 чиновников, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны.

Зарегистрироваться на CNews FORUM 2018 можно уже сейчас.

Мероприятие будет состоять из пленарного заседания с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора. На нем в прямом электронном голосовании будут определены наиболее перспективные технологии, которые в ближайшие годы окажут влияние на информатизацию бизнеса и государства в России.

После пленарного заседания начнутся семь тематических секций: «Госсектор», «Банки», «Безопасность», «Розница», «Облачные технологии» и Business Intelligence, «Фарминдустрия».

На сессионных заседаниях будет представлена информация о наиболее перспективных ИТ-решениях, а также об инновационных проектах, реализуемых в соответствующих отраслях.

Участники мероприятия смогут обсудить, насколько востребованными будут на рынке представленные продукты и услуги, а также выявят факторы, тормозящие продвижение тех или иных технологий в российских реалиях.

В 2017 г. CNews Forum собрал рекордное число гостей — порядка 1600 человек. На форуме прозвучало более 100 экспертных докладов. В сессионной части было проведено семь тематических отраслевых секций. На выставке в рамках форума было развернуто более 50 стендов инновационных российских и зарубежных ИТ-компаний. Мероприятие привлекло спонсорскую поддержку более 30 структур. Его информационными партнерами выступили более 60 организаций.

На форуме выступили замминистра экономического развития Савва Шипов, старший вице-президент, руководитель блока технологий банка Никита Волков, начальник управления ИТ в «Сургутнефтегазе» Ринат Гимранов, директор по ИТ в РЖД Евгений Чаркин, директор по ИТ в Х5 Retail Group Фабрисио Гранжа, заместитель председателя правительства Московской области — министр госуправления, ИТ и связи Максут Шадаев, замруководителя Информационно-аналитического центра (ИАЦ) поддержки ГАС «Правосудие» Судебного департамента при Верховном суде России Роман Калина, генеральный директор IBM в России и СНГ Андрей Филатов, вице-президент кластера ИТ фонда «Сколково» Константин Паршин, начальник департамента управления инфраструктурой АИС Пенсионного фонда Павел Хрипунов, член правления корпорации «Галактика» Сергей Петров и многие другие.

В ходе церемонии CNews AWARDS, состоявшейся на форуме, были награждены выдающиеся российские ИТ-проекты и компании.

Новшеством в CNews AWARDS 2017 стало появление номинации «Мисс ИТ России», победительница в которой определялась в ходе интернет-голосования. Конкурс вызвал небывалый ажиотаж. Страницу с формой для голосования посетило почти 400 тыс. человек.

Мисс ИТ России 2017

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