В России создан процессор — аналог Intel Xeon и AMD Opteron

Минпромторг без лишнего шума принял у разработчика «Эльбрусов» результаты двухлетних изысканий в рамках полумиллиардного контракта на создание нового процессора, призванного заместить чипы стандартной архитектуры Intel.

Новый процессор разработчиков «Эльбрусов»

Как стало известно CNews, новый процессор российской компании МЦСТ, известной как разработчик микропроцессорной линейки «Эльбрус», получил характеристики, аналогичные свойствам серверных процессоров Intel Xeon E5-2640 v2 и AMD Opteron 6370. Об этом CNews сообщили представители Минпромторга. Первый из зарубежных продуктов был выведен на рынок в третьем квартале 2013 г., второй — в начале 2014 г.

Разработка отечественной новинки по заказу Минпромторга началась в ноябре 2015 г. и завершилась в ноябре 2017 г. Каких-либо анонсов в ее отношении ни МЦСТ, ни министерство пока не выпускали. Стоимость работ составила 500 млн руб.

Контракт с МЦСТ был подписан по итогам конкурса на выполнение тематических опытно-конструкторских работ (ОКР) в рамках подпрограммы повышения конкурентоспособности отечественной промышленности «Ускоренное развитие оборонно-промышленного комплекса». Дословное название лота звучало как разработка и освоение производства микропроцессора для реализации системы двоичной совместимости с архитектурой x86, x86-64 и модулей ЭВМ на его основе. Конкуренцию на тендере МЦСТ безуспешно пытался составить Научно-технический центр «Модуль».

Разработчики «Эльбрусов» создали новый микропроцессор для замещения изделий Intel

Как сообщают в Минпромторге, все работы по контракту были выполнены МЦСТ в полном объеме технического задания, в установленные сроки (до 30 ноября 2017 г.) и приняты государственной комиссией.

«В результате выполнения ОКР был разработан многоядерный микропроцессор для специализированной высокопроизводительной обработки информации, — добавляют в пресс-службе ведомтсва. — Микропроцессор имеет 8 ядер при рабочей частоте каждого процессорного ядра не менее 1,1 ГГц. Пиковая производительность составляет не менее 200 ГФЛОПС».

На момент публикации материала в МЦСТ не смогли прокомментировать CNews проект в течение восьми дней. Без ответов остались вопросы о том, станет ли процессор носить наименование «Эльбрус» или будет назван как-то иначе, в каком объеме уже выпущена новинка, когда можно ожидать промышленной партии и появления изделия на рынке, а также есть ли уже у чипа потенциальные заказчики.

Предыдущие микропроцессорные новинки — восьмиядерный «Эльбрус-8С» и одноядерный «Эльбрус-1С+» со встроенным графическим ядром — были созданы МЦСТ в 2015 г.

Подробности техзадания на разработку процессора

Как следует из документов, размещенных на сайте госзакупок, в задачу МЦСТ входило создание процессора, который бы обеспечил переход от использования зарубежной вычислительной техники к отечественной путем реализации системы битовой совместимости микросхемы со стандартной архитектурой Intel.

Заказанный Минпромторгом чип был призван осуществлять обработку информации в разрабатываемых и модернизируемых промышленных и специальных системах при выполнении программ в системе команд «Эльбрус», а также для создания на их основе техники — от персональной до серверной.

В техзадании в составе изделия были прописаны кэш последнего уровня в 16 МБ и системный коммутатор, включающий контроллеры доступа к оперативной памяти объемом до 64 ГБ на микропроцессор, контроллеры высокоскоростных линков для возможности комплексирования микропроцессора в многопроцессорные системы, а также контроллер каналов ввода-вывода.

Микросхема должна обеспечивать аппаратную поддержку распараллеливания вычислений внутри процессорного ядра. Топология изготовления чипа должна была составить 28 нм или меньше.

Требования по безопасности, эргономики, технической эстетики, радиоэлектронной защиты и порядку разработки конструкторской и технологической документации на военное время к создателям чипа не предъявлялись.

При выполнении ОКР и использовании результатов работы МЦСТ был обязан руководствоваться требованиями закона о гостайне, а также положения о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти.