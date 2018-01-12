«Информационное общество» подорожает на 42 миллиарда стараниями Минкомсвязи

В начале 2018 г. и стараниями Минкомсвязи госпрограмма «Информационное общество» традиционно дорожает по сравнению с ранее запланированными объемами ее финансирования. На этот раз на 23 млрд руб. в 2018 г. и на 42 млрд руб. в перспективе трех лет.

Новые миллиарды на информационное общество

На государственную программу «Информационное общество (2011-2020 гг.)» в ближайшие три года будет израсходовано на 41,8 млрд руб. больше, чем было запланировано в принятом в начале декабря 2017 г. федеральном законе о бюджете на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 гг. Это следует из текста подготовленного Минкомсвязи проекта постановления Правительства, которое и призвано скорректировать финансирование.

На данный момент законодательно предусмотренные бюджетные расходы на госпрограмму прописаны на уровне 131,8 млрд руб. на 2018 г., 109 млрд руб. на 2019 г. и 111,7 млрд руб. на 2020 г.

«По сравнению с возвратным распределением, сформированным соисполнителями и участниками в установленном порядке на реализацию программы, бюджетные ассигнования предусматриваются с увеличением на 2018-2020 гг.», — говорится в пояснительной записке к документу.

В соответствии с поправками расходы на программу в 2018 г. вырастут на 23,2 млрд руб., в 2019 г. — на 7,93 млрд руб., в 2020 — на 10,64 млрд руб.

Минкомсвязи традиционно просит увеличения финансирования «Информационного общества» по сравнению с более ранними планами

Планирует ли Минкомсвязи в рамках программы снижение расходов по каким-либо статьям, в министерстве на момент выхода материала CNews ответить не смогли.

Что именно и на сколько подорожает

Как следует из документов, наибольшие корректировки постигнут подпрограмму «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе». Ее трехлетний бюджет вырастет на 20,77 млрд руб. Если сейчас предусмотрены расходы на уровне 28 млрд руб. в 2018 г., 20,7 млрд руб. в 2018 г и 22,9 млрд руб. в 2020 г. То после принятия постановления Правительства эти значения увеличатся на 5,1 млрд руб., 6,53 млрд руб. и 9,14 млрд руб. соответственно.

В частности в этой подпрограмме на мероприятие «Обеспечение доступности услуг электросвязи на территории России» добавят 0,2 млрд руб. в 2018 г., 1,53 млрд руб. в 2019 г. и 4,14 млрд руб. в 2020 г. При этом на мероприятие «Обеспечение подключения медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения к интернету» дополнительно выделили 4,9 млрд руб. в 2018 г. и по 5 млрд руб. в 2019-2020 гг.

Другая подпрограмма — «Информационная среда» — прибавит в весе на 15 млрд руб. Пока ее финансирование было предусмотрено на уровне 69,8 млрд руб. в 2018 г., 64,2 млрд руб. в 2019 г. и 64,5 млрд руб. в 2020 г. Теперь бюджетирование может вырасти на 14,4 млрд руб., 0,3 млрд руб. и 0,3 млрд руб. соответственно.

В частности на поддержку печатных СМИ добавят по 0,2 млрд руб. ежегодно. На поддержку создания и распространения телерадиопрограмм и электронных СМИ — 8,4 млрд руб. в 2018 г. и по 0,1 млрд руб. в 2019-2020 гг. На участие России в международном информационном обмене — 5,7 млрд. руб. в 2018 г.

Еще одна подпрограмма — «Информационное государство» — подорожает на 6 млрд руб. Сейчас она финансируется из расчета 17,5 млрд руб. в 2018 г., 15,9 млрд руб. в 2019 г. и 16 млрд в 2020 г. Теперь ее бюджет может вырасти на 3,7 млрд руб.,1,1 млрд руб. и 1,2 млрд руб. соответственно.

В частности предлагается выделить 2,5 млрд руб. на мероприятия, связанные с организацией видеонаблюдения, трансляцией изображения в интернете и хранением видеозаписей — «в целях организации и проведения выборов Президента Российской Федерации в 2018 г.».

Кроме того, на сохранение и развитие архивных информационных ресурсов предложено добавить по 0,1 млрд руб. ежегодно, а на проекты в сфере информационно-коммуникационных технологий на территории России — по 1 млрд руб. ежегодно.

Прошлые подорожания госпрограммы

Отметим, что корректировки бюджета госпрограммы «Информационное общество (2011 — 2020 гг.)» для Минкомсвязи в последние годы стали традицией. В частности в конце 2016 г. министерство выступило с предложением увеличить финансирование на 2017 г. со 105,54 млрд руб. до 113,8 млрд руб.

В 2016 г. бюджет «Информационного общества» также подвергался корректировкам в большую сторону — на госпрограмму было запрошено на 13,9 млрд руб. больше, чем предусматривал базовый сценарий годичной для того момента давности. Тогда в соответствующих документах сообщалось, что своим новым бюджетом программа преимущественно обязана «ростом расходов государства на мероприятия в сфере СМИ, обусловленное современной ситуацией на внешнеполитической арене».