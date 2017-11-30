МТС будет раздавать Microsoft Azure из собственных ЦОДов

МТС развернет в своих ЦОДах гибридную систему Microsoft Azure Stack, что позволит оператору предоставлять сервисы Azure из собственных ЦОДов. Услуга начнет действовать с начала 2018 г.

Соглашение с Microsoft

Сотовый оператор МТС начнет предоставлять корпоративным клиентам услуги гибридной облачной системы Microsoft Azure Stack из своих ЦОДов. До этого в России Microsoft Azure не предоставлялся через ЦОДы местных компаний, находящиеся на территории страны. Воспользоваться услугой бизнес-клиенты смогут с начала 2018 г.

По словам директора по инновационному развитию МТС Владимира Хренкова, половина клиентов облачных сервисов МТС проявляет интерес к гибридным решениям, в которых взаимодействуют частные и публичные облака. Соглашение с Microsoft даст возможность предложить этим заказчикам гибридные варианты. Хренков также отметил рост спроса на виртуальные продукты МТС, который достигает 20-35% в месяц.

Что сможет делать клиент

В распоряжении заказчиков будут сервисы «инфраструктура как услуга» (Iaas), «платформа как услуга» (PaaS) и Big Data, локализованные в России. Также предусмотрены различные виды хранилищ, гибридные резервные виртуальные ЦОДы, аренда лицензий и другие популярные в корпоративном секторе услуги.

Клиенты получат возможность разворачивать собственные гибридные приложения — в их распоряжении будут мощности ЦОДов МТС и возможности глобального Microsoft Azure. Разместить виртуальные машины и данные заказчики смогут в собственном ЦОДе или у партнеров. Данные могут храниться как на территории России, так и в глобальном облаке.

МТС будет раздавать облачные сервисы Microsoft из своих ЦОДов

МТС обещает хранить и обрабатывать данные с соблюдением корпоративных норм кибербезопасности, а также гарантирует быстрый отклик приложениям, которые разместит заказчик. Техподдержкой будут заниматься производители оборудования, на котором работает приложение, и специалисты из Microsoft.

По словам Дмитрия Халина, технического директора Microsoft в России, «за счет полной бесшовной интеграции сервисов Azure и Azure Stack российские заказчики смогут строить системы, которые «переносятся» между локальной площадкой и глобальными ЦОДами Azure, или наоборот. Это также дает возможности бесконечного масштабирования системы».

Что такое Azure Stack

Microsoft Azure Stack — это гибридное облачное решение, с помощью которого заказчик может запустить сервисы Azure в собственном ЦОДе. При этом средства разработки, управление и безопасность будут такими же, как в глобальном Azure. Поскольку Azure Stack является расширением Azure, клиент может в любой момент перейти на работу в публичном облаке, а затем снова вернуться на собственные мощности.

Сервисы Iaas и PaaS, а также управление ими через PowerShell или веб-портал в Azure Stack идентичны тому, как все это работает в публичном Azure. По словам Халина, Azure Stack «дает возможность создать настоящее гибридное облако и является платформой для гипер-конвергентной инфраструктуры, на которой возможна реализация любых решений от базовых услуг IaaS, промышленного интернета вещей до индустриального блокчейна».

Облачные услуги МТС

Проект МТС, в рамках которого оператор предоставляет бизнесу облачные услуги, получил название #CloudМТС. Коммерческая облачная платформа была создана на основе решения VMWare. В результате получилась распределенная облачная система, которая использует сеть собственных магистральных и городских каналов связи. МТС утверждает, что такая организация позволяет системе работать без перебоев и обеспечивает повышенную устойчивость к внешним воздействиям.

С августа 2016 г. оператор начал предоставлять клиентам услуги облачного хранения данных. Место в облачном хранилище выделяется бесплатно, компания получает выгоду от увеличения интернет-трафика. Услуга облачных вычислений изначально была доступна только малому и среднему бизнесу, но в марте 2017 г. открылась и для крупного бизнеса. В сентябре 2017 г. МТС запустил сервис обработки больших данных в облаке Big-Data-as-a-Service (BdaaS).

С 2007 г. у оператора есть свои ЦОДы, сейчас их уровень надежности определяется маркировкой Tier-III. Те ЦОДы МТС, которые находятся в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, были переоборудованы с использованием современных СХД и серверов мировых производителей. У оператора есть ЦОДы и в других городах: Самаре, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке. Ранее МТС предлагала услуги коммерческих ЦОДов в основном по схеме «колокейшн», при которой компании размещали собственное оборудование в ЦОДах оператора.