Oracle стал раздавать из облака ERP и SCM, как требует закон о хранении данных в России

Вслед за предоставлением облачных сервисов «инфраструктура как услуга» (IaaS) и «платформа как услуга» (PaaS), компания Oracle вывела на рынок России сервис «бизнес-приложения как услуга» (SaaS), тем самым охватив все категории своих решений, которые заказчики смогут использовать в своих ЦОДах на территории нашей страны, но через публичное облако зарубежного вендора.

В компании говорят, что ее SaaS-сервисы охватывают все аспекты деятельности предприятия — планирование ресурсов (Enterprise Resource Planning, ERP), управление человеческим капиталом (Human Capital Management, HCM), управление клиентским опытом (Customer Experience, CX) и управление цепочками поставок (Supply Chain Management, SCM). По словам директора департамента бизнес-приложений Oracle в России Олега Порецкого, всего вендор располагает порядка 1 тыс. руссифицированных SaaS-сервисов.

Эти сервисы и раньше были доступны заказчикам путем приобретения лицензий на ПО с развертыванием их на собственных мощностях, а также по подписке на сервис в публичном облаке, управляемом Oracle. Теперь, как и ранее по линии платформы и инфраструктуры, пользоваться корпоративными приложениями стало возможно третьим способом. В его рамках сервисы также станут работать на серверных мощностях Oracle, как и в стандартном публичном облаке компании (функциональных отличий не будет), но все данные будут зашифрованы, ключи шифрования станут храниться у заказчика, а действия администраторов Oracle будут протоколироваться.

Олег Порецкий: «Это предложение с большим будущим, которое не имеет аналогов на российском рынке»

В результате клиент сможет разворачивать собственную сиcтему контроля безопасности внутри своей сети под защитой собственного межсетевого экрана (файрвола). За счет этого российские заказчики американской компании смогут решить задачи локализации данных (персональных, содержащих банковскую или коммерческую тайну, а также секретную информацию) в соответствии с последними требованиями российского законодательства. Они, в частности, предписывают обрабатывать персональные данные россиян исключительно на территории нашей страны.

SaaS-сервисы Oracle предлагаются компанией в России по подписке. Технически заказчику понадобится установить на территории своего ЦОДа программно-аппаратный комплекс американского вендора.

Новое предложение ориентировано на российский корпоративный рынок, на крупных заказчиков — как уже использующих Oracle, так и новых. В компании считают, что в отраслевом разрезе оно обеспечит выгоды прежде всего телекоммуникационным, розничным, производственным и финансовым организациям — как в части оптимизации затрат, так и операционной гибкости.

В целом бизнес-приложениями Oracle по другим моделям (не по схеме облачного SaaS) в России пользуются операторы МТС, «Вымпелком», Tele2, «Ростелеком», а также «Почта России», «Аэрофлот», Сбербанк, «Россети», ВТБ, банк «Тинькофф», «Уралсиб» и др.

Что именно сможет получить заказчик

Облачные приложения Oracle основаны на данных и учитывают специфику бизнеса, заверяют представители вендора. Они оснащены встроенными функциями мобильности, искуственного интеллекта и интернета вещей, которые можно использовать, например, при выработке рекомендаций в облачных решениях по развитию карьеры и обучению.

В компании отмечают, что новые функции на основе искусственного интеллекта позволяют оптимизировать условия оплаты, найти подходящих поставщиков для конкретных потребностей, создавать сценарии для чат-ботов рекрутеров и аналитику для выбора кандидатов. Они оптимизируют процесс реализации маркетинговых кампаний, сокращают продолжительность циклов продаж и упрощают процессы обслуживания клиентов.

В частности, использование графической оптимизации цен на базе искусственного интеллекта позволяет менеджерам по продажам при формировании ценовых предложений получать рекомендации относительно выбора соответствующего размера скидок для каждого конкретного случая.