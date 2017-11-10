Alibaba потратит $30 млн на перенос данных пользователей в Россию

Китайская Alibaba арендовала в Москве ЦОД, в котором будет хранить данные российских пользователей и осуществлять все свои ИТ-процессы в России. Затраты на это оцениваются в $30 млн.

Alibaba переносит данные



Китайский гигант электронной коммерции Alibaba начал перенос данных российских пользователей на территорию России. Компания уже арендовала в Москве ЦОД, который будет обеспечивать работу принадлежащих ей торговых онлайн-площадок AliExpress и Tmall, а также логистического подразделения компании под названием Ciaonao. На базе ЦОДа будут протекать все российские ИТ-процессы компании, там же будут храниться персональные данные россиян.

Затраты Alibaba на этот проект составят примерно $30 млн. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя AliExpress в России Антона Пантелеева. Опрошенные изданием эксперты считают сумму незначительной в сравнении с теми средствами, которые Alibaba тратит на свое развитие на других рынках.

Российский ЦОД

По собственным данным РБК, ЦОД был арендован у компании DataLine. Его оператором является компания Orange Business Services. Для начала Alibaba планирует занять 200 стоек, к которым подведены шесть каналов, рассчитанных на передачу до 10 гигабит данных в секунду. Чтобы сотрудники, обслуживающие стойки Alibaba, смогли быстро решать рабочие вопросы с центром мониторинга в Китае, Orange Business Services набрала команду со знанием китайского языка.

Китайская Alibaba арендовала в Москве ЦОД

Alibaba пользуется российскими серверами с 2015 г., но до этого арендуемые мощности не были такими значительными и располагались в разных ЦОДах. Наличие собственного ЦОДа, запуск которого состоится 11 ноября 2017 г., позволит компании хранить данные в одном месте.

Для российских пользователей

Благодаря переносу данных в Россию сайты AliExpress и Tmall будут загружаться на устройствах российских пользователей на 20% быстрее, утверждает Пантелеев. Также на базе ЦОДа могут быть созданы различные локальные сервисы, в частности, русскоязычный поисковый движок. Над разработкой этих сервисов трудится более десяти специалистов, нанятых AliExpress за последние шесть месяцев в России.

По словам Пантелеева, Россия является одним из трех самых приоритетных для компании рынков. ЦОД был арендован в связи с ростом количества заказов от российских покупателей, который был спровоцирован в том числе запуском в сентябре площадки Tmall.

Поправки к закону «О персональных данных»

В июле 2014 г. были приняты поправки к закону «О персональных данных», которые обязывают иностранные компании, имеющие дело с персональными данными россиян, хранить эти данные на территории России. Новые правила вступили в силу с 1 сентября 2015 г. За их выполнением следит Роскомнадзор. Сайты тех компаний, которые не выполняют закон, могут быть заблокированы в России по требованию ведомства. Также компания может быть оштрафована на сумму до 300 тыс. руб.

Незадолго до принятия поправок, в июле 2015 г., Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) прозондировала готовность компаний выполнить новый закон. В исследовании РАЭК приняли участие Mail.ru, «Яндекс», Rambler, Google, eBay, Booking.com, Ozon.ru, IBM, SAP, Samsung, Visa, Uber и другие отечественные и зарубежные корпорации. По итогам опроса, 54% компаний сообщили, что смогут перенести данные на российские серверы в установленные сроки. Еще 27% сказали, что могут сделать это частично, а 19% уведомили, что перенести данные не смогут.

Выполнение закона

Apple предприняла шаги к выполнению закона еще в июле 2015 г., когда провела тендер на аренду серверов в России. В результате компания арендовала часть стоек ЦОДа IXcellerate. В этом же дата-центре разместил информацию сервис Booking.com, который в ходе бронирования мест в отелях получает паспортные данные россиян.

Google начала договариваться с российскими ЦОДами о хранении данных примерно за полтора года до вступления в силу новых поправок. Весной 2015 г. выяснилось, что часть информации компания хранит в дата-центрах «Ростелекома». Без согласия партнеров Google не раскрывает их названия. Согласно некоторым источникам, компания завозит в арендованные ЦОДы собственные стойки и серверы, оплачивая только помещение.

Летом 2015 г. перенос данных в Россию начали AliExpress, eBay, PayPal, Uber и другие компании. В октябре 2015 г. о перемещении данных заявил мессенджер Viber. На российских серверах он хранит логины, пароли и номера телефонов, но не сообщения пользователей. В апреле 2017 г. Twitter сообщил, что начнет выполнять закон уже в первом полугодии 2018 г., переместив персональные данные россиян в российские ЦОДы. В 2017 г. Роскомнадзор не собирается проверять ни Twitter, ни Facebook на предмет выполнения закона. Facebook пока не делал заявлений о переносе данных в Россию, однако представители компании находятся в диалоге с Роскомнадзором.

В ноябре 2016 г. за невыполнение закона в России была заблокирована соцсеть LinkedIn. Роскомнадзор объясняет блокировку именно этого нарушителя, а не других, тем, что компания не вела с ведомством диалог о выполнении правил и допускала масштабные утечки персональных данных.