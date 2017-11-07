Последний день регистрации на главное ИТ-событие года CNews FORUM 2017

Крупнейшие игроки российского и мирового ИТ-рынка поделятся в рамках CNews FORUM 2017 своим видением тенденций развития цифровой экономики. Ключевое ИТ-событие года состоится 9 ноября 2017 г., в его работе примут участие более 1,5 тыс. человек.

Ведущая независимая площадка для встречи ИТ-лидеров CNews FORUM будет организована в 2017 г. в юбилейный десятый раз. Программа мероприятия обещает быть еще более плотной и представительной, чем в прошлый раз.

В 2016 г. в событии приняло участие порядка 1,5 тыс. человек, было прослушано около 100 докладов ИТ-руководителей компаний, представителей госсектора, коммерческих организаций. Ежедневно список делегатов расширяется.

Программа форума, не отступая от своих традиций, разделится на две основных части: в первой состоится пленарное заседание, во второй делегатам будут доступны тематические секции: «Госсектор», «Банки», «Безопасность», «Розница», «Облачные технологии» и Business Intelligence, «Фарминдустрия».

В этом году ожидаются выступления топовых представителей российского ИТ-рынка, среди которых: Денис Чамара, председатель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга, Максут Шадаев, министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, Кирилл Булатов, глава компании «ВЭБ Инновации», советник председателя Внешэкономбанка, Андрей Кошкин, руководитель департамента информационных технологий и защиты информации, Фонд социального страхования, Мартин Пилецки, CIO, Альфа-Банк, Сергей Дунаев, директор по информационным технологиям, «Северсталь Менеджмент», Эдуард Лысенко, замруководителя Департамента информационных технологий Москвы, Петр Воронин, директор департамента информационных технологий «ТК «Мегаполис», Оксана Смирнова-Крелль, член правления, вице-президент, руководитель информационно-технологического блока, МТС-Банк, Евгений Чаркин, директор по информационным технологиям, РЖД, Ринат Гимранов, начальник управления ИТ «Сургутнефтегаза», Никита Волков, старший вице-президент, и. о. руководителя блока технологии, Сбербанк, Дмитрий Алтухов, руководитель блока информационных технологий «Интер РАО», Сергей Емельченков, заместитель генерального директора по информационным технологиям, развитию новых продуктов ФГУП «Почта России», Фабрисио Гранжа, директор по ИТ, X5 Retail Group.

Заместитель министра экономического развития Савва Шипов

Секцию Business Intelligence в этом году представят следующие ИТ-руководители: Петр Воронин, директор департамента информационных технологий, ТК «Мегаполис», Максим Талонов, директор по ИТ, Melon Fashion Group, Дмитрий Пшиченко, директор департамента разработки и внедрения информационных систем, «Локомотивные технологии», Александр Шумков, начальник отдела разработки корпоративной отчетности ДКИС, «Трубная металлургическая компания». Основными вопросами секции станут развитие мирового и российского рынка BI в текущий период, тренды BI, влияние российского законодательства на становление сферы и многое другое.

Директор по ИТ Российских железных дорог Евгений Чаркин

Секция «Безопасность» на CNews FORUM 2017 закреплена за заместителем министра связи и массовых коммуникаций России Алексеем Соколовым, а также Львом Палей, начальником отдела обеспечения защиты информации, СО ЕЭС, Андреем Ревяшко, ИТ-директором, Wieldberries, Иваном Августоном, директором ИТ-департамента группы компаний, QBF.

Старший вице-президент, руководитель блока технологии Сбербанка Никита Волков

Также ожидаются выступления Алексея Казарцева, советника, представителя России в рабочей группе по финансовым услугам Делового совета БРИКС, финансово-банковской ассоциации Евро-Азиатского сотрудничества, Юрия Секликова, директора по ИТ сети ювелирных магазинов 585GOLD, Эллиота Гойхмана, Легкий банк, Александра Спиридонова, менеджера розничных информационных систем, Adidas, Антона Гребельного, ИТ-директора, Sanofi, Александра Самородова, ИТ-директора, AstraZeneca Russia, Владимира Рахтеенко, генерального директора, группы компаний Custis, Алгирдаса Шакманаса, вице-президента, руководителя блока «Цифровой бизнес», Промсвязьбанк.

В рамках форума пройдет церемония награждения CNews Awards, призванная отмечать максимально результативные и эффективные достижения в области ИТ за прошедший год.

Руководитель блока информационных технологий «Интер РАО» Дмитрий Алтухов

Выбрать победителя можно будет путем онлайн-голосования прямо во время мероприятия. Также, в этом году впервые стартовал конкурс «Мисс ИТ России 2017», результаты которого будут озвучены также 9 ноября 2017 г.

Регистрация на CNews FORUM 2017 продолжается!

Войти в историю главного ИТ-события года можно прямо сейчас.

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