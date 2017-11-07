Названа дата запуска первого в мире завода чипов с 3 нм техпроцессом

Тайваньская TSMC намерена запустить завод, где полупроводники будут изготавливаться по техпроцессу 3 нм, в 2022 г. Стоимость строительства составит около $20 млрд. Тайвань обещает, что заводу хватит мощности национальной электросети.

Заявление Чанга

Тайваньский производитель полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) намерен начать в 2020 г. строительство завода, где чипы будут изготавливаться по техпроцессу 3 нм. Об этом сообщил основатель и председатель совета директоров компании Моррис Чанг (Morris Chang). Завод будет располагаться в Южно-Тайваньском научном парке (STSP).

Впервые Чанг заговорил о возможности строительства такого завода в конце сентября, однако дату начала работ не назвал. По расчетам компании, завод обойдется ей в $20 млрд. Чанг не сможет руководить процессом — он намерен оставить должность в июне 2018 г. в связи с выходом на пенсию. Запуск завода запланирован на 2022 г.

Проблема инфраструктуры

Планируя строительство нового завода, TSMC оценивает инфраструктуру Тайваня, которая может оказаться недостаточно развитой для обеспечения такого мощного производства, причем в первую очередь это касается снабжения электричеством. Это соображение породило спекуляции на тему того, что TSMC подумывает принять предложение администрации Дональда Трампа (Donald Trump) и построить фабрику в США.

TSMC построит завод, где реализует техпроцесс 3 нм

Однако теперь Чанг подтвердил, что завод будет построен в Тайване, и сообщил, что государство готово предоставить для этого все необходимые энергетические, водные и земельные ресурсы. Ранее об этом писала китайская пресса, сообщавшая, что тайваньские власти пообещали оборудовать научный парк высокопроизводительным трансформатором специально для нужд нового завода. Кроме того, чтобы удержать TSMC дома, правительство готово расширить находящуюся неподалеку высоковольтную подстанцию.

Клиенты и конкуренты

TSMC является поставщиком таких компаний как Apple и Qualcomm, которые активно работают над внедрением искусственного интеллекта в свою продукцию, в частности, на мобильные устройства. Чтобы продолжать сотрудничать с ними, TSMC должна удерживать позиции в конкуренции с Intel и Samsung, на что компания тратит ежегодно около $10 млрд, подсчитало издание Bloomberg.

Объявив дату начала строительства, Чанг отметил, что TSMC инвестирует в применение искусственного интеллекта в мобильных устройствах, автоматизированной электронике, интернете вещей и высокопроизводительных вычислениях. Также ведется работа в направлении уменьшения размеров транзисторов — в этом сегменте наработки компании сопоставимы с достижениями таких конкурентов как Intel, STMicroelectronics, IBM, Samsung и Global Foundries.

Согласно прогнозу Чанга, мировой рынок логических полупроводников, включая микропроцессоры, микроконтроллеры, цифровые сигнальные процессоры, графические чипы и чипсеты, вырастет в 2017 г. примерно на 6%. В 2018-2019 гг. годовой рост будет составлять порядка 4-5%. На фоне этого TSMC рассчитывает продемонстрировать годовой рост выручки на 5-10% в течение следующих трех лет.