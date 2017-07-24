«Ростелеком» отверг российские серверы в пользу китайских

«Ростелекому» за счет многократных переторжек удалось снизить цену на закупаемые им сервера более чем в два раза — с 850 млн до 421,5 млн руб., но при этом к финальному раунду с тендерной дистанции сошли все поставщики отечественных решений, которым оператор готов был дать 15-процентные преференции.

Торжество госзакупщика: экономия в сотни миллионов

«Ростелекому» потребовалось четыре попытки для определения поставщиков серверного оборудования классов Rack и Storage в 2017-2018 гг. За счет переторжек оператору удалось вдвое сбить общую первоначальную сумму контрактов, однако в процессе игры на понижение с дистанции сошли поставщики российских решений. В финал вышли компании с техникой из Китая.

Напомним, тендер на поставку данного оборудования был объявлен «Ростелекомом» в середине мая 2017 г. Закупка на общую сумму в 847,9 млн руб. была разбита на два лота. Цена первого из них, касающегося Rack-оборудования, была определена на уровне 559,4 млн руб. Второго, касающегося Storage-оборудования, — 288,5 млн руб. При этом заказчик намеревался заключить по каждому лоту договоры сразу с двумя поставщиками. Организации, предложившие наилучшие условия поставки, могли рассчитывать на 70% выделенных средств — 391,6 млн руб. от первого лота и 202 млн руб. от второго. Претенденты, подавшие несколько менее привлекательные заявки могли рассчитывать на 30-процентные доли лотов — в 167,8 млн руб. и 86,6 млн руб. соответственно.

На первый лот нашлось 12 претендентов: «Софтлайн трейд», «Открытые технологии 98», «Эктив телеком», «Редсис», «Аквариус», «Сервионика», «Тегрус», «Техносерв», «Универсальные технологии», «Дельта солюшнс», «Нетлайн» и «Си ти ай». На второй лот заявки подали девять компаний: «Открытые технологии 98», «Эктив телеком», «Редсис», «Маст», «Аквариус», «Сервионика», «Техносерв», «123 солюшнс» и «Си ти ай».

«Ростелеком» вынудил трех поставщиков вдвое «упасть» по цене на китайские серверы

После начальных торгов и последовавших за ними трех переторжек, проведенных «Ростелекомом» для улучшения ценовых предложений, по первому лоту победителями стали «Эктив телеком» с коэффициентом снижения цены 0,48 и «Открытые технологии 98» с коэффициентом 0,482. Контракты с ними будут заключены на 187,97 млн руб. и 80,89 млн руб. соответственно. Второй лот был распределен между «Открытыми технологиями 98» (коэффициент 0,5289) и «Техносервом» (0,5291). Им достались 106,8 млн руб. и 45,8 млн руб. соответственно.

Таким образом, общая сумма контрактов составила 421,5 млн руб. «Ростелекому» удалось сэкономить порядка 426,5 млн.

Россия спасовала перед Китаем

В тендерной документации «Ростелеком» отдельно подчеркивал приверженность законодательно установленному приоритету на госзакупках российским товарам, выражающемуся в 15-процентной «форе» по сравнению с ценовыми предложениям поставщиков зарубежных решений. Поэтому в отношении поданных заявок в публичном доступе были указаны страны происхождения предлагаемых поставщиками товаров, хотя и без раскрытия названий конкретных вендоров.

Намерение поставить чисто российскую технику в своей заявке на второй лот указала компания «123 солюшнс». Сочетание оборудования из России и Китая указал «Аквариус». Наряду со всеми тремя победителями китайскую технику предложили «Редсис», «Сервионика» и «Универсальные технологии». «Си ти ай» страной происхождения серверов указала Китай и США, «Софтлайн трейд» — США, «Нетлайн» — Германию, «Тенрус», «Дельта солюшнс» и «Маст» — «страны участники ВТО» (более сотни возможных стран из различных частей света).

К последней переторжке большинство участников выбыло из конкурентной борьбы, не предоставив новых сниженных по цене предложений. С итоговыми победителями по первому лоту продолжали борьбу только «Дельта» и «Техносерв», по второму — «Эктив телеком».

Что именно закупается

Конкретные производители закупаемого серверного оборудования в тендерной документации не прописаны. В рамках первого лота «Ростелеком» приобретает пять типов Rack-серверов на процессорах Intel Xeon с числом ядер от 8 до 16 и дисками с объемом от 300 до 800 ГБ. Кроме того, номенклатура подразумевает поставку отдельных комплектующих: процессоров, дисков, адаптеров, блоков питания, кабелей и пр.

«Поставляемое оборудование должно входит в список совместимости для следующих операционных систем: Microsoft Windows Server 2012 R2 and 2012 и старше; Red Hat Enterprise Linux 6, 7 и старше; Oracle Enterprise Linux; VMware vSphere (ESXi) 5.5, 6.0 и старше», — говорится в тезадании.

В рамках второго лота оператор покупает серверы одного типа на процессорах Intel Xeon с числом ядер не менее 12 с частотой не менее 2,2 ГГц с поддержкой технологий Intel Turbo Boost и Hyper-Threading, с использованием набора дисков емкостью от 300 ГБ до 4 ТБ. К нему также прилагается набор комплектующих из процессоров, дисков, шасси и пр.

Поставляемое оборудование должно входит в список совместимости для следующих операционных систем: Microsoft Windows Server 2012 R2 and 2012 и старше; Red Hat Enterprise Linux 6, 7 и старше; Oracle Enterprise Linux; VMware vSphere (ESXi) 5.5, 6.0 и старше», — гласит ТЗ.

Сразу после объявления тендера в пресс-службе «Ростелекома» не ответили на вопрос CNews относительно того, где именно и для решения каких задач будет задействовано закупаемое оборудование, ограничившись сообщением, что «это рамочная закупка у разных поставщиков для различных проектов; это делается для упрощения и оптимизации процедуры закупки».