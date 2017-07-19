В России создан медицинский дрон, спасающий больных-сердечников

В России разработан телемедицинский дрон для сердечно-легочной реанимации. Он способен делать дефибрилляцию пациентам, брать у них ЭКГ, а также доставлять медикаменты и биоматериалы.

Телемедицинский дрон

На прошедшей в Екатеринбурге выставке «Иннопром» был продемонстрирован телемедицинский дрон-дефибриллятор. Аппарат разработан аэрокосмической лабораторией Московского технологического института (МТИ) - негосударственного вуза, активно занимающегося научными разработками.

Дрон предназначен для оказания помощи людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями в условиях, когда рядом нет врача. Дрон может работать как в автоматическом режиме, так и управляясь вручную.

Чем может помочь дрон пациенту

В случае, если у пациента произошла остановка сердца, дрон сможет осуществить дефибрилляцию - то есть произвести серию разрядов в соответствие с международными рекомендациями по сердечно-легочной реанимации.

Все необходимые приспособления, в частности, одноразовые электроды, входят в комплект аппарата. Комплект рассчитан на использование людьми, не имеющими опыта работы с медицинской техникой. В этой связи у дрона есть экран, на котором демонстрируется видеоинструкция с голосовыми подсказками.

Телемедицинский дрон с дефибриллятором

Если ситуация с больным не слишком серьезна, и остановки сердца не произошло, дрон может сделать пациенту ЭКГ и сохранить ее для врача либо отослать данные врачам по каналам беспроводной связи. На аппарате установлена радиоантенна, которая работает в диапазоне 5,8 ГГц.

Перевозка медикаментов и биоматериалов

Кроме того, в МТИ разработали для дрона термошкаф. Это термостатический ящик, в котором хранятся медикаменты и биоматериалы. Соответственно, дрон сможет доставить их по месту назначения в случае, например, чрезвычайной ситуации. Еще одна область применения аппарата - камеры громкой связи для общения с врачами

Дрон передвигается со скоростью 50 км/ч. Аппарат способен летать на расстояние до 25 км, а при использовании усилителей - до 50 км. Предполагается, что дроны будут взлетать от ближайших станций «Скорой помощи» либо из пунктов МЧС.

Время автономной работы дрона составляет 30 минут. Дрон рассчитан на использование в будущем водородных элементов питания. В этом случае время автономной работы составит до двух часов.

Использованию дрона мешает регуляторика

В МТИ говорят, что дрон еще нуждается в доработках. Кроме того, для практического использования аппарата необходимо решить регуляторные проблемы. Например, в Москве сейчас время согласования полета дрона составляет 3 дня. Такой срок ожидания недопустим для случаев, когда необходимо направить для оказания экстренной помощи больным, подчеркивают разработчики.