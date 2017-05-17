AMD вернулась на серверный рынок с новыми «эпичными» процессорами. Видео

В этом году AMD возвращается на рынок серверных решений: привычный процессорный бренд Opteron отныне заменен на архитектуру EPYC, которая появится на рынке в виде 16/32-ядерных и 24/32-ядерных процессоров для 1P и 2P-платформ, соответственно.

EPYC, Рим, Милан, далее без остановок

AMD на специальной конференции для аналитиков 2017 Financial Analyst Day впервые официально представила свои новые серверные процессоры AMD EPYC для центров обработки данных и рассказала о дальнейших планах своего возвращения на серверный рынок.

В самом начале презентации Лиза Сю (Lisa Su), президент и CEO AMD, представила новый процессорный серверный EPYC и показала залу образец нового чипа со снятой теплоотводной крышкой с обоих сторон.

«С выпуском процессора EPYC компания AMD делает следующий шаг в нашем путешествии высокопроизводительных вычислений, – заявил Форрест Норрод (Forrest Norrod), старший вице-президент компании и генеральный менеджер подразделения корпоративных, встраиваемых и нестандартных решений AMD (Enterprise, Embedded & Semi-Custom Products). – Процессоры AMD EPYC устанавливают новый стандарт производительности и масштабируемости для 2-процессорных систем. Как мы продемонстрировали сегодня, мы видим широкие возможности для первого в индустрии бескомпромиссной однопроцессорной системы. Мы уверены, что линейка этих новых продуктов обладает потенциалом для изменения ситуации в сегменте центров обработки данных с ее уникальной комбинацией производительности, гибкости дизайна и подрывной совокупной стоимостью владения».

Процессор AMD EPYC, вид с лицевой стороны

Процессор AMD EPYC, вид с тыльной стороны

Первоначально чипы EPYC носили рабочее название Naples (Неаполь).

Перспективные планы AMD по развитию линейки EPYC

Согласно официальным планам AMD, далее будет выпущено следующее поколение EPYC рабочим названием Rome (Рим), за ним – процессоры с рабочим названием Milan (Милан).

Подробности архитектуры EPYC

Серверные процессоры AMD EPYC, известные ранее как Naples, выполнены в интегрированном дизайне «система на чипе» (System-on-a-chip, SoC) и ориентированы на использование в центрах обработки данных и облачных системах.

Внутренняя архитектура серверных процессоров AMD EPYC

Архитектура чипов подразумевает размещение до 32 физических вычислительных ядер (64 вычислительных потоков) с x86-архитектурой Zen на одном кристалле. Каждый процессор поддерживает до 128 линий PCIe 3.0, при этом интерконнект Infinity Fabric разработан инженерами AMD с учетом взаимодействия с новым поколением высокопроизводительных графических подсистем компании с рабочим названием Vega.

В своем выступлении Лиза Сю дополнительно подчеркнула, что расширенная поддержка линий PCIe в серверных процессорах EPYC обеспечивает в 2-процессорной конфигурации поддержку значительно большего числа графических ускорителей по сравнению с нынешними серверными чипами Intel.

По сравнению с типичными серверными процессорами Intel Xeon E5-2699A V4 для двухпроцессорных систем, решения на базе AMD EPYC могут иметь вдвое больше каналов памяти, на 20 больше вычислительных ядер и на 48 больше линий PCI Express.

Сравнение AMD EPYC с Intel Xeon E5-2699A V4

Сравнение одно- и двухпроцессорных систем AMD и Intel

Сравнение двухпроцессорных систем AMD и Intel

Процессоры EPYC поддерживают до 8 каналов памяти на один процессорный разъем, в сумме до 16 каналов памяти DDR4 и до 32 модулей оперативной памяти DIMM в 2-процессорной конфигурации – то есть, до 4 ТБ оперативной памяти на сервер.

Сравнение AMD EPYC с различными версиями Intel Xeon

Чипы EPYC обладают оптимизированной структурой кэш-памяти для обеспечения высокопроизводительных энерго-эффективных вычислений с поддержкой до 64 МБ кэш-памяти уровня L3. В двухпроцессорных конфигурациях для связи между двумя чипами EPYC служит когерентный интерконнект Infinity Fabric.

По словам Марка Пейпермастера (Mark Papermaster), главного технического директора AMD, чипы EPYC будут доступны в 16-ядерных и 32-ядерных вариантах для однопроцессорных (1P) платформ, и в 24-ядерных и 32-ядерных конфигурациях для 2P-платформ.

Референсные дизайны системных плат AMD под один (сверху) и два (снизу) чипа EPYC

Ожидается, что серверные платы на базе чипов AMD EPYC будут иметь значительную плотность размещения компонентов при стандартных габаритах. Так, на обычной однопроцессорной референсной плате габаритами 330 × 305 мм имеется 16 слотов под модули оперативной памяти и семь разъемов PCI Express 3.0 x8/x16.

Сроки выпуска и конфигурации

Серверные процессоры EPYC, равно как и другие чипы AMD на архитектуре Zen, производятся на производственных мощностях Global Foundries с соблюдением норм 14-нм технологического процесса.

Следующее поколение серверных процессоров AMD EPYC, известное сейчас под рабочим названием Rome (Рим), будет выпускаться Global Foundries с применением первой версии 7-нм техпроцесса. В настоящее время AMD не представила каких-либо технических подробностей или временных рамок о запуске этой технологии.

Третье поколение серверных процессоров AMD EPYC с рабочим названием Milan (Милан), согласно представленному в рамках презентации слайду, к 2020 г. будет выпускаться с соблюдением норм обновленного «7-нм+» техпроцесса.

От первого к третьему поколению AMD EPYC до 2020 года

Согласно официальной информации AMD, первые серверы на базе процессоров EPYC будут представлены в июне 2017 г. с широкой поддержкой со стороны OEM-партнеров компании и канала продаж. Таким образом, доступность одно- и двухпроцессорных решений на базе AMD EPYC обещана до конца II кв. 2017 г.