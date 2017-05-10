Карта «Мир» станет безальтернативной для пенсионеров на 3 года раньше срока

Безальтернативность «Мира» для новых пенсионеров

Минтруд подготовил изменения в ведомственные акты, согласно которым выходящие на пенсию после 1 июля 2017 г. россияне не смогут получить свои пенсии на какие бы то ни было платежные карты, кроме национальных карт «Мир». Проект приказа министерства, утверждающего новые нормы, появился на сайте для общественного обсуждения законотворческих инициатив regulation.gov.ru.

В пресс-службе Минтруда напомнили «Интерфаксу», что для всех остальных пенсионеров эти изменения будут применяться с 1 июля 2020 г. «Данные изменения будут применяться в отношении получателей, которым пенсия назначена не ранее 1 июля 2017 года, а в отношении остальных пенсионеров — с 1 июля 2020 года», — отметили в пресс-службе.

Напомним, недавно президент России Владимир Путин подписал закон о поэтапном переводе выплат бюджетникам на карты «Мир». При этом закон допускает, чтобы пенсии начислялись на банковские счета, к которым не привязаны карты.

Юридические подробности

Законодательные изменения затронут типовую форму договора между Пенсионным фондом (ПФР) и банками, а также административный регламент по предоставлению госуслуги по выплате пенсий.

Для пенсионеров-новичков «Мир» станет безальтернативной платежной системой уже в 2017 году

Согласно пояснительной записке, в типовом договоре между ПФР и банком будет прямо прописано: банк будет обязан вернуть в ПФР всю сумму пенсии, если к счету пенсионера-получателя не привязана национальная платежная карта «Мир». Это изменение пока будет касаться только будущих пенсионеров — россиян, которым пенсия будет назначена после 1 июля 2017 года.

Изменения во второй документ — административный регламент по выплате пенсий — предусматривают, что пенсионера предупредят о том, что теперь пенсии будут начисляться только на карты «Мир».