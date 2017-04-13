На российском рынке серверов худший год за 12 лет

В IV кв. 2016 г. на российский рынок было поставлено 30630 серверов – самый высокий показатель за 2 года. По итогам всего 2016 г. на рынок поступило 102033 серверов общей стоимостью $531,3 млн. Это самый низкий годовой показатель за последние 6 лет в штучном выражении и за последние 12 лет – в денежном.

Результаты квартала

В IV кв. 2016 г. на российский рынок поступило 30630 серверов, что стало рекордом за последние два года. Это на 5,7% больше аналогичного показателя за предыдущий год. Общая стоимость поставленных серверов составила $175,37 млн, что на 20,8% меньше, чем год назад. К таким выводам пришла компания IDC, опубликовавшая результаты исследования IDC EMEA Quarterly Server Tracker.

По итогам квартала 99,7% от всех серверов на рынке составили устройства архитектуры х86. Однако в денежном выражении на их долю приходится всего 85,3%. Лидером рынка является компания Hewlett Packard Enterprise. Вместе с еще четырьмя крупнейшими вендорами она контролирует 71% рынка. В первой пятерке нет ODM-поставщиков, то есть таких производителей, которые выпускают сервера по собственному проекту, а не по лицензии. Отечественная продукция занимает примерно 33% российского серверного рынка, как и годом ранее.

По словам Михаила Попова, старшего аналитика IDC по корпоративным системам, на российском рынке крупные поставки корпоративной инфраструктуры обычно приходятся на вторую половину или конец года. Этим отчасти объясняются большие отгрузки в IV квартале. «Если судить по сложившемуся тренду у нас появляются осторожные основания полагать, что рынок сумел пройти минимум квартальных отгрузок», – отмечает Попов.

Напомним, в III кв. 2016 г. российский рынок серверов вырос на 7,9% по количеству поставленных устройств, тогда как в денежном выражении было отмечено падение на 12,8%.

Результаты года

По итогам всего 2016 г. на российский рынок поступило 102033 серверов общей стоимостью $531,3 млн. За год корпоративный серверный рынок продемонстрировал сокращение на 4,5%, если говорить о количестве устройств, и на 20,1%, если говорить об их стоимости. Показатели за 2016 г. оказались самыми низкими за последние 6 лет в штучном выражении и за последние 12 лет – в денежном.

Сокращение рынка корпоративных серверов вызвано ростом рынка ЦОДов

Спад на рынке IDC объясняет развитием сегмента облачных услуг и технологий виртуализации сервисов. Это позволяет заказчикам не тратиться на собственную инфраструктуру, а обращаться за услугами к ресурсам сторонних поставщиков. Эти поставщики, в свою очередь, имеют возможность экономить на масштабе предоставляемых услуг. В результате растущий рынок ЦОД угнетает собственно серверный рынок, полагают в IDC.

Технические особенности

В 2016 г. было отмечено снижение средней стоимости серверов архитектуры х86 на 7,4% и архитектуры RISC на 16,8%. Налицо изменения по сравнению с 2015 г., когда подешевела х86, а RISC, напротив, подорожала. Снижение цен мотивировано тем, что заказчики в 2016 г. ориентировались в основном на сервера низкого и среднего ценового сегмента. Одновременно наблюдался рост отпускных цен на комплектующие.

По данным IDC, в серверном производстве начался переход на технологии нового поколения, как в части оперативной памяти, так и в части хранилищ. Это мешает вендорам предложить широкий ассортимент доступных товаров заказчикам со скромной покупательной способностью. Тем не менее, поскольку на рынке должны появиться более производительные системы, а у заказчиков как раз подходит к концу жизненный цикл закупленной инфраструктуры, серверный рынок в дальнейшем должен продемонстрировать положительную динамику, отмечает Попов.