Власти Москвы раскрыли, сколько ПК закупят для столичных школ к 2018 г. График

Вторая волна оснащения столичных школ ИКТ-оборудованием завершится в 2018 г., когда в распоряжении сотен московских учебных заведений окажутся десятки тысяч единиц техники. В ДИТ рассказали, какой именно и в каком количестве.

ИКТ-оснащение школ Москвы за два года

Запущенный 1 сентября 2016 г. в Москве пилотный проект по ИКТ-переоснащению школ будет тиражирован на всю столицу до конца 2018 г. В его рамках в 1840 школьных здания (не путать с количеством самих школ, которых значительно меньше) город поставит 38,9 тыс. ноутбуков, 1,8 тыс. серверов, 59 тыс. точек Wi-Fi и 20,3 тыс. интерактивных видеопанелей. Об этом на заседании Московской городской думы рассказали представители столичного Департамента информационных технологий (ДИТ).

По словам главы ДИТ Артема Ермолаева, информатизация образования входит в число главных приоритетов работы его структуры — наравне с внедрением ИТ в сферы здравоохранения и ЖКХ. «С точки зрения образования мы выходим на проект, которому фактически не было равных в мире, в рамках которого мы внедряем современные технологии в процесс обучения, — сообщил он. — Мэр поставил нам задачу по переходу к интерактивному обучению. В 2017-2018 гг. мы покроем школы новой электронной платформой “Московская электронная школа”, которая содержит и контент, и инфраструктуру, для того, чтобы можно было преподавать и получать знания в любом месте в любое время».

Как поясняет руководитель направления городских решений в сфере образования в ДИТ Светлана Романова, вышеупомянутая платформа включает в себя улучшенные версии электронных дневников и журналов, а также набор электронных образовательных материалов: учебников, презентаций, сценариев занятий, видеороликов и пр.

Сколько это будет стоить

В начале января 2017 г. в ДИТ говорили о том, что в ближайшие годы на закупку компьютерного оборудования для школ Москва потратит порядка p16,5 млрд.

Артем Ермолаев о «Московской электронной школе»: Мы выходим на проект, которому фактически не было равных в мире

Итоги первого соответствующего тендера с начальной ценой контракта p5,075 млрд были подведены 31 января 2017 г. Победителем аукциона стала компания «Авилекс», сбившая цену лота до p5 млрд.

Проект «Московская электронная школа»

Пилот Масштабирование Итог 2016 г. 2017 г. 2018 г. Ноутбуки 718 14 574 23 625 38 917 21 здание 694 здания 1 125 зданий 1 840 зданий Серверы 69 646 1 125 1 840 69 зданий 646 зданий 1 125 зданий 1 840 зданий Точки доступа 2 344 20 676 36 000 59 016 69 зданий 646 зданий 1 125 зданий 1 840 зданий Интерактивные панели 322 7 634 12 372 20 331 21 здание 694 здания 1 125 зданий 1 840 зданий

Источник: ДИТ

Номенклатура поставки включает все оборудование, запланированное к установке в текущем году (см. таблицу), поэтому следующий тендер будет объявлен еще не скоро.

Новый проект как вторая волна

Напомним, что предыдущий этап информатизации столичных школ был реализован в 2010-2013 гг. По данным Правительства Москвы, тогда в учебные заведения было поставлено свыше 56,5 тыс. ноутбуков, 1,1 тыс. компьютерных классов для средней школы, 3,4 тыс. мобильных компьютерных классов для начальной школы, 10,5 тыс. интерактивных досок. Также во всех школах был обеспечен высокоскоростной доступ в интернет и внедрена первая версия единого городского электронного журнала и дневника.

В частности, как ранее писал CNews, в 2011 г. преподавателям в 1166 столичных школах закупили ПК с сопутствующим ПО на сумму свыше p1,2 млрд. В конкурсе на эту поставку с техникой Apple победила «ДПИ-проекты», входящая в группу «Ланит». Аналогичный тендер на сумму почти в p400 млн с компьютерами Apple «Ланит» выиграл и в 2010 г.

Позже «ДПИ-проекты» выиграли еще два тендера на поставку техники и ПО в школы на общую сумму почти в p3,5 млрд. Первый из них, на сумму примерно в p1,5 млрд, предполагал поставку около 30 тыс. ноутбуков Apple MacBook Pro в начальную школу, а также ряд другого оборудования. Вторая поставка, на сумму около p2 млрд была предназначена для средней школы и включала 9 тыс. моноблоков Acer, 20 тыс. ноутбуков Lenovo для учителей и около 11,2 тыс. интерактивных систем для оснащения 600 компьютерных классов.

Кроме того, в августе 2011 г. в рамках тендера почти на p500 млн учащимся средних классов были закуплены компьютеры Lenovo.

Куда денется «старая» техника

Как заверила в разговоре с CNews представитель ДИТ Татьяна Баева, несмотря на то, что техника первой волны уже во многом устарела, она все же продолжит использоваться. Старые серверы в основном будут дооснащены, а не заменены новыми. Панели, ранее использовавшиеся в средних и старших классах, будут переданы в начальную школу. Новые ноутбуки достанутся учителям, ученики продолжат работать на старом оборудовании.