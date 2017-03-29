Москва похоронила УЭК. На очереди Социальная карта москвича

Вслед за прекращением выпуска карт в рамках прекращенного по всей России проекта УЭК, Москва также планирует почти полностью остановить производство Социальных карт москвича.

Москва отказывается от соцкарт

Москва уже прекратила выпуск Универсальных электронных карт (УЭК) и намерена почти полностью свернуть выпуск Социальных карт москвича. Об этом на заседании Московской городской думы сообщил генеральный директор подведомственного Департаменту ИТ столичного правительства (ДИТ) государственного бюджетного учреждения «Информационный город» Алексей Чукарин.

В рамках заседания он ответил на вопрос депутата Мосгордумы, председателя комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Степана Орлова. Чиновник поинтересовался у Чукарина, как ему следует реагировать на многочисленные обращения граждан, которые направляют ему индивидуальные и коллективные письма с вопросом, что будет с УЭК. «У избирателя есть непонимание, что с этим проектом», — резюмировал Орлов.

В своих комментариях Чукарин заявил, что в соответствии с недавно принятым федеральным законом об отказе от УЭК в масштабах Российской Федерации, Москва выпуск УЭК уже полностью прекратила. В этой связи он отметил, что вся функциональность УЭК и так продублирована возможностями, заложенными в Социальную карту москвича, но при этом и от этой карты Москва также хочет отказаться.

«Наш план сводится к тому, что мы хотим прекратить нести серьезные для города расходы по выпуску социальных карт, — заявил Чукарин. — Потому что это, по сути, некий атавизм, пережиток прошлого. У каждого жителя без исключения сейчас достаточно много на руках других карточных решений. Для тех жителей, у которых их по каким-то причинам нет, останется небольшая квота — город будет продолжать эти карты выпускать. Но в целом весь функционал, который реализован в картах, мы будем загружать в альтернативные продукты».

Столица больше не желает тратиться на выпуск Социальных карт москвича

По словам Чукарина, речь идет о банковских и транспортных картах. «Вы имеете в виду “Тройку” и карты, на которые перечисляется пенсия?», — уточнил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. «Абсолютно верно», — ответил депутат.

Цифровая альтернатива картам

Стоит отметить, что 28 февраля 2017 г. советник руководителя ДИТ по стратегическим проектам и инновациям Андрей Белозеров в своей колонке на портале m24.ru описывал иной способ отказа от Социальной карты москвича. По его словам, в планах столицы был полный перевод кары в мобильное приложение.

«В отдаленной перспективе уйдем и от пластика: гораздо удобнее иметь весь функционал карты в мобильном приложении, — сообщал он. — Форм-фактор вообще будет не так важен. Технологий, которые смогут сделать социальную карту действительно полезным инструментом, много, важно учиться на ошибках».

Белозеров также заявил, что в будущем социальную карту москвича сможет получить любой житель столицы, а также то, что сейчас рассматривается возможность запуска программы лояльности по соцкарте, которая позволит москвичам получать скидки в магазина-партнерах.

Что такое Социальная карта москвича

Проект Социальной карты москвича стартовал в 2001 г. Основная его цель заключается в повышении доступности соцпомощи для льготных категорий населения. По данным ДИТ, за время реализации проекта в обращение было выпущено более 17 млн карт, и на текущий момент более 4,5 млн москвичей владеют такой картой.

Сейчас получить социальную карту москвича можно в центрах государственных услуг «Мои документы» (бывшие МФЦ) любого района Москвы.

Помимо различных сервисных опций (оплата покупок в магазинах и звонков через таксофоны, получение пенсий, оформление кредитов), некоторым категориям льготников карта позволяет бесплатно пользоваться городским транспортом и получать скидки в некоторых аптеках, магазинах и химчистках.

Право на получение карт (с разным уровнем льгот) имеют прописанные в Москве пенсионеры, инвалиды, ветераны ВОВ, участники боевых действий, труженики тыла, дети-сироты, ветераны труда, один из супругов и несовершеннолетние дети в многодетных семьях, беременные женщины, почетные доноры и др.