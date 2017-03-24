ИТ-«дочка» Минобороны выбила из «мамы» многомиллионный долг

Суд обязал выплатить Минобороны старый долг в 211 млн руб. своей ИТ-дочке — «Воентелекому». Истец сверх этого требовал неустойку в 39 млн руб., но не получил ее даже после апелляционной жалобы.

Суд Минобороны с ее «дочкой»

Дочерняя ИТ-компания Минобороны «Воентелеком» сумела через суд обязать свою материнскую структуру расплатиться с ней по многомиллионному контракту, заключенному в мае 2011 г., но при этом не смогла взыскать с нее неустойку.

Как следует из материалов судебного разбирательства, претензии «Воентелекома» относились к контракту на централизованное обслуживание средств связи и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Вооруженных сил РФ. Его сумма составила 881,9 млн. Стороны согласились с тем, что «Воентелеком» выполнил свои обязательства по договору в полном объеме, однако Минобороны недоплатило за работы p211 млн.

О взыскании именно этой суммы «Воентелеком» подал иск в августе 2016 г., сопроводив его претензиями на выплату ответчиком в его пользу также «процентов за пользование чужими денежными средствами» в размере p38,8 млн. Состоявшийся 7 декабря 2016 г. суд признал право истца на недовыплаченные ему p211 млн, но отказал в праве требовать с заказчика дополнительные p38,8 млн.

В конце декабря 2016 г. «Воентелеком» подал апелляцию, однако на состоявшемся 23 марта 2017 г. заседании арбитража было решено оставить первоначальное решение суда без изменения, а жалобу без удовлетворения.

Минобороны придется отдать своей ИТ-дочке долг в 211 млн руб. по контракту времен Сердюкова

Первый заместитель гендиректора «Воентелекома» Олег Савицкий, комментируя ситуацию, сообщил CNews, что у его компании по данному вопросу есть полностью согласованная с Минобороны позиция, которая на сегодняшний день наиболее устраивает обе стороны. «Связана она с необходимостью завершить взаиморасчеты по выполненным и принятым актам, но не оплаченным в полном объеме обязательствам за 2011 год, без привязки к процедуре корректировки государственного оборонного заказа». В самом Минобороны на момент публикации CNews ситуацию не прокомментировали.

Некоторые подробности разбирательства

Обнаружить сведения о вышеупомянутом проблемном контракте на сайте госзакупок редакции не удалось. Однако, судя по тому, что истец пытался затребовать проценты по невыплаченным за поставленный товар средствам, ведя отсчет с 15 ноября 2014 г., контракт был рассчитан примерно на 3-3,5 года.

Как следует из материалов дела, Минобороны не отрицало, что недоплатило «Воентелекому» денег, но пыталось объяснить суду, что сделало это из-за несвоевременной передачи ему подрядчиком пакета неких документов. Суд в своем решении заключил, что данное обстоятельство от обязательств по оплате услуг Минобороны не освобождает.

Что касается пенни, то суд отмечает, что согласно акту проверки стоимости работ по рассматриваемому контракту, утвержденному замминистра обороны России 6 октября 2014 г., услуги были оказаны истцом с просрочкой даты, указанной в контракте.

«Вместе с тем, лимиты денежных средств на исполнение контракта были доведены заказчику только на 2011-2012 гг., при этом несвоевременное выполнение обязательств по контракту истцом привело к невозможности своевременной оплаты фактически выполненных работ ответчиком, — пишет в заключении судья Уточкин И. Н. — Учитывая то, что финансирование Минобороны является бюджетным, нарушение срока исполнения договора влечет и нарушение сроков его оплаты. При указанных обстоятельствах должник не обязан платить проценты за пользование чужими денежными средствами за просрочку кредитора».

Минобороны и «Воентелеком» судятся не впервые

Анализ базы решений арбитражных судов показывает, что Минобороны и Воентелеком привлекают служителей Фемиды к разрешению своих споров достаточно регулярно. На данный момент в делопроизводстве находится иск Минобороны к своей «дочке» на сумму в p54,57 млн за просрочку выполнения 949-миллионного контракта, заключенного в декабре 2012 г., на сервисное обслуживанию и ремонту техники радиоэлектронной борьбы.

В ноябре 2016 г. «Воентелеком» подал иск к Минобороны о взыскании p4,65 млн преимущественно в качестве процентов за пользование чужими денежными средствами по 500-миллионному контракту, заключенному в мае 2012 г., на технический надзор, сервисное обслуживание и модернизацию техники связи. В феврале 2017 г. суд этот иск отклонил.

В сентябре 2016 г. «Воентелеком» через суд предъявил Минобороны претензии на p17,9 млн. Суть их не ясна — разбирательство проходило в закрытом режиме, однако в феврале 2017 г. суд постановил эти претензии полностью удовлетворить. Минобороны с этим решением не согласилось и в марте 2017 г. подало апелляцию.

В июле 2016 г. «Воентелеком» подал к Минобороны иск на сумму чуть более p1 млн, ссылаясь на нарушение ответчиком обязательств по 5-миллионному контракту от 19 января 2015 г. Суд в ноябре 2016 г. этот иск удовлетворил, но в декабре Минобороны подало апелляцию.

Это отнюдь не полный список взаимных судебных исков партнеров даже в ретроспективе только последних полутора лет.

Смена руководства Минобороны

Стоит отметить, что контракт, по которому «Воентелеком» отсудил у Минобороны 211 млн, был заключен в период руководства ведомством Анатолием Сердюковым, который проводил масштабные хозяйственно-экономические и кадровые реформы в министерстве.

Пост министра он занимал с 15 февраля 2007 г. по 6 ноября 2012 г. и покинул его на фоне громкого коррупционном скандала вокруг предприятия «Оборонсервис», сотрудников которого правоохранительные органы уличили в махинациях при реализации непрофильных военных активов.

Преемником Сердюкова стал бывший глава МЧС Сергей Шойгу, занимающий свой пост по сей день.