ИТ-дочка «Ростелекома» в 2016 г. выросла на 42% за счет медицины и налогов

Дочерняя ИТ-компания «Ростелекома» в 2016 г. продемонстрировала значительный рост выручки — во многом за счет новых направлений бизнеса: информатизации здравоохранения и создания фискальных сервисов.

Позитивные показатели 2016 года

Как стало известно CNews, выручка дочерней ИТ-компании «Ростелекома» — «РТ лабс» — в 2016 г. достигла p2,63 млрд. По сравнению с 2015 г, когда выручка оказалась на уровне p1,86 млрд, прирост составил 42%. Чистая прибыл компании при этом находится на отметке p311 млн.

Плановые показатели роста выручки на 2017 г. в компании сейчас определены на уровне 34%, что свидетельствует о тенденции к некоторому снижению темпов расширения ее бизнеса. Напомним, что в 2015 г. по сравнению с 2014 г. прирост этого показателя составил 76%.

В 2016 г. 74% выручки (p1,96 млрд) пришлось на оказание компанией ИТ-услуг, а оставшиеся 26% (p674 млн) — на разработку ПО. В 2015 г. данное соотношение выглядело как 91% к 9% соответственно.

В 2015 г. штатная численность компании была заявлена на уровне 372 человек, в 2016 г. кадровый состав «РТ лабс» выросла до 548 человек.

Причины роста

Генеральный директор «РТ лабс» Михаил Бондаренко в разговоре с CNews связал рост выручки с тем, что в 2016 г. в компании появилось два новых направления развития бизнеса — информатизация сферы здравоохранения и создание фискальных сервисов.

Михаил Бондаренко: В наших планах активное продвижение в регионах и продажи новых продуктов

В первом случае речь идет о разработке и внедрении модулей Региональной медицинской информационной системы (РМИС), а также создании Центрального архива медицинских изображений (ЦАМИ) «Телерадиология», который позволяет автоматизировать работу радиологических и диагностических служб медучреждений. На данный момент он внедрен в восьми регионах России.

Во втором случае главными проектами выступают решения «Оператор фискальных данных», «Система электронного документооборота», а также создание Роумингового центра операторов электронного документооборота — программно-аппаратного комплекса, предоставляющего компаниям любого вида деятельности и масштаба возможность обмениваться электронными документами с контрагентами, подключенными к любому оператору электронного документооборота.

Также в «РТ лабс» был реализован проект для Национального расчетного депозитария на создание системы электронного голосования для акционеров.

Кроме того, как полагает Михаил Бондаренко, рост выручки был связан с развитием региональных продаж и открытием новых обособленных подразделений. Компания учредила два новых центра разработки — в Самаре и Казани, а также расширила функции флагманского центра эксплуатации в Воронеже и открыла центры развития бизнеса в Новосибирске, Владивостоке, Екатеринбурге, Краснодаре и Нижнем Новгороде.

Планы на будущее

По словам Бондаренко, намеченный 34-процентный рост выручки в 2017 г. компания сможет достигнуть за счет активного продвижения в регионах и продажи новых продуктов. Среди этих продуктов он называет Систему исполнения регламентов (СИР), которая обеспечивает предоставление гражданам и организациям госуслуг в электронном виде, а также осуществляет межведомственное информационное взаимодействие органов госвласти.

Другой продукт — Интеллектуальная ведомственная платформа (ИВП), которая предназначена для автоматизации функций региональных и муниципальных органов власти и при этом является инструментом для автоматизации любых бизнес-процессов.

Также Бондаренко упоминает совместный с Минкомсвязи проект «Мультирегиональность ЕПГУ» по выводу региональных госуслуг непосредственно на федеральный единый портал.

Помимо этого компания намерена продолжить развитие направления фискальных сервисов и расширить круг задач по информатизации сферы здравоохранения. «Также мы рассматриваем несколько новых направлений развития бизнеса, но сможем рассказать о них только после принятия окончательных решений о развитии в этом направлении», — добавил Бондаренко.

Выше плана

Отметим, что представленные показатели работы «РТ лабс» в 2016 г. оказались значительно выше прогнозных значений роста бизнеса, которыми компания оперировала еще в начале октября 2016 г. Тогда предполагалось, что размер выручки по итогам года составит лишь p2,066 млрд, то есть всего на 11% больше, чем в 2015 г.

Профиль «РТ лабс»

Несмотря на описанные выше новые виды деятельности «РТ лабс», необходимо понимать, что львиную долю ее выручки продолжают составлять проекты, связанные с эксплуатацией и развитием инфраструктуры электронного правительства. Напомним, что материнская структура компании — «Ростелеком» — в соответствии с распоряжением Правительства России от 26 августа 2009 г. назначен единственным исполнителем соответствующих работ по развитию, а по факту с того же года является бессменным исполнителем работ по эксплуатации.

В частности, за выполнение работ по эксплуатации инфраструктуры электронного правительства в 2016 г. «Ростелеком» получил от Минкомсвязи p2,035 млрд и позже часть этих работ передал в «РТ лабс» в рамках контракта на p1,12 млрд.