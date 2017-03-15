«Т-Платформы» провалили огромный госконтракт и заплатят 280 млн неустойки

Проблемный многомиллиардный проект строительства центра суперкомпьютерного моделирования «Ростеха», который вылился в судебное разбирательство, привел к наложению на выступившей подрядчиком компанию «Т-Платформы» штрафа в 280 млн руб. Будет апелляция. А стороны пытаются договориться.

Многомиллионная неустойка

Конфликт входящего в «Ростех» «Солнечногорского приборного завода» (СПЗ) и суперкомпьютерной компании «Т-Платформы», работающей у него на подряде на проблемном мегапроекте по созданию Центра компьютерного моделирования, перешел в острую фазу. Арбитражный суд Москвы по иску завода обязал «Т-Платформы» выплатить неустойку в размере p281,5 млн за непоставленное и несмонтированное в срок оборудование.

Как следует из материалов, размещенных в системе «Электронное правосудие», данный иск был подан заводом 16 февраля 2016 г., а решение по делу было принято ровно через год — 16 февраля 2017 г.

Разбирательство касалось заключенного в декабре 2014 г. контракта «Т-Платформ» с СПЗ на сумму p1,24 млрд. Изначально в его рамках «Т-Платформы» должны были до 10 октября 2015 г. поставить «железо», а до 25 октября 2015 г. провести монтажные пусконаладочные работы. Из-за возникшего конфликта на данный момент, по факту, не сделано ни то, ни другое. При этом вынесенное сейчас решение суда о взыскании неустойки данные обязательства с подрядчика не снимает.

Комментарий «Т-Платформ»

Представитель «Т-Платформ» Елена Чуракова сообщила CNews, что компания с решением суда не согласна и готовит апелляционную жалобу, которую подаст в ближайшее время. «Считаем, что требования истца не подлежат удовлетворению, — сказала она. — Мы продолжаем решать эту проблему в сотрудничестве с истцом. Тем временем, работы по реализации проекта продолжаются, есть общее понимание дальнейшего хода проекта, сроки окончания реализации сейчас в процессе согласования».

Комментарий «Ростеха»: старое «железо» уже не нужно

В пресс-службе входящей в «Ростех» Объединенной приборостроительной корпорации, в контур которой входит СПЗ, в разговоре с CNews отметили, что судебный процесс официально не завершен, у второй стороны есть право на апелляцию, поэтому комментировать итоги пока рано.

«Ростех» отсудил у «Т-Платформ» 280 млн рублей

При этом в ОПК подчеркивают, что проблематика данного вопроса гораздо глубже. «Возможности информационных технологий, в том числе в России, быстро прогрессируют, — говорят собеседники CNews. — Сегодня они не те, что были год-два назад, не говоря уже о годах, когда формировалась проектная документация. К завершающему этапу строительства Центра ряд технологических решений, на которых изначально базировался проект, попросту говоря, устарели».

В ОПК сейчас считают, что поставки старого «железа» на объект такого уровня — сценарий неприемлемый, и это понимают и заказчики, и исполнители. «Поэтому идут переговоры, формируется новая спецификация, — отмечают в компании. — Понятно, что сроки тоже пересматриваются. Однако результат того стоит: на объект в итоге будут поставлено новейшее оборудование. По производительности и уровню информационной безопасности эта техника будет соответствовать всем современным вызовам».

Представители ОПК заверили CNews, что если у кого-то есть впечатление, что проект «утонул» в судах, то оно является ошибочным. «В целом на сегодняшний день проект находится в высокой стадии готовности — в полном объеме работ выполнено более 60 % мероприятий», — добавили собеседники.

Это был не первый контракт сторон

В связи с последним из заявлений ОПК необходимо отметить, что рассматриваемый неисполненный контракт касался поставки третьей очереди оборудования для Центра компьютерного моделирования. Анализ сайта госзакупок показывает, что первая очередь была поставлена в рамках контракта, заключенного СПЗ с «Т-Платформами» в июне 2013 г. Его сумма составила p590 млн.

Вторая же очередь была поставлена в рамках контракта этих же сторон, заключенного в декабре 2013 г. на сумму в p251 млн. Примечательно, что первые два контракта были заключены по итогам открытых аукционов, хотя на них кроме «Т-Платформ» никто не вышел. Что касается третьего, проблемного, то его компания получила безальтернативно — как единственно возможный поставщик.

Внешняя сторона конфликта

Из материалов дела можно заключить, что накануне обращения завода в суд стороны несколько раз обменивались письмами, в которых СПЗ требовал исполнения обязательств, а «Т-Платформы» в ответ выражали готовность начать отгрузку, но лишь при условии встречного исполнения заказчиком одного из пунктов договора. По данным сайта госзакупок, данный пункт предусматривает со стороны заказчика обеспечение поставщику «необходимых условий для выполнения работ». Какие именно условия не были обеспечены заводом, в «Т-Платформах» CNews не ответили.

Так или иначе, суд с данным доводом компании не согласился, потому что пункт договора об условиях относится к пусконаладке и монтажу, а не поставке оборудования.

Из материалов суда следует, что в рамках контракта «Т-Платформы» успели получить аванс в размере p600 млн. Неустойка же была начислена из расчета 0,05% от полной суммы контракта за каждый день просрочки его исполнения. С учетом размера полной суммы в p1,2356 млрд можно сделать вывод, что суд постановил взыскать с «Т-Платформ» неустойку за 455,5 дней просрочки.

В заявлении в суд, поданном год назад, СПЗ рассчитывал взыскать с «Т-Платформ» неустойку лишь в p71 млн, что эквивалентно 114,8 дням просрочки.

Что за центр должны построить «Т-Платформы» на СПЗ

По данным сайта СПЗ, Центр компьютерного моделирования создается во исполнение указа Президента России от 7 мая 2012 года № 596. Центр сможет обеспечить научным и производственным организациям, а также предприятиям и компаниям доступ к суперкомпьютерным ресурсам, ПО и экспертизе. В результате данные организации, как предполагается, смогут решать предметные задачи, проводить серийные производственные расчеты, создавать высокоточные модели изделий и пр.

Основу Центра, по изначальным планам, должен составить гибридный вычислительный кластер — на процессорах классической архитектуры x86 с графическими ускорителями — с пиковой производительностью в 1,5 Пфлопс. Общий объем системы хранения данных должен был составить 5 ПБ

По данным СМИ, проектная документация для создания Центра была утверждена в конце 2012 г. Срок его ввода в эксплуатацию, по отчетным документам СПЗ, изначально был ограничен декабрем 2014 г.

Что включает проблемная поставка

По судебным документам, номенклатура поставки неисполненного контракта включает 1034 сервера обработки данных T-Platforms V-Class V210S, 88 серверов обработки данных T-Platforms V-Class V210F, вычислительный кластер A-Class Systemaka T-BladeIII, 34 служебных сервера T-Platforms.

Также в поставку должны были войти четыре многопроцессорных сервера SuperMicro SuperServer 4048B-TRFT, многопроцессорный сервер SGI UV2000, комплект серверов доступа к данным V-Class V20Qs, четыре сервера доступа к метаданным Intel Server System S2600WTT.

Из остального выделим, что «Т-Платформы» должны были организовать сеть хранилища данных на оборудовании QLogic и EMC, а также само хранилище на «железе» Oracle и EMC.