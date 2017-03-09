Основатель AT Consulting покинул компанию

Основатель покидает AT Consulting

Как стало известно CNews, основатель и бывший гендиректор российского интегратора AT Consulting Сергей Шилов окончательно расстался со своей компанией. В распоряжении редакции оказалось внутреннее письмо нового владельца организации Левана Васадзе, адресованное сотрудникам, в котором он сообщает, что «после переходного периода, Сергей Шилов покидает нашу компанию».

В ноябре 2016 г. CNews узнал о том, что предприниматель Васадзе через свой инвестиционный фонд Prometheus Capital Partners приобрел 95% AT Consulting. Тогда стало ясно, что Сергей Шилов почти целиком расстался со своей долей в компании и лишился кресла гендиректора.

В своем недавнем обращении к подчиненным Васадзе предельно корректен и выражает Шилову благодарность. «У нас большие планы по развитию бизнеса, говорит он. — Из одной из ведущих компаний в сфере ИТ-услуг в России, мы намерены стать просто компанией номер один. Для этого, вдобавок к существующему портфелю клиентов мы добавим новых».

Основатель AT Consulting Сергей Шилов окончательно покинул компанию.

Васадзе поясняет, что в традиционных для компании отраслях, где у нее сильные позиции, она будет наращивать портфель проектов и осуществлять горизонтальную экспансию. «Вместе с этим, мы определили для себя новые отрасли: ТЭК, транспорт и логистика и сельское хозяйство, — поясняет он. — В госсекторе у нас ожидается множество новых проектов в министерствах, госучреждениях и территориальных образованиях. Также, мы и дальше будем развивать наши центры компетенции в области электронного правительства, безопасного и умного города».

Представительница AT Consulting Александра Винтер сообщила CNews. что на место Шилова сейчас назначен сам Васадзе. «Передача дел завершена в плановом режиме, добавила она. — Шилов остается миноритарным акционером компании».

Сам Сергей Шилов при подготовке этого материала был недоступен для вопросов CNews.

Юридические аспекты

Отметим, что с описываемой компанией связано несколько юрлиц. И, например, как показывает анализ базы ЕГРЮЛ, в АО «Группа эйти» 9 февраля 2017 г. Васадзе стал официальным гендиректором, но Сергей Шилов и Дмитрий Потапов, который ранее был заявлен как исполняющим обязанности гендиректора АТ Consulting, официально остаются совладельцами этой структуры.

Ранее в сообщении Prometheus указывалось, что покупка AT Consulting произошла путем приобретения организации ЗАО «Проектные инвестиции», которому в тот момент и принадлежали 95% компании.

Планы выхода на международные рынки

В скорейшем я рассчитываю на выход компании на международные рынки, — пишет Леван Васадзе своим сотрудникам. — Наша международная экспансия будет носить конкретный и прецедентный характер. Не исключаю, что новые зарубежные проекты могут быть связаны с возможным привлечением иностранных инвесторов».

Несколько фактов об AT Consulting

Компания AT Consulting была основана в 2001 г. Сергеем Шиловым. Ключевые направления деятельности — внедрение и сервисная поддержка сложных информационных систем, управленческий и операционный бизнес-консалтинг, разработка ПО на заказ и ИТ-аутсорсинг. В 17 офисах в четырех странах мира компании занято более 2,5 тыс. ИТ-консультантов.

С госсектором AT Consulting начал работать в 2010 г., сформировав блок «электронное правительство». Первым ее клиентом на этом поле стал Росреестр, а через некоторое время компания стала известна как один из ключевых подрядчиков «Ростелекома» в проектах, связанных с инфраструктурой электронного правительства (оператор является единственным исполнителем Минкомсвязи по ее развитию и эксплуатации).

По данным CNews, несколько лет назад по договоренности сторон из AT Consulting сотрудники массово (десятки человек) перешли в «РТ лабс» — дочернюю структуру «Ростелекома».

Анализ контрактов AT Consulting показывает, что за последнее время кроме «РТ лабс» и «Ростелекома» основным заказчиком работ для компании выступал Сбербанк. Гораздо реже AT Consulting получал заказы от Минкомсвязи, Росреестра, Лета банка, ВТБ банка.