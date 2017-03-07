«Ростех» строит многомиллионную ИТ-систему на Astra Linux

«Дочка» «Ростеха» создает за 46 млн руб. программно-технический комплекс с предустановленной ОС специального назначения Astra Linux SE, обеспечивающей работу с гостайной.

«Железо» на Astra Linux для «Ростеха»

Дочерняя структура «Ростеха» — «Системы управления», чьей основной задачей является обеспечение государства и армии России средствами управления, намерена построить программно-технический комплекс с предустановленной на всем оборудовании ОС специального назначения Astra Linux SE. Комплекс будет обеспечивать работу Единой информационной базы результатов научно-технической деятельности организации.

Информация о соответствующем приобретении «железа» и ПО у единственно возможного поставщика появилась на сайте госзакупок. Сумма контракта составила p46,3 млн. Безальтернативным поставщиком было определено ООО «Антей», которое по данным ЕГРЮЛ на 100% принадлежит Сергею Эскину — президенту российского сборщика компьютерной техники Depo Computers.

В Depo на момент выхода публикации не ответили CNews на вопросы относительно того, станет ли по факту осуществлять поставку именно эта компания, и техника каких марок может в нее войти.

В дочерней структуре «Ростеха» появится система на защищенной версии Astra Linux

В «Системах управления» также оставили без ответа вопрос CNews о том, создается ли новая система с нуля или речь идет о наращивании ранее существовавших мощностей.

Что именно входит в поставку

Как следует из информации, размещенной на сайте госзакупок, в состав поставки входят 11 серверов баз данных, 11 серверов приложений, шесть серверов безопасности, четыре сервера витрины данных, четыре сервера обмена информацией, восемь оптических коммутаторов, шесть межсетевых экрана, а также 24 автоматизированных рабочих места трех видов, шесть принтеров и шесть сканеров.

Кроме того, номенклатура поставки включает программно-аппаратные комплексы обеспечения безопасности компьютерных сетей, произведенные компанией «Инфотекс»: ViPNet Coordinator HW 1000, ViPNet Coordinator for Linux и ViP Net «Администратор».

«На всех средствах вычислительной техники (серверах и системных блоках автоматизированных рабочих мест) должна быть предустановлена ОС Astra Linux SE, версия 1.4 или выше, релиз “Смоленск”», — говорится в документах.

Что такое Astra Linux SE

AstraLinuxSpecialEditionпредставляет собой специализированную версию операционной системы, созданную в НПО «Русбитех». Ее релиз «Смоленск» сертифицирован ФСБ, ФСТЭК и Минобороны. Он предназначен для функционирования на средствах вычислительной техники со стандартной процессорной архитектурой х86-64.

На сайте разработчика говорится, что данная ОС обеспечивает защиту информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну «с грифом не выше “совершенно секретно”».

Несколько фактов о «Системах управления»

По данным на сайте организации, в состав интегрированной структуры АО «Системы управления» входят 14 предприятий оборонно-промышленного комплекса. Среди них НИИ автоматической аппаратуры им. академика В. С. Семенихина, научно-производственный центр «Вигстар», Институт электронных управляемых машин им. И. С. Брука, НПП «Полет», НПО «Импульс», НИИ «Рубин», НИИ «Масштаб», «Интелтех», НИИ «Нептун», НИИ «Информационных технологий», КРЭМЗ, «Красная заря» и НПО «Марс».

Последние годы «Системы управления» в рамках «Ростеха» входили в контур Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК. Теперь, в рамках объединения ОПК и еще одного холдинга госкорпораци — «Российская электроника» («Росэлектроника») — под эгидой последнего, «Системы управления» очевидно будут переподчинены.