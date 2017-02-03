Новую российскую ERP-систему внедрят поставщики Военно-космических сил

Получившая меньше трех месяцев назад официальный статус российского продукта система Alfa ляжет в основу ИС управления производством «Центрального конструкторского бюро автоматики», которое входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение».

Первый госзаказ на ERP Alfa в статусе российской системы

Омское госпредприятие «Центральное конструкторское бюро автоматики» (ЦКБА) планирует развернуть у себя интегрированную автоматизированную систему управления производством на базе ПО «Система Alfa», разработчиком которой является российская компания «Информконтакт».

Информация о проведении соответствующего тендера появилась в виде запроса предложений в электронной форме на сайте госзакупок с начальной ценой контракта в p29,9 млн. Прием заявок продлится до 17 февраля 2017 г., итоги заказчик планирует подвести 28 февраля.

Alfa позиционируется «Информконтактом» в качестве своего главного продукта, который представляет собой набор решений для управления деятельностью предприятий и организаций, включающий системы управления ресурсами, производством, персоналом, логистикой и цепочками поставок, основными фондами и ремонтами, финансами, документами и пр.

Предприятие, входящее в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». развернет у себя ERP-систему, получившую статус российского программного продукта

В пресс-службе «Информконтакта» сообщили CNews, что изначально Alfa была разработана под СУБД Oracle Database, но с недавних пор адаптирована также и под свободную Postgre SQL и Postgres Pro компании Postgres Professional.

Alfa существует с середины 1990-х гг. В начале ноября 2016 г. система была официально признан российским программным продуктом — Минкомсвязи включило ее в Реестр отечественного ПО. Анализ сайта госзакупок позволяет с высокой долее вероятности предположить, что проект с ЦКБА станет первым многофункциональным внедрением ERP Alfa в госсекторе, стартовавшим для системы в этом закрепленном «российском» статусе. В «Информконтакте» оперативно подтвердить или опровергнуть это предположение затруднились.

Конфигурация проекта

Как следует из техзадания ЦКБА, планируемая к внедрению на базе «Альфы» система включит в себя блоки по правлению производством, закупками, движением материально-технических ресурсов и готовой продукции, договорами, а также по управленческому учету производства.

Общий срок реализации проекта должен составить не более 18 месяцев с даты заключения контракта с победителем тендера. Осуществление работ подразумевает соблюдение договора о конфиденциальности и взаимном неразглашении информации между заказчиком и исполнителем.

Несколько фактов об «Информконтакте» и «Альфе»

Компания «Информконтакт», по ее собственным данным, была основана в 1993 г. группой выпускников Российской экономической академии им. Плеханова и Московского инженерно-физического института.

В базе данных ЕГРЮЛ датой регистрации ЗАО «Компания информконтакт консалтинг» заявлен 2000 г. Его учредителями в неравных долях выступают Юрий Глинский, Алексей Иванов, Татьяна Копытина и Игорь Рубцов. В базе «Контур.Фокус» за компанией числится 53 госконтракта на общую сумму в 569 млн.

Среди клиентов компании на ее сайте указаны «Росатом», «Обуховский завод», Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), «Ульяновский механический завод», «Маяк», «Сибирский химический комбинат», «Авнгард», Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова (ВНИИА), «Воронежстальмост» и др.

Сфера деятельности ЦКБА

Свою историю ЦКБА ведет с 1949 г., когда оно было создано для разработки радиолокационных прицелов для пушечных установок защиты самолетов. В 1950-е гг. специалисты предприятия начали разработку самолетных радиопеленгаторов, а также головок самонаведения для ракет класса «воздух-РЛС».

Сегодня среди продукции специального назначения ЦКБА указаны пассивные головки самонаведения для противолокационных ракет, контроллеры управления противорадиолокационными головками самонаведения, станции предупреждения о радиолокационном облучении.

С 2008 г. предприятие является членом корпорации «Тактическое ракетное вооружение».